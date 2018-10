Ultimate Team: Dette burde du investere i denne uken

Det kan være mynter å tjene i FIFA 19 dersom du investerer i de riktige spillerne før Marquee Matchups og Team of the Week. Her er lagene og spillerne vi tror kan gi deg god fortjeneste i Ultimate Team denne uken.

Slaget om København, storkamp i England, Cristiano Ronaldo-dobbel og Luis Suarez-hat trick. Hver uke spilles en rekke store kamper verden over, og spillere markerer seg på ulikt vis.