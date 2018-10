«LILLEGULLET»: Stig-André Berge viser stolt frem sønnen Nicklas, som var med på slutten av treningsøkten sammen med mamma Rosell Utne Berge. Foto: Per Opsahl

Bryte-Berge satser på at sønnen bidrar til VM-gull

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Stig-André Berge (35) tar med seg sønnen Nicklas (seks måneder) til VM i Budapest om to uker, og håper «lillegullet» kan bidra til at karrierens store drøm blir virkelighet.

– Det er første gang han er på tribunen, sier Berge til VG og kikker bort på sønnen som nettopp har ankommet Toppidrettssenteret sammen med mamma Rosell.

Om halvannen uke reiser Berge sammen med landslagstrener Fritz Aanes til VM i Ungarn, og noen dager senere kommer de to andre i den lille familien etter for å heie på mannen som de siste årene er blitt en av de mest populære toppidrettsutøverne i Norge .

– Nicklas skal få se meg live i VM, og det blir kult at han får være med pappa på jobb. Han kommer ikke til å huske stort, men jeg skal minne ham på det, sier Berge og gliser.

Gir energi

Mesterskapet blir Berges første etter at livet som småbarnspappa tok til for alvor.

– Han var riktignok halvannen uke gammel da jeg var i EM i april , men da var jo ikke hverdagen i gang. Livet har endret seg, men jeg er en bortskjemt småbarnsfar, som slipper å stå opp om natten, sier Berge og roser kona.

– Jeg får ikke sovet like ofte mellom treninger midt på dagen, men han gir meg så mye energi at jeg tror ikke det har noe å si. Etter en dårlig økt satt jeg tidligere å tenkte og analyserte. Du blir litt gal til tider. Nå slipper jeg det, for jeg kommer hjem til en som trenger oppmerksomheten min og gliser uansett. Det finnes faktisk ting som er viktigere i verden enn idrett, slår 35-åringen fast.

Det er ganske nøyaktig et år siden han bestemte seg for å satse på toppnivå frem mot OL i 2020. Det er ikke for å «være med», men nå målet om mesterskapsgull. To EM-sølv, og bronse i VM og EM er fasit etter over 15 år på toppnivå.

Se hvordan Berge forbereder seg til VM her:

– Jeg har vært så heldig og fått være med på mye, og har 27 mesterskap som senior nå. Men jeg har bare fire medaljer, og har reist hjem 23 ganger griseskuffet. Det kan hende jeg sitter om to år og er skuffet over at jeg aldri oppnådde å ta gullet.

– Så du hadde lagt opp nå hvis du allerede hadde hatt gullmedaljen?

– Jeg kan ikke nekte på det, for det er fortsatt noe jeg føler at mangler. Jeg hadde i alle fall ikke vært så sulten som jeg er nå. Hvis det hadde blitt gull istedenfor sølv i EM i år, så tror jeg nok heller ikke jeg hadde vært så motivert for Tokyo som det jeg er nå, forteller Berge som tapte finalen i EM i Russland i april mot Mihai Radu Mihut .

– Jeg var så sinnssykt skuffet etter det EM-sølvet, og jeg føler at det er en rumener som har det gullet mitt.

– Etter Tokyo er det virkelig slutt uansett?

– Det er det definitivt ... Men det er et VM i 2021 da, kanskje i Oslo faktisk, sier Berge og ler.

– Da må du vel vurdere ett år til?

– Neeeei, jeg tror ikke det ...

Må roe ned

Nå gjør Berge sine siste forberedelser til VM, og fredag hadde han sin siste «blodøkt» før det skal kjempes om medaljer. Han tok seg helt ut sammen med landslagskollegene, og under påsyn fra landslagstrener Fritz Aanes.

Nå må Berge beherske seg for å bygge opp overskudd frem mot det som forhåpentligvis kan bli en ny medalje.

– Jeg begynner å bli eldre, og må lytte mer til kroppen min. Jeg tåler ikke like mye som før Fritz har vel en tettere dialog med min kone enn noen gang. Han sjekker at jeg ikke smugtrener mellom økter og når jeg har fridager, sier Berge.

– Stig-André er i rute, og skal være godt forberedt. Han kan ta alle i VM, men så er det mye som skal stemme, sier Aanez til VG.

PS ! Felix Baldauf (97 kilo) og Oskar Marvik (tungvekt) skal også delta i senior-VM for herrer.