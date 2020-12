Kommentar

NIF roter på feil halvdel

Av Leif Welhaven

Berit Kjøll kjemper innbitt for enerettmodellen. Men er det egentlig hennes bord å mene så mye om dette? Foto: Frode Hansen

Hvorfor skal egentlig en idrettsorganisasjon blande seg så ivrig borti om folk gambler bort pengene sine her eller der? Norges idrettsforbund (NIF) misbruker størrelsen sin når de gjør seg til en aktør i spillpolitikken.

Ulike land har valgt ulike løsninger hva gjelder om pengespill skal bli forsøkt kontrollert av staten, eller om man går for en lisensordning for private aktører i en digital tidsalder.

Men uansett hvilken modell som velges, er dette en overordnet problemstilling som er myndighetenes domene å håndtere.

En frivillig organisasjon som NIF har en rekke legitime fighter å ta, som for eksempel anleggsutbygging, momskompensasjon eller støtte til store mesterskap.

Dette er saker som logisk ligger under idrettspolitikken. Det samme kan faktisk ikke sies om hvem som skal få lov til å organisere spill om penger.

I dagens norske system er NIF en formålsmottager for spillemidler. Mye av det folk taper hos Norsk Tipping sluses inn i norsk idrett, fordi myndighetene har valgt å gjøre det på denne måten i stedet for å anvende statsbudsjettet som hovedåre.

Men er det at NIF mottar statlige spillenger strengt tatt en god grunn til at de skal blande seg inn i om Norge velger å føre den eller den politikken på feltet? Bør de bruke den enorme medlemsmassen som politisk pressmiddel?

Hvorfor er det i det hele tatt NIFs business å kjempe så aktivt i ordskiftet om «enerettsmodell vs lisens»?

Noen lobbyorganisasjoner har en helt direkte kobling opp mot grupper som rammes av problemspilling, men relevansen er diskutabel for en organisasjon med idrett som fagfelt. Det er sosialpolitikk, ikke hensyn til dem som mottar midler, som har gitt europeisk aksept for en omdiskutert norsk vri,

Derfor er det prinsipielt bekymringsfullt å se hvordan NIF påtar seg en selvpålagt oppgave som våpendrager for enerettsmodellen og «matmor» på Hamar”.

Dette er de siste dagene blitt satt skikkelig på spissen. Det pågår nemlig en politisk dragkamp om fremtidige tapsgrenser Norsk Rikstoto.

I dag finnes en åpning for å tape inntil 1,5 millioner kroner i måneden på hest, gjennom et statlig godkjent spill. Temaet har ført til sterk politisk splid, der hensynet til problemspillere settes opp mot hensynet til å holde liv i en distriktsbasert hestenæring, og der kontrasten i oppfatninger er enorm.

Spørsmålet er enormt krevende og mangefasettert, og skal opp i Stortinget torsdag. Men i opptakten til dette har Norges idrettsforbund vært blant organisasjonene som har drevet aggressiv lobby i diskusjonen om tapsrammer for Norsk Rikstoto.

Her er, med respekt å melde, Berit Kjøll tungt inne på en banehalvdel hun bør styre klar av.

Saken føyer seg inn i en serie tilfeller som dokumenterer en merkelig mangel på rolleforståelse fra Norges idrettsforbunds side. På idrettstinget i Lillehammer i fjor, ble det for eksempel banket gjennom en resolusjon det har vært en oppsiktsvekkende mangel på diskusjon om.

Her vedtok tinget ikke bare kategorisk at «norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen» uten å åpne for en ordentlig pro/contra-debatt.

Enda mer oppsiktsvekkende ble det vedtatt en form for meningsdiktatur i en organisasjon som rommer over to millioner medlemskap, og dermed trolig også diverse oppfatninger om et slikt spørsmål.

«Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltagelse i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak. Idrettstinget anser det som en klart illojal handling mot norsk idrett å markedsføre, eller på annen måte bidra til å fremme ulovlige pengespill», ble det vedtatt.

Hallo?

Hva da med at det for eksempel finnes en president i Norges ishockeyforbund, Tage Pettersen, som også er stortingsrepresentant for Høyre og har et annet syn på spillpolitikken. Skal en spillpolitisk uenighet i ytterste konsekvens kunne koste ham vervet, fordi han ikke oppfyller «en grunnleggende forutsetnng for medlemskap»? Men ordlyden favner jo enda videre. Skal alle som er involvert i arbeide for noe annet enn at monopol er en fasit, kunne risikere å bli kastet ut av idrettsbevegelsen?

Det er i tilfelle rimelig langt unna de demokratiske festtalene som gjerne forbindes med kjernen i en ellers herlig bevegelse.

Selvsagt ønsker enhver organisasjon stabil og god finansiering for seg og sine. Men om det er gjennom den eller den modellen i Norge, og hvordan den håndheves, er noe NIF burde innse at ligger utenfor deres råderett.

09.12.20