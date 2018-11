GULLGUTT: Alexander Kristoff har tjent gode penger også i 2017. Her vinner han også etappeseieren i Tour de Frances avslutning denne sesongen. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Stor oversikt: Her er skattelistetallene for Norges 100 største idrettsstjerner i 2017

Syklisten Alexander Kristoff troner øverst på seierspallen igjen - men bak ham er det store endringer i inntektstallene for 2017.

For andre år på rad briljerer syklist Alexander Kristoff (31) øverst på inntektstoppen, og han har økt inntekten fra 14 til nesten 17 millioner kroner fra 2016 til i fjor, i sitt siste år i russiske Katjusja.

Kristoff har blant annet investert tungt i et nytt hjem i Stavanger. Det stod klart i fjor og VG fikk være med på innsiden av syklistens nye luksushus i sommer (VG +).

På andreplass kommer alpinisten Kjetil Jansrud, som hadde et massivt inntektsår i 2017 og bikket 11 millioner kroner i inn, som førte hans formue opp til drøye 30 millioner kroner.

«Bronseplassen» på inntektssiden går til Hieid Weng, som også hadde et svært innbringende 2017. Norges best betalte skiløper forrige sesong, drøye 500 000 over Petter Northug, tjente totalt 6,4 millioner kroner på sin suksess.

Kometene

Det finnes også en rekke kometer på listen. Johannes Høsflot Klæbo tok steget for alvor inn i verdenstoppen i 2017, og står igjen med en skattbar inntekt på snaue millionen - som med all sannsynlighet kommer til å være langt høyere neste år. Formuen er også oppe i 2,4 millioner kroner.

Sander Sagosen har også hatt et godt år på håndballbanen, så vel som økonomisk. PSG-stjernen endte med en skattbar inntekt på 2,4 millioner kroner, og har også opparbeidet seg en formue på 1,6 millioner kroner.

Casper Ruud har også begynt å tjene penger på tennisen og 1998-modellen står oppført med en inntekt på drøye 1,5 millioner kroner i 2017. Karsten Warholm har flyttet inn i en egen leilighet, som han har omgjort til kollektiv for kameratene sine, og står med snaue 350 000 kroner i inntekt. Men formuen begynner å bli respektabel: 1,7 millioner kroner.

Listen under er basert på VGs kåring av Norges idrettsutøvere i 2017. Rangeringen viser de utøverne med høyest skattbar inntekt. Under navnet er det opplyst hvilken plass vedkommende havnet på i kåringen.

Thoresen eier mest

Øverst på formuetoppen troner ishockeyspilleren Patrick Thoresen i ensom majestet. Han tjente snaue fem millioner kroner i 2017, og økte også formuen med et par millioner, til 53 millioner kroner.

Magnus Carlsen og Kristian Nergaard stod på de to plassene bak Kristoff forrige inntektsår, men førstnevnte opplevde ikke sitt beste år rent inntektsmessig - han står oppført med 900 000 i skattbar inntekt i 2017, men har til gjengjeld drøye 26 millioner i formue.

Ellers er det tydelig at langrennsløperne dominerer i antall på toppen av inntektslistene. Martin Johnsrud Sundby (5,7 mill.), Petter Northug (5,5 mill.), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (4,8 mill.) og nå pensjonerte Marit Bjørgen (4,5 mill.) er alle på topp ti, sammen med Heidi Weng.

PS: Det er enkelte navn som mangler i denne oversikten. Enkelte skatter til et annet land, mens andre ikke har vært å oppdrive.

Disse er Selina Jappée, Jakob Ingebrigtsen, Petter Solberg, Kristin Vollstad, Marcus Kleveland, Mohamed Elyounoussi, Herman Keim, Amalie Hammild Iuel, Tomoe Zenimoto Hvas, Christian O’Sullivan.

PPS! En som kan vente seg et lite hopp på neste skatteliste, er volleyballspilleren Anders Mol. Han har sammen med makker Christian Sørum slått inntektsrekordene for volleyballspillere, men i 2016 hadde han en mer beskjeden skattbar inntekt - kroner 378 ...