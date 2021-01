Kommentar

Høyt spill om høydehus

Av Leif Welhaven

President Berit Kjøll og idrettsstyret ber om vurderinger fra medisinsk og juridisk hold om høydehustemaet. Foto: Frode Hansen

Det er ikke mulig å være litt gravid. Om norsk idrett er etisk mot høydehus, nytter det ikke å ombestemme seg midlertidig bare fordi det fremstår praktisk akkurat nå.

Selv om svært mange grunner taler for å oppheve forbudet mot høydehus, har flertallet blant norske idrettstopper stått på at de ikke vil tillate «simulert høyde».

Senest i 2015 forsøkte forkjempere seg på en omkamp, men uten å lykkes på idrettstinget.

Høydehusforbudet er nær særnorsk, mangler kontrollmekanismer og fremstår i det hele tatt snodig. Like fullt er det på demokratisk vis fattet et prinsipielt vedtak om å si nei.

Dette standpunktet kan det være klokt å utfordre igjen.

Men da må det handle om å argumentere prinsipielt for hvorfor også norske idrettsutøvere bør få benytte metoden, som er ment å gi noe av den samme effekten som høydetrening, men uten å måtte flytte på seg.

Nå forsøkes det imidlertid på noe helt annet enn en prinsipiell debatt.

På grunn av coronakrisen har flere miljøer presset på for en midlertidig tillatelse til bruk av høydehus. Sistemann ut er friidrettslandslagets lege, som går hardt ut i favør av en slik løsning. Tidligere har blant andre familien Ingebrigtsen vært på det samme sporet.

Nå har vi fått en interessant omdreining rundt saken, som har splittet norsk idrett helt siden forbudet i 2003.

På et ekstraordinært styremøte besluttet idrettsstyret at de skal innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg og få en vurdering fra egen lovavdeling.

Spørsmålet: Om problemene pandemien medfører tilsier at det bør gis en midlertidig dispensasjon. I tillegg bes det om argumenter for en mulig omkamp på idrettstinget.

Allerede 19. januar skal saken følges opp av styret.

Her er det all grunn til å holde tungen ekstremt rett i munnen, og den nærmeste tiden vil vise om idrettsorganisasjonen mestrer denne øvelsen.

Det er til å forstå at toppidrettsmiljøer er frustrerte akkurat nå, og at de frykter at sjansen for å hevde seg sportslig reduseres om man ikke får gjennomført høydeopphold på grunn av coronaen. Sett med kondisjonselitens briller er det også til en viss grad mulig å skjønne at man drømmer om en pragmatisk løsning, som åpner for høydehus inntil pandemien er historie.

Problemet er bare det at en slik tilnærming er en helt prinsippløs.

Det er en umulig vei å følge i et spørsmål som skal dreie seg om et etisk standpunkt.

Hva er igjen at etikken i dette dersom norsk idrett lander på at «vi vil ikke ha høydehus, bortsatt fra når det passer oss litt bedre enn vanlig»?

I tilfelle uthuler jo det hele troverdigheten ved et vedtak flertallet har stått på siden 2003, til tross for mye kritikk.

Det er jo heller ikke riktig slik det hevdes, at utøvere kan «tvinges» til å reise utenlands om de ikke får bruke høydehus, selv om det kan oppleves slik. Det er i tilfelle noe man velger å gjøre av konkurransehensyn.

Ja, det er urimelig at norske utøvere ikke har samme vilkår som andre hva gjelder høydehusadgang, men høydehusnekt er slik flertallet i norsk idrett har ønsket å ha det.

Inntil det eventuelt kommer en annen konklusjon, etter en grundig debatt om prinsipper, får norsk idrett holde på at de mener høydehusforbudet er etisk høyverdig.

Det er fint med en ny runde på tinget, men en midlertidig dispenasjon er ikke veien å gå. Sistnevnte vil også gjøre det håpløst å argumentere med å gjeninnføre forbudet.

Norsk idrett må nesten betemme seg her. Etisk klatting er ikke særlig etisk.