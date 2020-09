BOBLE FØR JUL: Norges skøyteess Sverre Lunde Pedersen (t.v.) og Håvard Lorentzen gikk sine siste skøyteløp i begynnelsen av mars. De neste kan gå coronaisolert i Heerenveen frem til julen setter inn. Foto: HELGE MIKALSEN/TERJE BRINGEDAL

Skøyte-gullguttene: «Boble-verdenscup» blir krevende

Norges skøytegullgutter Håvard Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen ser med skrekkblandet fryd frem til fire verdenscuper på rad over flere uker i full isolasjon og uten publikum fra november til desember i Heerenveen.

Nå nettopp

– Det er krevende og vil bli veldig ensformig. Men vi er vant til å reise og å være ett sted over lang tid, sier Håvard Lorentzen (27), regjerende olympisk mester på 500 meter, OL-sølvvinner på 1000 meter og sprintverdensmester sammenlagt.

Sverre Lunde Pedersen (28), OL-gullvinner på lagtempo, OL-bronsevinner på 5000 meter, VM-gullvinner på samme distanse og fire ganger sølvmedaljevinner sammenlagt i allround-VM, sier at «en sånn type løsning» – flere smittevernisolerte konkurranser over lengre tid – kan være mulig.

Andre idretter, som basketball (NBA) og ishockey (NHL), får det til.

– Selv om du ikke har erfaring med det, hvordan ser på en «bobletilværelse» – isolert i et hotell og foran tomme tribuner i for eksempel fire uker?

– Det er tøft i seg selv. Det er mange spørsmål mange lurer på. Det kan hende full isolasjon i et hotell vil påføre mange brakkesyke. Men hvis det er eneste måte å få avviklet en konkurranse, tror jeg de aller fleste hatt lyst, svarer Sverre Lunde Pedersen.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) avlyste nylig alle fire før jul-terminfestede verdenscuper for hurtigløp: Polen, Stavanger, Salt Lake City og Calgary. Disse skulle ha vært avviklet 13. november til 13. desember. Samtidig vedtok ISU-styret (council) å evaluere, som det uttrykker det, muligheten for å arrangere et «Hub-konsept» i Nederland i samme tidsrom.

Ifølge sportssjef Lasse Sætre i Norges Skøyteforbund, vil ISU i midten av september gi medlemsnasjonene beskjed om hvor vidt det lar seg gjøre. Håvard Lorentzen virker på sin side ganske overbevist om at det kommer i stand – i en eller annen form.

– Jeg tror det blir løp der uansett, sier han og peker på Thialf i Heerenveen som enste aktuelle arena.

Det kan bli kalt verdenscup, hvis alle internasjonale skøyteløperne vil ha en fair mulighet til å delta. Det kan bli kalt noe annet hvis coronaviruset ikke tillater det.

Håvard Lorentzen ser for seg en boblestevneserie over fire uker: Konkurranser to påfølgende helger, deretter en helg fri – og så to nye helger med konkurranser, om en ikke bare i helgene.

Han mener corona-unntaket kan benyttes til å eksperimentere, ved konkurranser også på ukedager. For eksempel kveldstid tirsdager. Slik at TV-seerne kan «slippe unna» med én time skøyter på skjermen, mot mindre fristende fire-fem i normale tider.

– Det må være smittevernforsvarlig for oss å reise til Nederland. Dette er uvisst, og det som skal skje etter jul er uvisst. Alt inntil det kommer en vaksine, er det, svarer Sverre Lunde Pedersen på om han er «giret» med tanke på ISUs «Hub-konsept».

– Det blir ingen inntekter uten publikum. Arrangøren står allerede med minus i hallen. Spørsmålet er om det er mulig å få til over en hel måned, tilføyer han.

Denne uke flyttet han, kona Ingunn Trædal-Lunde og deres sønn Svein fra hjembyen Bergen til Stavanger. Håvard Lorentzen gjør det samme før de og resten av de landslagsaktuelle løperne går på is i oljebyen fra 14. september. 30. oktober er de klare for NM i Vikingskipet. Det skulle opprinnelig ha gått forrige sesong i Asker.

Publisert: 08.09.20 kl. 20:53

