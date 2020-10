VG-Peil-Logo Firkløveret 8. oktober kan Erling Braut Haaland (20), Sander Berge (22), Martin Ødegaard (21) og Kristoffer Ajer (22) være med på å skyte Norge nærmere EM. Men det var ikke alltid gitt at nettopp de fire skulle slå gjennom. Ida Høidalen Øyvind Herrebrøden Avog Publisert 07. oktober, kl. 19:59 Foto: Norges Fotballforbund På aldersbestemte landslag kunne de fire guttene «være helt håpløse». Foto: Norges Fotballforbund Men i Eliteserien ble alle satset på i ung alder og tok nivået umiddelbart. Vegard Wivestad Grøtt / NTB De fire imponerte for Strømsgodset, Start, Vålerenga og Molde. Nå mener landslagssjef Lars Lagerbäck Erling Braut Haaland er lengre fremme i utviklingen enn Zlatan Ibrahimovic . Even Sel De har tatt steget ut i Europa og spiller for Real Madrid, Borussia Dortmund, Sheffield United og Celtic . Hvordan? Foto: Privat Sveip videre for historien om veien til toppen for «de nye fire store». Foto: Norges Fotballforbund

Veien til toppen

Da Norges herrelandslag i 2000 sist deltok i et fotballmesterskap var Martin Ødegaard (21), Sander Berge (22), Kristoffer Ajer (22) og Erling Braut Haaland (20) knapt født.

Nå skal de fire ungguttene ta opp arven etter tidligere lederstjerner på landslaget som John Carew, Brede Hangeland, John Arne Riise og Morten Gamst Pedersen.

MÅL: Sander Berge og Erling Braut Haaland feirer Berges scoring i EM-kvaligiseringskampen mot Malta på Ullevaal. Foto: Terje Pedersen / NTB

Haaland, Berge, Ajer og Ødegaard har aldri startet en A-landslagskamp sammen. Nå gjør de trolig det for første gang i Norges viktigste landskamp på lenge, mot Serbia 8. oktober.

Martin (15)

Det startet med Martin Ødegaard.

Da han fikk sin eliteseriedebut den 13. april 2014, ble han tidenes yngste spiller til å debutere på toppnivå i Norge. Den gang var han 15 år og 118 dager.

IMPONERTE: Martin Ødegaard debuterte for Strømsgodset i 2014. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det tok ikke lang tid før stortalentet var på alles lepper. Under ett år senere - 21. januar 2015 - meldte han overgang til Real Madrid. Etter utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad, er han nå tilbake i den spanske hovedstadsklubben.

I videoen under kan du se Ødegaards reise fra å være Martin (15):

Ikke lenge etter Ødegaard, blomstret like gamle Berge og Ajer - og det siste året har to år yngre Haaland tatt Europa med storm.

VÅLERENGA-SPILLER: Cupkamp mot Lokomotiv Oslo i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

G15-landslaget: – Kunne være helt håpløse

Tidligere Chelsea og Bayern München-spiller Erland Johnsen trente alle på G15-landslaget. Han husker fire unge gutter som tidlig var åpenbare talenter, men forteller også om en spesiell utfordring for tre av dem.

– Berge, Haaland og Ajer kom inn i vekstperioder. Når gutter kommer i den alderen, er de plutselig 10 cm høyere på sju-åtte måneder. Du må være ganske tålmodig. Fra en måned til en annen kan man gå fra å være kjempegod på en samling, til å kunne være helt håpløse på neste, forteller han.

Utviklingen i puberteten gjorde det vanskelig å spå at det var nettopp disse fire som skulle bli fremtiden til Norges A-landslag.

FOR NORGE: Erling Braut Haaland har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge. Foto: Norges Fotballforbund

– Ødegaard var lengst fremme da de var 17. Med de andre var det vanskelig å si, fordi de varierte så mye i prestasjonene nettopp på grunn av vekst. Det var også andre gode spillere på den tiden, som vi følte var hakket foran de tre.

– Hva har de fire utviklet seg mest på siden du møtte dem som 15-åringer?

– Tempo. De har utviklet tempo i alt de gjør, fra tankegang, det å observere, sende signaler til å generelt utføre ting mye raskere enn de var vant til i Norge. Det har imponert meg. Alt går mye raskere når du spiller på et høyt, internasjonalt nivå.

DUO: Sander Berge og Kristoffer Ajer fra en trening med aldersbestemte landslag. Foto: Norges Fotballforbund

Eliteserien: Tok nivået

Det tok ikke lang tid fra aldersbestemte landslag til alle markerte seg i hjemlig liga.

Etter Ødegaards debut i april 2014, kom Ajer bare to måneder senere.

Den 19. juli 2014 debuterte han for Start mot Bodø/Glimt. Året etter, i en alder av 16 år, var han kaptein i 1–1-oppgjøret mot Lillestrøm - den yngste kapteinen i Eliteserien noensinne.

Han gikk videre til skotske Celtic i 2016. Før det bøttet den nå kjente midtstopperen inn mål som spiss:

11. juli 2015 fikk Asker-gutten Berge sin eliteseriedebut for Vålerenga.

Han ble en viktig brikke for Oslo-klubben før han dro til belgiske Genk 2. januar 2017:

Sist ut i Eliteserien var Haaland. Debuten kom 4. juni 2017 mot Sarpsborg 08. Jærbuen havnet også i fokus den gang da han pådro seg gult kort etter bare 65 sekunder på banen.

Før han dro videre til Red Bull Salzburg i 2019 scoret han 14 mål for Molde:

U21-landslaget: Fra gutter til menn

Neste mann som trente alle fire var U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud. Han kaller det unikt at fire, unge spillere har gjort det så bra samtidig.

– Felles for alle, er at de kom opp som åpenbart gode spillere og typer. Det var enkelt å se at de hadde et stort potensial. Det er ikke vanlig å være underårig og stå såpass frem som for eksempel Martin Ødegaard, forteller han.

Men fortsatt var de fire i utvikling. Haaland opplevde småskader og Berge slet med å spille seg inn på laget.

– Det som er litt undervurdert, er at det er en ting å vokse i centimeter på høyden. Det kan være ferdig, men kroppen skal fortsatt sette seg. De skal modnes totalt sett. I en del sammenhenger kan du tro at noen har trent mye styrke, for plutselig ser de kraftigere ut, men de har egentlig gått fra å være gutter til menn. Den prosessen får du heller ikke gjort så mye med, det tar bare tid, forteller Smerud.

TALENTET: Martin Ødegaard i en landskamp for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Han forteller at han derfor har fått respekt for hvor vanskelig det er å spå hvem det er som ender opp med å bli best.

– Men du ser jo med en gang når en 15-åring som Martin Ødegaard er med på et U21-landslag, er det noen forutsetninger der som er veldig sjeldne, legger han likevel til.

I tillegg til kvartetten, er det også en rekke andre som har tatt steget opp fra Smeruds U21 og markert seg på A-landslaget. Selv nevner han at de som ikke er «så» unge også blir viktige for fremtiden - som Mohamed «Moi» Elyounoussi, Ole Selnæs, Alexander Sørloth, Iver Fossum, Mats Møller Dæhli og Birger Meling.

Og selv om Norge nå ser ut til å ha en gyllen generasjon på gang, minner han oss på at det samme skjer også utenfor Norges grenser:

– Det er viktig å si at nivået ute er veldig høyt. Sverige og Danmark har også produsert mange gode spillere. Vi må fortsette å jobbe og inspirere enda flere til å bli kjempegode - men det gjør jo disse fire. Alle sammen er også veldig bra gutter. De er lagspillere alle fire, og det er viktig for at Norge skal bli gode.

TRIO: Sander Berge, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland før en landskamp for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

A-landslaget: Lederstjerner

– Disse fire kommer til å være bærebjelker og sentralbrikkene i det norske landslaget i kanskje 15 år fremover, sier Nils Johan Semb, tidligere landslagstrener og nå seniorrådgiver i eliteavdelingen i Norges Fotballforbund.

Også på A-landslaget var det Ødegaard som var tidligst ute, og nok en gang slo han rekorder. Debuten kom mot De forente arabiske emirater i Stavanger den 27. august 2014. Da var han 15 år og 253 dager gammel. Den yngste noensinne - som i Eliteserien.

Da han i første tellende tellende kamp kom inn i det 64. minutt for Mats Møller Dæhli mot Bulgaria 13. oktober, ble han den yngste spilleren til å spille en EM-kvalikkamp. Da var han 15 år og 300 dager:

To og et halvt år senere ble Berge hentet opp. Han debuterte 23. mars 2017 da han ble byttet inn i det 76. minutt i EM-kvalikkampen mot Nord-Irland.

Nøyaktig ett år senere, 23. mars 2018, debuterte Ajer i en vennskapskamp mot Australia.

Haaland spilte sin første A-landskamp 5. september 2019 mot Malta. I Nations League-kampen mot Østerrike på Ullevaal 4. september scoret han sitt første landslagsmål. Han fulgte opp ved å herje på topp sammen med Alexander Sørloth mot Nord-Irland tre dager senere. Da ble det to nye mål og en nydelig assist.

Tidslinje for viktige datoer i de fires karriere kan du se her:

– Tidligere fremme enn Zlatan

Landslagssjef Lars Lagerbäck har trent flere store stjerner, blant annet de berømte «superswedes» med Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic og Henrik Larsson på samme lag. Likevel trekker han frem det uvanlige:

Å holde et så høyt nivå - så tidlig.

– De har kommet veldig langt allerede nå. Ljungberg var veldig ung da han kom inn i landslaget, de andre på Sverige var eldre. Men å være så langt fremme i så ung alder, spesielt hvis du tar Erling, er veldig, veldig uvanlig. Så ser du på sikt, tror jeg definitivt de kommer til å nå den dimensjonen som gruppe som svenskene du nevnte, forteller han til VG.

– Synes du Haaland er lengre fremme rent fotballmessig enn Zlatan var som 20-åring?

– Zlatan hadde ikke etablert seg på samme måte som 20-åring. Han var vel 21, 22 eller 23. Han ble ikke fast på landslaget før etter VM 2002. Da hoppet inn noen kamper. Disse er tidligere fremme enn hva Zlatan var.

SCORINGSMASKIN: Erling Braut Haaland feirer scoring på aldersbestemt landslag. Foto: Norges Fotballforbund

– Hva tror du forklaringen er på at Norge har fått frem såpass markante spillere på samme tid og i så ung alder?

– Fotballmessig var det en avgjørende årsak at de kom inn i seniorfotballen i Norge på eliteserienivå veldig tidlig. Det tror jeg fremskyndet deres utvikling. Problemet med de nordiske landene med våre unge spillere er at kampmiljøene ikke er spesielt bra når de er 16-17-18 år. Går de på seniorfotballen og spiller på elitenivå, slik de gjorde, tror jeg er en veldig stor del av fotballforklaringen at de har utviklet seg så raskt, svarer han.

Samtidig gir han ros til trenerne i Eliteserien som våget å satse ungt på de fire.

– Jeg håper virkelig at topptrenerne i Norge ser det som et bra eksempel. Har de tilstrekkelig talent fysisk og psykisk og er sterke, er det en måte å utvikle spillere på å komme inn i eliteseriefotballen så tidlig som mulig.

FORBILDE: Martin Ødegaard møter Brede Hangeland på en talentleir i 2012. Foto: Equinor

Carew, Riise, Gamst og Hangeland

Semb tror kvartetten kommer til å ha samme betydning for landslaget fremover som Carew, Riise, Gamst Pedersen og Hangeland hadde i sin tid. Til sammen har de fire spilt 375 landskamper og scoret 61 mål for Norge.

– De er ikke bare gode fotballspillere, men de har sterke holdninger, verdier og jeg tror flere av disse kommer til å bli lederstjernene eller lederprofilene også i landslaget etter hvert på grunn av personlighetene sine, sier Semb.

Han var landslagssjef da Norge sist deltok i et fotballmesterskap. EM i 2000. Den gang var både Carew og Riise med, selv om sistenevnte ikke fikk spilletid. De to kom på den tiden uvanlig tidlig opp til A-landslaget og markerte seg, mens det tok litt lengre tid for Gamst Pedersen og Hangeland, som Semb omtaler som en «late bloomer».

FORTID: Landslaget før en EM-kvalifiseringskamp mot Kypros i 2010. Foto: Jon-Michael Josefsen / NTB

«Flaks»

De er stjerner i ulike posisjoner. Ajer som midtstopper, Berge og Ødegaard som defensiv og offensiv midtbanespiller og Haaland på spissplass. Det omtaler Semb som «litt flaks».

– Da ville vi ikke fått den samme effekten av det. Samtidig har de spilt en del sammen også. De har et godt kameratskap seg imellom, som også er viktig med tanke på trivsel og den driven de har for å spille på landslaget. De gleder seg til å komme hjem for å spille på landslaget, for det er der de møtes. Det er viktig for å bygge et sterkt landslagsmiljø, forteller han.

FEIRER: Kristoffer Ajer, Sander Berge og Martin Ødegaard feirer med lagkamerater. Foto: Norges Fotballforbund

Han er stolt av at norsk fotball for første gang på en god stund har produsert flere profiler og enere som holder meget høy europeisk klasse - noe Semb mener har vært et savn.

– Jeg ser bakover at det kommer veldig mange gode spillere fra yngre landslag som også kan ta det steget. Derfor håper jeg det hver dag er fokus i klubb, krets og forbund på å øke kvaliteten i arbeidet med spillerutvikling. Dette er en kjempeinspirasjon, ikke bare for de unge spillerne, men også for trenere og ledere, avslutter Semb.

8. oktober fortsetter forhåpentligvis de fire å inspirere: Den avgjørende kampen mot Serbia på Ullevaal blåses i gang 19.00 og sendes på TV 2.