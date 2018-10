EN GARDERING: Tekno Jerken er mer enn god nok på sitt beste, men leter etter toppformen. I V76-innledningen skal han forsøke å hente 20 meter på Troll Solen og Valle Mattis. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V76-banker vinner feilfritt

SPORT 2018-10-24T10:04:51Z

Vici Celavie fikk seiersrekken brutt sist, men gikk et sterkt løp til fjerde etter galopp. Kan ta revansje nå.

Anders Olsbu

Publisert: 24.10.18 12:04

5-åringen var god til tre strake seirer fra tet, før det ble galopp før bilen slapp sist.

– Vici Celavie tapte mye da, men kom flott tilbake til fjerde. Hun sto i bakspor da. Nå er det fremspor. Hesten har noen raske på innsiden, men skulle hun få overta, blir hun vrien å tukte. Skal uansett regnes med en fin sjanse feilfritt, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Vici Celavie (V76-2) har gått solide løp i det siste og har en god sjanse feilfritt.

Dagens luring:

Valle Hugo (V76-3) ble fjerde i ett av trøsteløpene til Biri Oppdretningsløp sist. Enklere her.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2520 kroner

V76-1 (2640mv)

9 TROLL SOLEN

7 VALLE MATTIS

10 Tekno Jerken

5 Tripsson Ø.K.

2 Mjølner Spik

——————————

8 Tin Balder

4 Søyset Kaiser

6 Sjø Kongen

3 Mjølner Fokus

1 Striks

Løpet:

To hester peker seg litt ut, men tre av de andre skal heller ikke avskrives helt i dette langløpet.

Favoritten:

Troll Solen ble med i angrep fra køen runden igjen i DNTs 5-årsløp sist. Kom ned i annet utvendig mot siste sving og fullførte bra til tredje bak Tand Kraft og Garli Moe Garlin. Feilfritt kjemper han om seieren her.

Outsiderne:

Valle Mattis ble pigg i tet sist og dro unna. Ble speedet ned av lederryggens Bilbo B.S. til slutt, men holdt bra til annen. Går gode løp hver gang og skal regnes i striden.

Luringen:

Mjølner Spik har vært positiv i sine to starter etter pause, hvor han har avsluttet bra, nest sist etter mye hinder. Mjølnerød-traveren står litt spennende til på strek. Skulle det bli galopp på et par av de mest betrodde, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

Mjølner Spik og Søyset Kaiser kjører om føringen.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

4 VICI CELAVIE

——————————

11 Muito Obrigada

10 Darling Simoni

5 S.J.'s All In All

7 Enjoy The World

8 Valnes Idolia

3 Sugar Dream

1 Onassis M.R.

2 Ruthless

9 Divine Salt

12 Victoria Cheyenne

6 Julia Rascal

Løpet:

Vici Celavie får stå ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Vici Celavie feilet før bilen slapp sist, men kom sterkt tilbake til fjerde i et løp Bear Man vant. Tok tre enkle, strake seirer fra tet før det og har framspor igjen nå. 5-åringen er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Kommer hun seg greit til tet, skal det være snakk om en fin sjanse. Fra dødens blir det mer sjanseartet.

Outsiderne:

Darling Simoni ble sittende fast bak S.J.'s All In All i Hamre-debuten sist og virket til å krefter spart. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og er aktuell blant de tre.

Luringen:

Muito Obrigado avsluttet bra sist og feilet bort en mulig annenplass bak gode S.K.'s Mystic Titan. Ble tredje bak Nuclear Tile nest sist. Holdt unna for S.J.'s All In All fjerde sist og skal regnes blant de tre.

Startsiden:

Vici Celavie er god fra start, men alle de tre på innsiden er raske fra start, spesielt de to innerste. S.J.'s All In All er heller ingen sinke. En noe åpen startside, men jeg håper Vici Celavie kan få overta.



V76-3 (2140mv)

7 VOJE ELD

8 VALLE HUGO

3 BRØDJSØ SPIKA

12 RIGA VIKTORIA

1 ODIN FAKS

11 Lilje Sylfiden

4 Horgen Gaupa

——————————

5 Bauers Annabella

10 Wik Faksen

2 Turbofaksen

9 Torø Jo

Løpet:

Flere med vinnersjanse. Jeg garderer.

Favoritten:

Voje Eld feilet seg bort sist. Var bra til seier etter dødens snaue runden igjen nest sist. Er flink fra start og skulle han komme foran, kan han lede hele veien.

Outsiderne:

Brødsjø Spika har vunnet fire av sine fem siste starter, men fikk litt kamp av Kos Frigga, som ikke er like tøff som hennes motstandere her. Men hun gjør kanskje ikke mer enn hun må. Hever hun seg litt kan hun være med i striden igjen.

Riga Viktoria feilet direkte sist. Ble med i angrep runden igjen og kom sterkt via drøye spor i siste sving. Sto på meget bra til fjerde. Feilfritt og på sitt beste skal hun passes.

Luringen:

Valle Hugo ble fjerde i ett av de to trøsteløpene til Biri Oppdretningsløp sist, hvor Reime Kongen vant foran Vestpol Kongen. Møter ingen av deres kaliber her, selv om han var klart slått. Tjomsland-traveren står imidlertid litt sjanseartet til innerst i annen rekke, og det må løse seg.

Startsiden:

Voje Eld, Brødsjø Faks og en feilfri Odin Faks kan kjøre om føringen.



V76-4 (2100ma)

6 PAULINO

12 RIVA RENN

5 CALEXICO

3 BIANCA SISA

——————————

9 Coventina Va Bene

7 Concerto de Lou

11 Do It Fass

2 Laylock Classic

8 Millers Well

10 Movealot

4 Pyrechept

Løpet:

Fire-fem hester kan rekke i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Paulino var kanongod til to strake seirer i sine to første starter for Tjomsland. Har vært flink etterpå til fire strake annenplasser, men har ikke vist helt det samme som i de to første startene. Skal uansett regnes i striden og fortjener snart en seier igjen.

Outsiderne:

Calexico kom ut etter lang pause sist og trengte nok løpet. Ble toer fra tet da, tross litt feil med skoningen. Kan være litt forbedret med det løpet i kroppen. Er veldig kjapp fra start og kan lede hele veien, om han skulle komme seg foran og vise seg fra sin beste side.

Luringen:

Riva Renn ledet i det aller lengste sist, men måtte se seg knepent slått av Amazing Case. Møter ikke så mange her som er av hennes kaliber. Sporet er dårlig, men hun har en dyktig kusk. Skulle det bli tøft tempo, kan hun runde mange, muligens alle.

Startsiden:

Calexico er veldig kjapp bak bilen og stikker trolig til tet.



V76-5 (1609ma)

5 BRILJANT

11 SKAUGA RASKEN

10 SOLSTAD STJERNEN

9 Lykkje Birk

6 Brenne Major

12 Il Sokken

——————————

8 Vangli Lykke

1 Lome Frikk

7 Tåga Viktor

2 Aas Balder

3 Gyldenlinn

4 Sandemoin

Løpet:

Jeg streker av for halve feltet i dette sprintløpet.

Favoritten:

Briljant sto vanskelig til i annen rekke på dobbelt tillegg i V75 sist. Fikk langt frem, men avsluttet bra. Gangen før vant han lett på en sterk tid. Feilfritt er det snakk om en god sjanse, men han er ikke helt travsikker.

Outsiderne:

Solstad Stjernen ble sendt i angrep fra tredje utvendig i nest siste sving sist og overtok i siste sving. Ble innhentet av medsmygende Il Sokken kort før mål da, men var forbedret og absolutt godkjent. Med ytterligere fremgang, kan han vinne.

Luringen:

Skauga Rasken har vært knallgod i det siste, men unntak av nest sist. Sprint er et minus, men hun er sterk og går til mål. Blir det tøft tempo, stiger sjansene.

Startsiden:

Lome Frikk, Aas Balder og Brenne Major er veldig raske.

V76-6 (1609ma)

5 HARLEY D.E.

3 DONTGIVEME CHOCOLATE

9 BASTIAN LENDALUND

——————————

12 Anica Fine

6 Mikkel H.R.

7 Norwegian Pine

10 From A Key

2 Veggie Hanover

8 City Va Bene

11 Lonely Vacation

Løpet:

Tre hester peker seg ut i dette sprintløpet for varmblods.

Favoritten:

Harley D.E. fikk alt for langt frem fra spor elleve sist. Avsluttet sterkt via drøye spor og var ikke langt unna annen bak Master de Pan. Vant enkelt fra tet nest sist.

Outsiderne:

Dontgiveme Chocolate har vært strøket en gang, men gikk mange gode løp på rad før det og fortjener snart en seier. Ble tredje bak Bad Nite Call Saul og Bastian Lendalund sist. I en Derby-kvalifisering nest sist var det kun Spiderman T.G. og Hard Times som ble for gode. Før det tapte han kun for henholdsvis A Brave Heart og Ourastile. Her møter han helt riktig motstand.

Luringen:

Bastian Lendalund ble det helt feil for sist med en tøff åpning og hinder. Gangen før ble hun toer fra dødens, kun slått av Bad Nite Call Saul. Var knepent foran Dontgiveme Chocolate da. Står til for et fint løp, og skulle det bli litt kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Dontgiveme Chocolate og Harley D.E. er begge interessert i føringen, men også de tre ytterste kan åpne veldig bra, om det klemmes til.



V76-7 (2100ma)

4 AMAZING DREAM

1 ROCKET MAN

——————————

6 Going Transs R.

2 C.C. Sugar

5 A Winner

3 Mc Vet

14 J.C. Royale

13 Lighthouse West

8 Trespasser

7 Creek's Brave

10 UIrlo Spritz

12 Gassman's Evert

9 Doctor Joe

11 Hot Gun

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i V76-finalen.

Favoritten:

Amazing Dream har tatt to strake, enkle seirer fra tet. Har raske Rocket Man på innsiden. Bare han unngår dødens, skal han regnes med en fin sjanse. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne derfra også.

Outsiderne:

Going Transs R. avsluttet bra via drøye spor i køen på Solvalla sist og er på gang. Er ikke av de raskeste ut, men skal regnes blant de tre.

Luringen:

Rocket Man kan løse veldig bra fra start og vokser en klasse i front. Forsvarer han sporet og åpningen ikke blir for tøff, kan han holde unna.

Startsiden:

Rocket Man, Mc Vet og Amazing Dream er kjappe. Trespasser er heller ingen sinke, men står vrient til.