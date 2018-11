KLAR FOR NY SESONG: Håvard Lorentzen (26) vant gull på 500 meter i Sør-Korea i februar med ny OL-rekord og sølv på 1000 meter, fire hundredeler bak vinneren Kjeld Nuis fra Nederland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skøytegullgutten pusser opp sitt nye hus i Bergen

HAMAR (VG) Norges nye skøytestjerne Håvard Lorentzen (26) har kjøpt hus hjemme i Bergen. Det pusser han ved hjelp av faren Torbjørn opp på egen hånd – for atspredelsens skyld.

– Og fordi jeg synes det er artig å putle med ting og tang. Jeg ser verdiskapningen, i stedet for at fagfolk sørger for det, sier OL-gullvinneren på 500 meter og sprintverdensmesteren til VG.

Han kjøpte det over 200 kvadratmeter store huset i Fyllingsdalen i mai. Overtagelsen var en måned senere. På VGs spørsmål om han kjøpte det for gull og seiersbonusene fra forrige sesong – han vant blant andre seks internasjonale 500-meter – svarer han ja, med tilføyelsen «god hjelp fra mamma og pappa».

Huset ligger i Fyllingsdalen. Innvendig er det ikke gjort noe med siden byggeåret 1985, ifølge Håvard Lorentzen . Han har lagt nytt gulv og malt veggene. Det har han gjort i sommer og de gangene han har vært hjemme. Han bor imidlertid fortsatt på gutterommet, 400 til 500 meter i luftlinje fra det nye huset.

Han har en leilighet i Bergen sentrum. Men den leier han ut. Med 270 reisedager forrige sesong og forventede 240 den kommende, er det den beste løsningen praktisk sett.

– Jeg har holdt på så lenge det ikke har gått ut over treningen, sier han om husprosjektet.

Intervjuet med VG skjer etter en treningsøkt i Vikingskipet på Hamar, noen dager før distanse-NM 2. til 4. november samme sted – to uker før avreise til verdenscupåpningen i Japan i Obihiro 16. til 18. november og utendørs i Tomakomai 23. til 25. november.

Han forteller at testene hans for styrke og spenst «er de samme» nå som «før». Sykkeltestene er bedre når det gjelder såkalt terskel og i wingate. Nærmest tørt konstaterer han «i benpress scorer jeg høyt.» Målet hans, eller rettere sagt trener Jeremy Wotherspoons, er å gå «fortest» i verdenscupen nummer fire i Heerenveen i midten av desember, som ledd i å bygge en lite formtopp til EM utendørs i italienske Collalbo 11. til 13. januar.

– Det blir gøy. Men jeg gleder meg mest til sprint-VM i Heerenveen i slutten av februar, sier Håvard Lorentzen.

– OL er størst, men distanse-VM er bra med tanke på OL og har høy status blant alle. Du kan vinne sprint-VM sammenlagt uten å vinne løp. Men du kan ikke vinne OL-gull uten å gjøre det, påpeker Jeremy Wotherspoon.

Håvard Lorentzen understreker at alle gode skøyteløpere går fort uansett hvilken helg det er snakk om. Det gjorde han stort sett i fjor. Han vant verdenscupåpningen i Heerenveen i begynnelsen av november og avsluttet jubelsesongen med OL-gull, sammenlagtseier i sprint-VM og som sammenlagtvinner og vinner av 500-metercupen i verdenscupen.

– Jeg ser fortsatt meg selv som en utfordrer, og det sier jeg ikke for å snakke ned «noe». 10 til 14 løpere kan i år som i fjor vinne 500 meter hver gang. Går jeg én prosent dårligere enn i fjor, er jeg plutselig nummer ti. Og Kjeld Nuis er fortsatt mannen å slå på 1000 meter, sier Håvard Lorentzen.

PS! I OL tok han sølvmedaljen på distansen, fire hundredeler bak Nederlands Kjeld Nuis. Foran denne sesongen har Håvard Lorentzen under trener Jeremy Wotherspoons ledelse jobbet spesielt med å forbedre de siste 150 til 200 meterne på distansen.