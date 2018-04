Se så nær Gulbrandsen var å gi Salzburg finalehåp

(Marseille-Salzburg 2–0) Fredrik Gulbrandsen (25) var 13 minutter før slutt nær ved å gjøre Salzburgs returoppgjør mot Marseille betydelig lettere, men skuddet hans traff stolpen.

18 minutter etter at han ble byttet inn - i 77. spilleminutt - skjøt den tidligere Lillestrøm og Molde-spilleren ballen i høyre stolpe bak Marseilles keeper Yohann Pelé (35).

Med null mål på bortebane, og to baklengsmål, er imidlertid Valon Berisha og Gulbrandsen i en lei knipe når det gjelder sjansen for å komme til finalen i Europa League, der Arsenal eller Atlético Madrid venter.

Valon Berisha (25), som for to år siden valgte å spille for landslaget til Kosovo på bekostning av muligheten til å spille for Norge, var i sentrum for hendelsene første gang etter fem minutter i et fullsatt Stade Vélodrome i den første semifinalekampen i Europa League (returkamp i Østerrike 3. mai).

Hans Red Bull Salzburg ble tilkjent et frispark dypt inn på venstre banehalvdel, skrått til høyre for Yohann Pelé. «Norske» Berisha tok det, og sparket ballen rett i Marseilles forsvarsmur.

Fem minutter senere driblet han fikst av et par motstandere ved venstre ytterkant av midtsirkelen.

Det var det.

For i 15. spilleminutt pådro Berishas østerrikske lagkamerat Hannes Wolf seg frispark nummer to. Dimitri Payet (31), han med hanekammen, gjorde «dødballen» livfull. Den skrudde inn mot og etter hvert bort fra Salzburg-keeper Alexander Valke (34), og ned på hodet til Marseilles toppscorer Florian Thauvin (25).

1–0 etter 50 prosent tellefeil av Salzburgs forsvarsspillere, og minst 50 prosent Valke-keepertabbe.

– Forrykende første omgang, konkluderte Eurosports kommentator Petter Bø Tosterud etter 45 minutter.

Marseille var marginalt bedre enn Berisha og Salzburg, som man med litt god vilje kan si kranglet seg til halvannen målsjanse før pause. Etter den begynte Salzburgs «helnorske» Fredrik Gulbrandsen å varme opp på sidelinjen etter å ha sittet på innbytterbenken fra kampstart, mens Valon Berisha fortsatt slet med å bli varm i trøyen inne på banen.

Han kom liksom ikke helt til sin rett. Berisha gikk seg ofte fast.

Lagkamerat Stefan Lainer burde derimot kanskje fått straffespark da lille Maxime Lopez løp ham litt over ende på vei mot Pelé med ballen i bena. Men nei, dommeren vinket nei åtte minutter inn i andre omgang.

Syv minutter senere entret Fredrik Gulbrandsen (25) banen, samtidig med Marseilles kameruner Clinton Mua N'Jie (24). Førstnevnte hadde ikke fått kjenne på ballen før sistnevnte spente inn 2–0 fra en posisjon rett foran nesen på Guldbrandsen og Berishas keeper Valke.

Salzburgs forsvarsspill må i det tilfellet karakteriseres som fraværende.

Og så klinket altså Fredrik Gulbrandsen ballen i stolpen i 77. spilleminutt, før han noen minutter senere lot til å ha fått en rakett der bak da han gikk i bresjen for Salzburgs desperate jakt på en redusering.

Fem minutter før slutt fanget kamerat opp Pamela Anderson (50) opp på VIP-tribunen. Den kanadiske skuespilleren virket nervøs.

Årsaken var antakelig at kjæresten Adil Rami (32) befant seg i kampens hete. Men den kraftfulle franskmannen og hans Marseille rodde det hele i land, på god vei mot finalen i Europa League - der Arsenal eller Atlético Madrid blir motstander.