To rop om straffespark og «to pissmål»: − En brutal læremåte

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Brann 2–3) Flere ganger ropte Rosenborg-spillerne på straffespark uten at dommer Tore Hansen pekte på krittmerket. Etter kampen sier RBK-erne at det burde vært to straffespark, men at det var individuelle feil som gjorde at det ble et nytt tap.

For mindre enn 1 time siden

Rosenborg fikk en god start på kampen, og både spillere og trenere beskriver de første tyve minuttene som gode.

– VI åpnet kanskje med våre beste tyve minutter på lang tid, og får et offsidemål. Så kommer det feil, sier trener Åge Hareide etter det dramatiske ettmålstapet.

– Dommeren kom til kort i dag

Kampen var ikke engang spilt fem minutter før dommer Tore Hansen kom i sentrum. Carlo Holse dro seg fri ute på høyre, og slo inn. Ballen stoppet i hånden til Robert Taylor, som var snar med å trekke til seg hånden.

– Jeg har ikke sett den på nytt, men jeg syns det ligner på straffe. Det var flere situasjoner der dommeren kom til kort i dag. Det er ikke disse situasjonene som gjør at vi taper, det er individuelle feil, sier Carlo Holse.

– Han har armen litt ut fra kroppen. Jeg syns det ligner på straffespark, kommenterte Eurosports Asbjørn Myhre.

Som Hareide er dansken fornøyd med åpningen på kampen, men så raste alt da Brann scoret to mål på sine to første sjanser i kampen – begge i løpet av ett minutt.

– De får to pissmål, og de målene ødelegger matchen fullstendig, sier Holse.

– Klar straffe

Fem minutter før pause ropte rosenborgerne igjen på straffespark. Tore Reginiussen raget høyest på Vegar Eggen Hedenstads corner, men avslutningen, som hadde retning mot mål, stoppet i armen til Ruben Kristiansen.

– Vi har ingen flere kommentarer enn at det er straffespark, kommenterte Tor Ole Skullerud for Eurosport, og mente det skulle vært Rosenborgs andre straffespark i kampen.

– Den treffer armen. Jeg mener det er klar straffe. Enkelt og greit. Han har armen såpass langt ut fra siden, og stopper ballen når den er på vei inn. Jeg tror dommeren også var enig i det, men han sa at han ikke så den, sier Reginiussen til VG.

Brutal læremåte

Dermed har Rosenborg tapt to seriekamper på rad under Åge Hareide, etter at laget var ubeseiret i de første syv.

– Det er ikke noe vi får skrudd om på i løpet av en dag eller to. Vi mål lære oss å håndtere motgang, og nå har vi fått kjent på det i to kamper. Det er en brutal læremåte, sier Hareide.

– Vi har mye å spille for. Men vi har sluppet inn mye rare mål i de siste kampene. Vi kan ikke gjøre så mange feil som vi har gjort i de siste kampene. Nå må vi bygge videre på det vi gjorde i starten, for det er fortsatt mye å spille om, sier Reginiussen.

Dommer Tore Hansen møtte ikke i pressesonen etter kampen.

Publisert: 25.11.20 kl. 05:10

