Tom Brady (43) hylles av «kollega» Solskjær: − Han er et eksempel på hva som er mulig

I natt skal Tom Brady (43) ut i sin tiende Super Bowl. Nå hylles han også av Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (47).

Han ble spurt om Brady på fredagens pressekonferanse – ikke unaturlig, etter som legenden i amerikansk fotball og Solskjær har de samme sjefene: Glazer-familien.

De er storeiere både i Manchester United og Tampa Bay Buccaneers, som møter tittelforsvarer Kansas City Chiefs (klubben der norske Jan Stenerud var stor helt på 1970-tallet) i Super Bowl natt til mandag.

– Jeg er glad for Glazer-familien og eierne at de spiller Super Bowl denne helgen. Jeg lærer mye av historien om Tom Brady, hva han gjør for å fortsette i en så høy alder og være så profesjonell, sa Solskjær på pressekonferansen fredag ifølge Manchester Evening News.

Etter 20 strake sesonger i New England Patriots forsvant han til Florida før denne sesongen. Han byttet lag i amerikansk fotball etter å ha vunnet Super Bowl seks ganger med Patriots.

– Han kommer til klubben og fører dem til Super Bowl. Han gjør det selvfølgelig ikke alene, men vi forteller våre unge spillere at det å holde seg på øverste nivå ikke bare handler om naturtalent, men det handler om å være dedikert, hard jobbing, fokus, fortsatte United-manageren.

Solskjær nevnte Edinson Cavani og Eric Cantona som eksempler på enkeltspillere som har betydd mye for Manchester United.

– Tom Brady er en eksempel for alle på hva som er mulig i en alder av 42 eller 43 år, uansett hvor gammel han er nå.

En annen legende, Joe Montana, fastslo med en gang at det var en tabbe av Patriots å la Brady gå før denne sesongen.

– Noen har gjort en stor feil, sa Montana til USA Today i april.

– Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor New England lot ham gå. Jeg forstår det ikke.

Nå kan han uttrykke et «hva var det jeg sa?».

Brady presterte utrolige 40 touchdown-pasninger i grunnspillet. Hans egen «pers» i én sesong er 50 fra 2007. Dette er hans nest beste sesong målt i antall touchdown-pasninger, og analysenettstedet Pro Football Focus rangerer Brady som den nest beste quarterbacken denne sesongen. Bare Green Bay Packers-helten Aaron Rodgers er rangert bedre. Brady er også bare den femte spilleren i historien som har to eller flere sesonger med 40 eller flere touchdown-pasninger.

– Jeg elsker å spille, og jeg elsker lagkompisene jeg har. Jeg har alltid følelsen av at de ikke lar meg i stikken, sier Brady til ESPN.

– Nå er jeg i mitt 21. år i ligaen. Jeg prøver bare å gjøre mitt beste.

Overgangen i vår ble ganske annerledes enn både Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers («Bucs» blant venner) hadde tenkt seg. Først ved at selve annonseringen av det hele ikke kunne foregå med hundrevis av medier til stede – men gjennom en videopressekonferanse. Og deretter ble ikke oppkjøring som vanlig – som følge av coronaen.

Bucs hadde 11 seirer og fem tap i grunnserien. Så ble Washington og New Orleans slått. Finaleplassen ble sikret med seier over Green Bay Packers med 31–26. Brady hadde tre touch-down-pasninger i det oppgjøret.

Om han skulle klare det, blir Tom Brady bare den andre quarterbacken som vinner Super Bowl med to ulike klubber. Peyton Manning har vunnet med både Indianapolis Colts og Denver Broncos.

Brady har for første gang i sin karriere skiftet trener – etter et fantastisk samarbeid med Bill Belichick i New England. Men de siste årene før «bruddet» raste debatten: Hvem var årsaken til suksessen, Bill eller Tom? Nå har man trolig fått svaret.

– Han får ikke nok ros, sa den nye treneren, Bruce Arians, om Brady for noen uker siden.

Og mens kombinasjonen Brady-Arians har blomstret utover i sesongen, så har Bill Belichick slitt med sin nye quarterback Cam Newton. For første gang siden 2009 – da Tom Brady mistet sesongen med en skade – var nemlig ikke New England Patriots med i sluttspillet.

Buccaneers kom til sluttspillet for første gang siden 2007 og har ikke vært i finalen siden de triumferte i 2003. Brady skal ha sin store del av æren for det.

Tom Brady er blitt en av amerikansk fotballs superstjerner – mot alle odds. Han ble oversett av samtlige 31 (32 i dag) NFL-lag gjentatte ganger, før New England Patriots snappet ham opp som valg nummer 199, i den sjette runden, i draftet i 2000. Man kan trygt si at han ikke ble regnet som noe supertalent.

Likevel var han ikke mindre freidig enn at han introduserte seg selv for Patriots-eier Robert Kraft ved å fortelle den mektige milliardæren at han var «det beste valget Patriots noensinne hadde tatt», og unge Brady skulle vise seg å være mann av sitt ord.

New England Patriots hadde aldri før vunnet Super Bowl, men seiret i 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 og 2019.

I fire av disse finalene ble Brady utnevnt til MVP, den mest verdifulle spilleren, eller banens beste, som vi gjerne sier her til lands.

Nå er Tampa Bay-supporterne i ekstase. Ingen lag har vunnet Super Bowl på hjemmebane.

Finalen spilles på Raymond James stadion i Tampa ...