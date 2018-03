Oppvask etter smørebom – Riiber og Schmid sjanseløse

Publisert: 10.03.18 14:02 Oppdatert: 10.03.18 15:24

SPORT 2018-03-10T13:02:46Z

HOLMENKOLLEN (VG) Jarl Magnus Riiber (20) ble parkert av Kollen-vinner Akito Watabe med ti sekunder i utforbakkene. Den norske landslagsledelsen bekrefter trøbbel i «smørebua» etter nedturen i verdenscuprennet i kombinert.

– Jeg håper TV-bildene viser at Watabe glir lett fra meg, sier Jarl Magnus Riiber.

Han ledet etter hopprennet, og hadde 28 sekunders forsprang til Watabe i langrennet. Men det tok ikke lang tid før japaneren var på Heming-løperens bakski. I utforkjøringene var det klasseforskjell på skiene dem imellom.

Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen innrømmer at de norske løperne gjentatte ganger ikke har hatt konkurransedyktige ski på akkurat dét føret som var i Kollen lørdag; rundt null grader og tørr nysnø.

– Jeg så også at Watabe kjørte fra Riiber, men jeg vet ikke helt hvorfor, sier Ingebrigtsen.

– Blir det oppgjør på kammerset nå?

– Dette er en utfordring for oss. Vi må sette oss ned å se på dette. Det er et tema. Vi har et smøreteam som står på døgnet rundt. Men denne biten må vi jobbe med, svarer Bjørn Kåre Ingebrigtsen.