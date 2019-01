FELT AV FORHOLD: Jarl Magnus Riiber leder verdenscupen sammenlagt, men gikk ut hele 1 minutt og 42 sekunder bak i langrennet. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Riiber freste etter hopprennet - nå riskerer han bot

Jarl Magnus Riiber (21) vant igjen. Men han risikerer bot for usportslig oppførsel under helgens verdenscup i kombinert. Renndirektør Lasse Ottesen bekrefter at det kan komme på tale med drøyt fire tusen kroner i straff.

– Det skal diskueres størrelsen på boten, men vi må se på hva vi har gjort tidligere. Han kommer ikke til å bli fattig. Men det blir en reaksjon fra juryen. Men vi skal snakke med Riiber så fort langrennet er over, sier Lasse Ottesen.

Tyske Fabian Riessle fikk for noen år siden 500 sveiser franc (4.200 kroner) da han skjelte ut Jørgen Graabak på det groveste - og ropte «horesønn» etter nordmannen direkte på TV etter en tapt spurtduell i Schonach.

– Vi er nok i område der når vi snakker om boten til Riiber, sier Ottesen.

Riiber spurten inn til seier i Trondheim søndag - for annen dag på rad - og nå er han oppe åtte rennseiere denne sesongen.

Men han var mildt sagt misfornøyd med forholdene i Granåsen, og la på ingen måte skjul på det etter hopprennet. Nå er han kalt inn på teppet av juryen, og risikerer bot.

– Er det mulig? sa Riiber irritert til kameraet etter å ha hoppet.

Han var åpenbart oppgitt og slo ut med armene på sletta i Granåsen, etter at han ble felt av dårlige forhold. Og i intervjuet med NRK i etterkant, la han ikke skjul på at sin skuffelse. Han mener at fredagens provisoriske hopp burde vært gjeldene, ettersom forholdene var svært ujevne søndag.

– Hvorfor ikke bruke den? I stedet blir det et parodi av et renn. Det er så kjedelig å starte langt bak. Jeg er igjen best i prøveomgangen, så hvorfor? sier han til NRK.

Dermed gikk Riiber ut hele ett minutt og 42 sekunder bak ledende Szczepan Kupczak i langrennet, og tok opp jakten av ren revansjelyst. Etter halvgått langrenn var hele forspranget spist opp, og da det ble en duell med tyske Vinzenz Geiger, var det Riiber som gikk av med seieren etter en voldsom spurt.

– Det er vanvittig sterkt. Det så ut til at det kunne være for langt frem, men det var det ikke, kommenterte Fred Børre Lundberg for NRK.

Men nå skal Riiber rett fra medaljeseremoni til jurymøte, og der tyder altså det meste på at han får en bot etter sine uttalelser til kameraet og til NRK. Han har imidlertid til kanel på grøten - så langt har han kjørt inn mer enn 450 000 kroner i rene premiepenger.

Lasse Ottesen sier til VG at juryen i Granåsen vil ha en forklaring på hvorfor Riiber reagerer så voldsomt.

– Det handler om at hvis det er greit for en, så er det plutselig greit for andre, og fritt fram for hvordfan man oppfører seg. Riiberi gul trøye er et forbilde for både store og små, og det forventes at man oppfører seg der etter, sier Lasse Ottesen.

