UNGE SPILLERE: Magnus Carlsen (t.v.) er 27 mens Fabiano Caruana (t.h.) er 25. I sjakkverdenen er ikke det nok til å betegnes som gammel.

Caruana ligger an til å bli Carlsens utfordrer: - VM-finalen sjakkverdenen venter på

Publisert: 22.03.18 06:26

Med fem runder igjen av kandidatturneringen i sjakk er det fordel amerikanske Fabiano Caruana. Med andre ord: 25-åringen blir fort Magnus Carlsens utfordrer i kampen om verdensmestertittelen.

VM-finalen i sjakk går av stabelen i London i november, og der skal Magnus Carlsen forsøke å forsvare tittelen for fjerde gang. I disse dager spilles kandidatturneringen i sjakk, der motstanderen bestemmes, og der er det fordel Caruana.

Den amerikanske 25-åringen har seks poeng etter ni runder, et halvt poeng mer enn aserbajdsjanske Shakhriyar Mamedyarov (32).

Sjakkekspert og NRK-tilknyttede Torstein Bae mener løpet ennå ikke er helt kjørt for den russiske duoen Aleksander Gritsjuk (5,0 poeng) og Sergej Karjakin (4,5 poeng), men utpeker Caruana til den soleklare favoritten.

– Hvem er det Carlsen helst vil ha?

– Carlsen sier at han vil ha den tøffeste, og det er jo egentlig litt merkelig. Men det som viser seg, er at Carlsen er klart best mot de beste, så hvis det blir Caruana, så vet Carlsen at han må prestere på topp. Det blir en flott match, sier Bae.

Caruana gjorde seg for alvor bemerket da han slo til med syv strake seirer i prestisjeturneringen Sinquefield Cup , og på det meste, i oktober i 2014, hadde han en ranking på 2844. Det er ett mer rankingpoeng enn Magnus Carlsen har i skrivende stund.

– Etter Sinquefield-bragden snakket man om at han kunne bli den neste verdensmesteren, men så kom han ut for det samme problemet som alle sjakkspillere - bortsett fra Magnus - har kommet ut for. Stabiliteten, sier Bae, og fortsetter:

– Det som er med Caruana, er at vi tror at hans toppnivå kan matche Carlsen sitt. Det er det spesielle med ham.

– Carlsen mot Caruana i en VM-finale. Er det den sjakkverdenen venter på?

– Ja, det er nok det. Det vil være en drømmefinale om det blir Carlsen mot Caruana, svarer sjakkeksperten.

Bae forklarer at Carlsen har et mye større historisk overtak over verdenstoer Mamedyarov enn verdensåtter Caruana, selv om Carlsen vinner dobbelt så ofte over amerikaneren enn det amerikaneren slår Carlsen.

– Det er vanskelig å se for seg at Mamedyarov skal ta knekken på Carlsen, men det er kanskje han som har imponert mest det siste året. Carlsen kommer til å være en mye større favoritt mot ham enn mot Caruana, men Carlsen har også vist at mann-mot-mann-formatet ikke er det som passer ham best. Det blir uansett en tøff kamp, sier Bae.

– Men Carlsen er uansett favoritt, eller?

– Ja, det er han. Han har vært best i verden i mange år nå, har erfaring fra VM-finaler tidligere og kommer til å stille opp som favoritt i London uansett, svarer sjakkeksperten.

PS: Kandidatturneringen avsluttes 27. mars.