Magnus Carlsen fyller 30 år mandag – kan feire med storseier

Magnus Carlsen og Wesley So vant to partier hver på den første finaledagen i Champions Chess Tour – og den norske verdensmesteren kan komme til å feire 30-årsdagen mandag med enda en triumf i 2020.

Begge vant sine partier med hvite brikker. Carlsen har spilt fra et hemmelig sted utenlands, tilsynelatende et varmt sted.

Avgjørelsen faller mandag. Hvis de fortsatt står likt etter fire nye partier med hurtigsjakk, vil avgjørelsen falle med lynsjakk, eventuelt Armageddon.

– Jeg tipper at Magnus ikke er i sin beste form nå, og det gir meg en sjanse, sa Wesley So på den offisielle sendingen.

– Magnus gjorde feil han normalt sett aldri gjør, fortsatte So i TV 2-intervju - og fastslo at Carlsen gjorde to store blundere.

Det ble en dramatisk første finaledag der Carlsen først vant med hvitt, så vant So med hvitt og så Carlsen-seier med hvitt igjen.

Det betydde at Magnus Carlsen kunne nøye seg med remis i det fjerde partiet for å vinne den første dagen.

Men Carlsen gjorde en tabbe som gjorde at Wesley So fikk et overtak som det var umulig å kompensere.

Det mest dramatiske partiet var nummer to, der Carlsen hadde svarte brikker og til slutt tapte etter 93 trekk.

Wesley So lå først an til å vinne partiet, men rotet seg bort og ble etter hvert presset av Carlsen. Men så «bukket» nordmannen og amerikaneren kunne vinne partiet.

– Dette er ikke til å tro, sa Anish Giri på den offisielle sendingen.

– Også verdens beste sjakkspiller kan gjøre en tabbe, konstaterte Hans Olav Lahlum tørt i TV 2-studio.

Carlsen var rasende på seg selv etterpå. Den filippinskfødte amerikaneren smilte til gjengjeld bredt.

Vinneren får 265.000 kroner, mens taperen må nøye seg med det halve.

Magnus Carlsen slo Anish Giri i kvartfinalen og Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen.

Han vant fire av fem turneringer i sin egen tour tidligere i 2020: Magnus Carlsen Invitational (april-mai), Chess Masters (juni-juli), Legends of Chess (juli-august) og Grand Final (august).

Også Champions Chess Tour arrangeres av Play Magnus-gruppen.

Publisert: 29.11.20 kl. 21:41 Oppdatert: 29.11.20 kl. 21:52

