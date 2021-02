forrige











fullskjerm neste

Riiber sikret overlegent norsk gull på stafetten: − En taktisk innertier

OBERSTDORF/OSLO (VG) Den norske kombinertlaget var ustoppelige på stafetten. Jarl Magnus Riiber kunne gå Norge inn til seier i ensom majestet. Dermed forsvarte det norske laget gullet fra VM 2019.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Når alt kom til alt, var samtlige motstandere sjanseløse i kampen mot Norge, som i mål var 42 sekunder foran Tyskland. Østerrike sikret bronsen.

Norge gikk ut som nummer fire i langrennet, men forspranget konkurrentene hadde ble raskt hentet inn. Etter hvert ble også samtlige parkert i sporet av et sterkt norsk lag. Jarl Magnus Riiber gikk den siste etappen, og i mål ble han møtt av jublende lagkamerater.

Sportssjef Ivar Stuan var etter eget utsagn litt «cocky» da han spådde medaljefangsten før VM, men:

– Det var litt flåsete å si at vi kunne ta fem gull, men vi har allerede tatt tre. Vi skal være dyktige, men vi har mulighet til det, sier han til VG.

– Det var en taktisk innertier fra vår side. Vi gjorde en vri ved å sette Jørgen på andre etappe og Jens på tredje. Jørgen er tradisjonelt den sterkeste i feltet og fikk en luke. Taktikken funket 110 prosent, stråler sportssjefen.

Norge startet 35 sekunder bak ledende Østerrike før langrennsdelen av søndagens stafett i kombinert. Men det var Tyskland som var ventet å bli den argeste motstanderen.

Tyskerne startet ti sekunder foran Norge, men på null komma niks hadde Espen Bjørnstad hentet forspranget på den første etappen. Sammen startet de opphentingen av Østerrike.

– Det har vært noen tøffe uker. Jeg har ikke fått til det jeg vil og har ikke vært i nærheten. Nå føler jeg at jeg gjør en jævlig bra jobb og er med på det her. Jeg er stolt, sier en rørt Bjørnstad til NRK etter at gullet var et faktum.

De holdt bra unna, men Bjørnstad rykket fra Tyskland på vei inn på stadion. Dermed fikk Jørgen Graabak en luke ut på sin etappe. Den olympiske mesteren fra 2014 gikk tøft ut i jakten på Østerrike og viste sterk langrennsform. På den andre runden hentet han og gikk fra østerrikeren, og dermed var Norge i ledelsen når Jens Lurås Oftebro skulle i gang med den nest siste etappen.

Lurås Oftebro vant bronse på VMs første individuelle øvelse, men mistet noe av forspranget til Eric Frenzel. Når nordmannen sendte verdens beste kombinertløper, Jarl Magnus Riiber, ut på den siste etappen var det likevel liten tvil om hvor gullet ville ende.

Tidligere i år spådde Riiber at det ville bli en «saftig» spurtduell mot Vinzenz Geiger i Oberstdorf, men den raske tyskeren klarte ikke å hente nok sekunder på den siste etappen.

I stedet var det Riiber som økte til konkurrenten og fikk en komfortabel reise inn mot mål. Akkurat som i Seefeld for to år siden vant Norge lagkonkurransen.

les også Her sitter Therese Johaug med en verdensmester på fanget

Tyskland ble presset av Østerrike på den siste runden, men holdt unna og sikret sølvet foran nabolandet.

Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber utgjorde det norske laget.