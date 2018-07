NRK-profil kjemper om sin femte NM-tittel

LOFTHUS (VG) Det er duket for finalen i det 23. norgesmesterskapet i morellsteinspytting. NRK-profilen Andreas Wahl er blant dem som har tatt turen til Hardanger for å delta i konkurransen.

– Jeg har alltid vært god til å spytte morellsteiner. Jeg begynte en gang i hagen hjemme hos mamma og pappa. Så nevnte jeg dette i et NRK-program en gang. Da ringte de herfra og ba meg komme for å konkurrere, sier Andreas Wahl .

Fysikeren, som er kjent fra blant annet Folkeopplysningen på NRK, har vunnet norgesmesterskapet fire ganger før, en bragd kun én annen person har utført før ham. Vinner han i år blir han den eneste som kan skryte av fem NM-titler i idretten.

Startet som et lite arrangement

Mesterskapet er en del av den årlige morellfestivalen i Lofthus. Festivalens morellgeneral, Per Olav Operdal har vært med å arrangere festivalen siden begynnelsen. Han forteller at det startet som et lite arrangement.

– Det var jo litt artig, og etter hvert fikk vi med litt kjendiser og sånn. Både Erna Solberg, Lars Sponheim og Carl Ivar Hagen har vært innom. Det er også ganske gøy når man ser alvoret enkelte folk legger i dette her, sier Operdal.

Ifølge ham trekker festivalen om lag tre til fire tusen gjester hvert år. Operdal trekker særlig frem Andreas Wahl som en som har vært med å løfte morellspyttingen til nye høyder.

– Plutselig ble fysikkens lover en del av det, så det var veldig gøy.