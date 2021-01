BEKLAGER: Justin Thomas måtte beklage etter den tredje runden. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golfstjerne beklager etter homofobisk utbrudd: − Det er utilgivelig

Verdenstreer Justin Thomas (27) beklaget etter å ha brukt et homofobisk uttrykk da han bommet på en putt på den tredje runden av helgens turnering på PGA-touren.

Mikrofonene plukket opp hendelsen da Thomas misset en tilsynelatende enkel putt det fjerde hullet på the Sentry Tournament of Champions på Hawaii, der Viktor Hovland også er med.

– Faggot, kunne man høre Thomas si da putten gikk utenfor hullet.

Ordet er brukt som et nedsettende ord om homofile og kan sammelignes med det norske ordet «soper».

Etter at Thomas var ferdig med sine 18 hull for dagen, beklaget han i et intervju med PGAs egen TV-kanal.

– Det finnes ingen unnskyldning. Jeg er en voksen mann. Det er ingen grunn for at jeg skal si noe som det. Jeg er ekstremt flau. Dette er ikke hvem jeg er, det er ikke den personen jeg er. Men dessverre gjorde jeg det, og jeg må ta ansvar for det og beklager, sa Thomas til Golf Channel.

Det er ventet at Thomas vil straffes av PGA-touren, skriver The Guardian. Ifølge avisen vil ikke PGA gå inn på hva slags straff Thomas vil få, men de kaller hendelsen «uakseptabel».

– Som jeg sa, så er det utilgivelig. Jeg har ikke ord. Det er ikke bra. Det er ingen annen måte å si det på. Jeg må gjøre det bedre, og bli bedre. Det er definitivt en lærerik opplevelse. Jeg beklager på det dypeste til alle jeg har såret, sa Thomas selv.

FEMTEPLASS: Justin Thomas ligger foreløpig på en femteplass i turneringen på Hawaii Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I norsk fotball hadde man en lignende hendelse i høst, da Kristiansund-spiller Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «soper» underveis i kampen mellom lagene. Kastrati beklaget også hendelsen i etterkant.

Thomas har vært helt i verdenstoppen i golf de siste årene og har også én Major-seier (PGA Championship i 2017).

Amerikaneren ligger på en foreløpig delt femteplass i turneringen. Hovland ligger på en delt tiendeplass, tre slag bak Thomas. Turneringen avsluttes natt til mandag, norsk tid.