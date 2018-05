Eksperter om VM-tapet: Norge er «mektig», «upopulær» og «arrogant»

Publisert: 18.05.18 17:45 Oppdatert: 18.05.18 18:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-18T15:45:40Z

Trondheim tapte så det suste mot Planica i kampen om VM på ski. Eksperter tror FIS kan være lei norsk arroganse – og at de derfor stemte Norge ned. Skipresidenten er uenig.

Planica fikk ni stemmer og Trondheim seks stemmer i kampen om ski-VM i 2023.

Trondheims VM-general Guri Hetland måtte ta til tårene da nederlaget ble kjent på FIS-kongressen i Hellas torsdag kveld.

Skipresident Erik Røste konkluderte overfor VG at det likevel var grunn til å være fornøyd med den jobben som hadde blitt gjort.

Hard dom

Andreas Selliaas er profilert idrettskommentator. Han var Eurosports ekspert på idrettspolitikk under OL i Pyeongchang i vinter.

Selliaas feller en hard dom over skitoppene i Norge.

– Den statusen Norge har i FIS ligner veldig på den statusen USA har hatt i IOC. De er mektige og selvrådende, men samtidig veldig upopulære fordi man anses å være arrogante. Det i seg selv gjør at det kan være vanskelig å få store mesterskap til Norge, mener Selliaas.

Skipresident Erik Røste tilbakeviser disse karakteristikkene overfor VG.

– Vi skal selvfølgelig evaluere prosessen sammen med Trondheim Kommune, men det er ikke min opplevelse at vi blir oppfattet arrogante. Snarere tvert om, så får jeg svært mange gode tilbakemeldinger på den jobben som våre representanter i internasjonale komiteer gjør. Tilbakemeldingene er at de virkelig bidrar til det beste for internasjonal skisport, sier Røste.

Skipresidenten sier han nå har snakket med de aller fleste av medlemmene i FIS Council, som valgte Planica, etter torsdagens nederlag.

– De begrunner avgjørelsen med følgende argumenter: Planica søkte for fjerde gang. De arrangerer både hopp, langrenn og kombinert på worldcup-nivå. De har bygd helt nye anlegg. Og kanskje det viktigste: Slovenia har aldri før arrangert et VM i nordiske grener. Kanskje er svaret så enkelt?

Også i 2016 tapte Trondheim VM-kampen , da for Oberstdorf 2021.

– Naivt

På nettsamfunnet Twitter lenket Selliaas torsdag kveld til en VG-sak, der skipresident Røste sa at Trondheim hadde fått masse skryt for presentasjonen sin, samt at Marit Bjørgen hadde gjort en flott jobb.

«Naivt. Disse setningene sier vel alt om hvorfor det gikk galt» skrev Selliaas på Twitter.

– Røste sier at presentasjonen fikk skryt og at Bjørgen var god. Om de tror det er et suksesskriterium, så har de bommet kraftig. Det er ingenting som avgjøres på selve presentasjonen, sier Selliaas til VG.

Kjetil Kroksæter var kommentator i Adresseavisen i en årrekke. Han følger fortsatt godt med på det som skjer i regionen.

– De må spørre seg i om de har hatt flinke nok folk i prosessen. Jeg er enig i at Trondheim hadde den beste søknaden, men det har vist seg at det sjelden er den beste søknaden som vinner, også i IOC og FIFA. Det kan være andre motiver som ligger til grunn for beslutningen, sier Kroksæter til VG.

Lei av Norge

Han mener prosessen bør bli mer transparent. Trondheim mener de var lovet stemmen til syv nasjoner, men fikk altså bare seks stemmer fra medlemmene i FIS Council.

– Det loves stemmer, men det er tydelig at noen bløffer, sier Kroksæter og legger til at det er viktig å kjenne det politiske spillet i det internasjonale skiforbundet.

Kroksæter mener Norge oppfattes som arrogant innen langrenn, som Østerrike innen alpint.

Han tror det kan være noe i at nasjoner i FIS kan være litt lei Norge som en stormakt i nordiske grener – som «tar seg til rette».

– Norge har ikke alltid spilt kortene riktige i forhold til Johaug-saken og andre langrennsrelaterte saker. Det kan være noe i det at de andre er lei av Norge, sier Kroksæter.

Han mener det kommer nye muligheter for Trondheim.

– Om de søker i 2025 så kan jeg ikke skjønne annet enn at de får det. Det kan hende de blir eneste søker og, sier Kroksæter.