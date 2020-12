Kommentar

Idrettsovergrepene: Angrep er det beste forsvar

Av Leif Welhaven

Berit Kjøll er president i NIF. Nå vil hun tar tak internasjonalt etter avsløringene om overgrep. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Idrettspresidenten kan ikke få bukt med idrettens mørke problem over natten, men både i kampen mot overgrep og på andre krevende felter ser vi en tiltagende vilje til å ta tak under Berit Kjølls ledelse.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvilke krav bør vi kunne stille til toppene i landets største folkebevegelse om håndtering av de virkelig vanskelige spørsmålene?

Er det for eksempel en systemsvikt at idretten selv ikke har vært mer frempå for å skaffe seg oversikt over omfanget av overgrep og andre problemområder?

Her finnes det ikke noen entydig fasit, og det er grunn til å gå nyansert til verks for å vurdere Norges idrettsforbunds arbeid.

les også Forbannet Raja lover å ta grep etter overgreps­avsløringer

Temaer som seksuelle overgrep, rasisme, homohets eller annen diskriminering er ikke noe man kan bekjempe i ett enkelt slag, slik at det hele deretter er vunnet eller tapt. På enkelte felt har det vært behov for brå en oppvåkning, som rundt rasismediskusjonen i sommer, før det deretter handler om å systematisere en innsats over tid.

På andre felt har det vært jobbet dedikert fra sentralt hold over tid, men tidvis uten at delingen utover i organisasjonen har vært tydelig nok.

NIFs tiltak mot seksuell trakassering og overgrep i idretten: 2000 – Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

2009 – Innføring av politiattestordning i hele norsk idrett

2011 – Egen ressurs for å følge opp henvendelser om overgrep i norsk idrett

2013 – Fem kortfilmer som illustrerer risikotilfellene

2017 – Retningslinjer for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep

2020 – Samarbeid om «Trygg på trening med Redd Barna». + seminar

Nå kommer #STOPP Vis mer

Selv om det er for tidlig å si noe kategorisk, er det overordnet gledelig at den sittende idrettspresidenten og generalsekretæren er langt klarere enn forgjengerne hva gjelder viljen til å erkjenne problemer og behovet for å handle deretter.

I nåtid har Norges idrettsforbund reagert raskt etter VGs avsløringer om hvor lett en overgriper kan finne nye ofre ved å flytte utenlands.

Det er positivt at Kjøll vil løfte temaet på et nordisk nivå, og at idretten sammen med regjeringen vil jobbe for å angripe de grenseoverskridende problemene gjennom internasjonalt samarbeid. Vi vet ikke hva dette arbeidet spesifikt munner ut i, men viljen til å ta initiativ fortjener ros.

les også De fortjener at noe gjøres

Her er det også en ubetinget fordel at ledelsen i NIF nå har en dialog med myndighetene preget av færre pigger enn tilfellet var tidligere.

Men de krevende sakene går videre enn som så:

Nylig lanserte Norges idrettsforbund #STOPP. Det er en koordinert kampanje- og informasjonsside ment for alle organisasjonsledd i idretten, med et langsiktig perspektiv. Her er det gjort et arbeid for å bistå så konkret som mulig for å bekjempe forhold som vold, trusler, seksuell trakassering, overgrep og diskriminering av ymse slag.

Vi har også sett et samarbeid med blant andre Redd Barna kalt «Trygg på trening», som går ut på å gjøre voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke trakassering og overgrep mot barn, gjennom et program for kunnskap og kursing.

les også Idrettens mørke problem

Tidligere i år ble det arrangert et seminar på Hamar med sterke vitnesbyrd, der hovedbudskapet i programmet var en bevisstgjøring overfor norsk idrett at «det skjer også hos oss».

En av de store svakhetene er imidlertid at kunnskap og kartlegging rundt idrettens vanskelige områder generelt sett er for svak, og det er lang vei fra administrativ kompetanse på Ullevaal til å nå ut landet rundt.

les også Stortingspolitikere utfordrer regjeringen etter VG-avsløring

På felt etter felt ser vi dessuten i at forskning er mangelfull, utdatert eller fraværende. I et lengre perspektiv er det derfor mulig å spørre om organisasjonen over lang tid, og gjennom flere presidentskap, har vært for sovende hva gjelder å ta de vanskelige samtalene internt.

Nå er vi der at Norges idrettsforbund har måttet håndtere en rekke krevende spørsmål de siste årene. Og selv om man aldri kommer i mål, skal dagens ledelse ha kred for at de går litt mindre i forsvar enn før.

For er det én ting vi trenger når de store samfunnsspørsmålene dukker opp, så er det et idrettsforbund som går skikkelig i angrep.

Publisert: 02.12.20 kl. 15:38 Oppdatert: 02.12.20 kl. 15:54