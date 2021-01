Kommentar

Idrettsovergrepene: Pinglete plan for politiattester

Av Leif Welhaven

Arbeidsgruppen som har sett på politiattestordningen ønsker ikke å innføre krav om dette for å jobbe på et lekeland. Foto: Magnus Reneflot / DIGITALBILDE

Planen for å forbedre politiattestordningen går ikke langt nok. Det er ingen menneskerett å få jobbe med barn og unge.

Når du sender barna dine av gårde på en fritidsaktivitet, der ansvaret overlates til andre voksne, er ett hensyn overordnet alt annet: At det er trygt.

Hvorvidt aktiviteten voksenpersonene styrer er organisert sånn eller slik, er ikke noe som burde ha betydning i så måte. Men i det norske systemet er det et hav av forskjell akkurat her.

Innen den organiserte idretten kreves en politiattest uten merknader, ellers skal du ikke få jobbe med barn og unge. Men dersom du driver privat, gjelder ingen slike krav. Dersom du for eksempel har en datter som driver med ryttersport, er det helt andre krav som stilles til voksne i en rideklubb enn i en privatdrevet stall.

VGs avsløringer den siste tiden viser med all tydelighet at systemet ikke fungerer godt nok i dag. Da er det bekymringsfullt at en arbeidsgruppe fra flere departementer, som er satt ned for å vurdere endringer, ikke i stor nok grad tar hensyn til at barnas trygghet må bli prioritert.

Kartleggingen viser at snaut 15 prosent av mennene som er dømt for overgrep i idretten, har fortsatt å ha roller der de kommer i kontakt med mindreårige. Blant annet er en som er dømt for overgrep mot fem jenter, i dag innehaver av et lekeland og et treningssenter der mindreårige har adgang. En annen jobber som personlig trener på et treningssenter, et yrke der man kan jobbe med barn ned til 11 år.

Det er urovekkende – og viser at noe skurrer på systemnivå.

Men hvor bør grensen gå for hvilke funksjoner det bør kreves politiattest for? Og hvordan skal man veie behovet for beskyttelse opp mot retten til å starte på nytt etter en sonet straff?

Den nevnte gruppen ønsker å innføre nye hjemler for politiattest på noen områder. Men det foreslås at det fortsatt bare unntaksvis kreves på felt der det offentlige ikke har et særskilt ansvar.

Det innebærer at det ikke skal kreves attest for blant annet å passe barn på treningssentre, jobbe på lekeland og fornøyelsesparker, sitte privat barnevakt gjennom et firma eller drive uformell uorganisert treningsvirksomhet.

Det fremstår dessverre som en pinglete plan.

Faktaboks VG avslørte høsten 2020 at minst 211 barn og unge har blitt utsatt for seksuelle overgrep i idretten i saker norske domstoler har felt dom over siden 2005. I sakene er det totalt 97 gjerningsmenn.

Av disse 97 er det 14 som i etterkant av at de ble siktet, tiltalt eller dømt er eller har vært aktive i roller som gir kontakt med barn eller utviklingshemmede.

Seks eier, driver eller jobber i privat virksomhet rettet helt eller delvis mot barn. Privat virksomhet har ingen krav til politiattest.

Én har ansatt en mindreårig i bedriften han leder.

Tre av dem har reist til utlandet. Der dukker ikke dommen deres opp ved en eventuell politiattestsjekk.

Fire har omgått politiattestordningene og forblitt aktive i den organiserte idretten (i VGs avsløring om dette var det i tillegg fire overgrepsdømte personer som i dag er trenere som hadde gjennomført overgrepene utenfor idretten. De er derfor ikke blant disse 97). Vis mer

Hvor det hele ender skal det bli interessant å se, all den tid sterke krefter ønsker å utvide politiattestordningen også til private aktører. Det taler tungtveiende grunner for å gjøre. Skal vi ha et system som verner barn og unge best mulig for overgrep, behøves bedre sikring mot direkte kontakt med overgrepsdømte.

VGs avsløring har vist at minst seks personer med en dom for overgrep i idretten, etter dette har hatt tilknytning til virksomhet helt eller delvis rettet mot barn og unge.

Politiattestordningen har full og kan i noen tilfeller fungere som en falsk trygghet. Men her må vi både jobbe for å utvikle selve ordningen, og utvide hvem som omfattes av den.

Et overgrep er like grusomt uansett hvilken arena det foregår på. Og da er det vanskelig å se tunge nok grunner til å gjøre noe annet enn å beskytte sårbare grupper best mulig.

Det gjør ikke systemet i dag.