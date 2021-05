MED I TOPPEN: Viktor Hovland, her fra fredagens runde. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Hovland spilte seg oppover: − Stressfri runde

Viktor Hovland (23) hadde en superrunde på gang under den tredje runden i Wells Fargo Championship på PGA-touren. Noen kostbare treputter ødela for nordmannen, som likevel spilte seg kraftig opp.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alle er ikke ferdigspilt med den tredje runden. Saken oppdateres!

– Jeg får til en god start. Ganske stressfri runde. Etter elleve hull så fløt det ganske bra. Det er litt kjipt å treputte tre ganger på vei inn derfra, men det er ikke de enkleste greenene å putte på. Det er litt uheldig at det kom der og da, men jeg er ikke god nok til å klage på en runde tre under par, så jeg tar det, sier Hovland i et intervju med Eurosport etter runden.

Viktor Hovland lå nede på en delt 24. plass før den tredje runden i turneringen – ett slag under par etter de to første rundene. På de første elleve hullene av lørdagens runde fikk han det virkelig til å stemme.

Nordmannen spilte spesielt glimrende rundt greenen og skaffet seg flere enkle birdiemuligheter og var etter de første elleve hullene hele fem slag under par.

Hovland hadde med det spilt seg opp i en foreløpig delt ledelse – i påvente av at lederne hadde startet på sin runde – men han måtte se at det gikk tråere på de neste hullene. Både på hull 12 og 13 treputtet han fra rundt 13 meter og dermed bogey på begge hull.

Etter å ha bommet to gode birdiemuligheter på de to neste hullene, kom dagens tredje bogey på hull 16. Nok en gang treputtet Hovland, og denne gang fra kun drøyt tre meter.

23-åringen slo tilbake med en birdie på hull 17 og med par på hull 18, ble det en runde tre slag under par for Hovland. Med det er han fire slag under par for turneringen. Da nordmannen avsluttet runden lå han oppe på en delt syvendeplass, tre slag bak lederen Gary Woodland.

– Forhåpentligvis har jeg en liten sjanse i morgen, og så må jeg bare ut og spille som jeg spilte på de elleve første hullene. Ha litt flyt og slå gode slag, og så se om det holder hele veien inn, sier Hovland.

Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Hovland endte på delt tredjeplass i forrige ukes Valspar Championship etter å ha avsluttet med den beste runden av samtlige. Med det rykket Hovland opp til ellevteplass på verdensrankingen og Hovland har en god mulighet til å spille seg inn topp ti for første gang i karrieren med et godt resultat i Wells Fargo Championship, hvor ti av verdens 20 best rangerte golfspillere deltar.

Kristoffer Ventura deltok også i turneringen, men klarte ikke cuten. Ventura skal også spilles neste ukes AT & T Byron Nelson, mens Hovland har turneringsfri for å lade opp til PGA Championship – årets andre majorturnering – fra 20.–23. mai.

PS! Du kan følge PGA-touren på Eurosport Norge, GolfTV og Discovery+.