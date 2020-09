SKADET: Bjarte Myrhol må ta en pause fra håndballen. Her fra håndball-VM i januar 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Klubben bekrefter: Myrhol trolig ute av spill resten av året

Landslagskaptein i håndball, Bjarte Myrhol (38), har operert skulderen og får trolig ikke spille mer håndball i 2020.

Det bekrefter den danske klubben Skjern på sine hjemmesider. Myrhol har også lagt ut nyheten på sin egen Instagram-story.

Myrhol har slitt med skulderproblemer etter en treningskamp, og flere innsprøytninger i skulderen har ikke hjulpet. Landslagskapteinen måtte operere og må nå belage seg på 12 uker på sidelinjen.

– Skulderskaden har siden treningskampen mot Skanderborg blitt forverret, og Bjarte har ikke vært i stand til å kaste ordentlig. Da MR-undersøkelsen ikke ga presist svar, valgte vi derfor å operere, sier klubblege Steen Kalms.

Han melder samtidig om godt humør fra Myrhols side.

Håndballandslaget skal etter planen spille VM i Egypt i januar. Norge er i gruppe E med Frankrike og Østerrike. Inn i gruppa skal også vinner av Nord Amerika-kvalifiseringen, som holdes i Mexico i november.

Myrhol har hatt et trøblete år. Først sto han over EM i januar etter å ha fått hull i tarmen. I vinter fortalte han at han mest sannsynlig også har hatt coronaviruset. I 2011 fikk han påvist testikkelkreft, men ble frisk og gjorde comeback på håndballbanen samme år.

38-åringen har spilt 242 kamper for Norge og scoret 761 mål.

Publisert: 23.09.20 kl. 08:52 Oppdatert: 23.09.20 kl. 09:06