NYE STEG: Ingrid Landmark Tandrevold ser frem mot sesongen. Her fra innspillingen av «Landskampen» i sommer. Foto: Terje Bringedal / VG

Tandrevold etter TV-suksessen: − Vil gi god underholdning

Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold (24) imponerte mange i TV 2-serien «Landskampen». Nå vil hun fortsette å underholde i vinter - men er ikke helt klar for å bli «verdens beste» ennå.

– Det er ingen tvil om at folk har fulgt med og jeg tror at nå med corona er det ingen tvil om at sport og konkurranse engasjerer. Jeg håper vi kan være med i vinter på å gi folk god underholdning og noe gøy å se på selv om det er en kjip periode for alle, sier Ingrid Landmark Tandrevold til VG.

Hun og resten av de norske skiskytterne er på Beitostølen for å forberede seg til sesongstart. Den planlagte nasjonale åpningen på Sjusjøen i november er coronaavlyst, men verdenscupåpningen i finske Kontiolahti i slutten av november skal foreløpig gjennomføres som planlagt.

I sommer ladet hun opp med å delta i TV 2-programmet «Landskampen» sammen med blant andre Marit Bjørgen, Martin Johnsrud Sundby og Tarjei Bø.

– Jeg lærte mye om meg selv, og fikk utfordret meg på ting som er litt utenfor min komfortsone. Jeg fikk også lære av veldig gode utøvere, som jeg syntes var veldig kult. Og det virker som om det er veldig mange som har sett på oss. Det er gøy å føle at folk heier på meg. Hvis jeg tapte en konkurranse fikk jeg kanskje 20 meldinger om at svenskene hadde gjort en feil, så det er tydelig at folk heiet, forteller 24-åringen.

Nå håper hun heiagjengen blir med inn i vinteren.

– Det er veldig stas og jeg håper at de fortsetter å heie inn i vinteren - for jeg vet at det vil være både opp og nedturer da også, forteller Tandrevold.

PÅ TRENING: Ingrid Landmark Tandrevold trener på Beitostølen før sesongstart. Foto: Jostein Magnussen / VG

– Ikke realistisk å bli verdens beste ennå

Forrige sesong startet hun godt og fikk kjenne på hvordan det var å gå skirenn med den gule ledertrøya. Avslutningen på sesongen ble derimot tøffere. Sesongens mål - før hun har planer om å kjempe helt i toppen - er å bli mer stabil.

– Det er ikke realistisk å bli verdens beste ennå, sier Tandrevold og fortsetter:

– Det handler jo først og fremst om at man må heve bunnivået og at de dårlige prestasjonene ikke er helt ræva. De dårlige prestasjonene må være der at man fortsatt har muligheten til å hevde seg i neste konkurranse. Vi går jo for eksempel sprint og jaktstart, og det har jeg slitt med. Min utfordring har vært at når jeg har gått en dårlig sprint, har det gått skikkelig dårlig. Så da har det ødelagt to skirenn.

De siste sesongene har Norge klart å bygge opp et meget godt lag også på kvinnesiden - etter at herreløperne har plukket flest medaljer de siste årene. I fjor ble Marte Olsbu Røiseland VM-dronning samtidig som Tiril Eckhoff var en stående skyting unna å sikre sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Jeg tror vi er tre stykker som kommer til å kjempe i toppen, og jeg håper vi kan ta sammenlagtseieren fra utlendingene. Det er det som er drømmen, sier Eckhoff om sesongen som kommer og legger til:

– Men jeg tror det blir knallhardt i år. For hva gjør man når det er corona? Man trener. Så jeg tror alle nasjonene har fått trent veldig, veldig godt. Jeg tror det blir skikkelig spennende i år med tanke på hvem som klarer å bite fra seg best.

– Hardt psykisk

Årets sesong blir annerledes og preget av coronapandemien. Utøverne må blant annet være i karantene frem til sesongen avsluttes i mars.

– Det er vel egentlig sånn jeg lever, så det blir nok ikke så stor forskjell. Det eneste som er kjipt er at du får nesten ikke sagt farvel til familien omtrent. Det blir bare sånn «ok, da sees vi i mars». Det er hardt psykisk vil jeg si. Men jeg føler meg nesten tryggere i den leiren her enn jeg gjør hjemme i Oslo egentlig, sier Eckhoff.

– Har du brukt tid nå før sesongen på å være med venner og familie?

– Jeg har vel egentlig ikke hatt muligheten til det. Vi var jo i Italia før det var 10 dagers karantene, så hadde jeg to til tre dager før det var ny karantene før samling. Jeg fikk vel sett en venn og det er jo utrolig trist, men jeg tenker også at nå er vi så mange i den situasjonen, så det er nesten litt bedre i år, svarer Eckhoff.

– Det er på en måte ikke så annerledes enn det vanlige livet vårt. Vi er jo borte fire uker på rad uansett vanligvis og er veldig lite hjemme egentlig. Det er en mindre forskjell på det vanlige livet vårt og karantene enn det er for folk som har vanlig jobb eller skole. Men jeg er en sosial person, så det er jo litt rart, men heldigvis er det ikke så annerledes enn det livet vi vanligvis lever på vinteren så vi er ganske vant til det, sier Tandrevold.

Publisert: 16.11.20 kl. 19:12 Oppdatert: 16.11.20 kl. 19:22

