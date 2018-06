KLAR: I dag braker det løs for Kristoffer Reitan. Han er første norske mannlige golfspiller i U.S. Open, som blir arrangert for 118. gang. Foto: Thomas NIlsson / VG

I dag spiller Kristoffer (20) mot sitt store idol

Publisert: 14.06.18 11:00

SPORT 2018-06-14T09:00:27Z

SHINNECOCK HILLS (VG) Han vokste opp med Tiger Woods som sitt ubestridte forbilde. I U.S. Open denne helgen er de to konkurrenter.

– Han er en ren maskin. Helt konge. Han har prestert så utrolig bra og oppnådd ting andre ikke har gjort. Han har vunnet fire majorturneringer på rad. Han har vært dominerende i 15 år. Dominerte junior-golf, amatør-golf og proff-golf. Han er helt rå.

VG møter Kristoffer Reitan etter hans nest siste treningsrunde før det for første gang braker løs i en majorturnering for det norske golftalentet.

På den krevende Shinnecock Hills-banen på Long Island utenfor New York by skal han stå side om side med spillere som Tiger Woods , Jordan Spieth og Rory McIlroy, etter at han selv kvalifiserte seg gjennom strålende spill gjennom en amatørturnering i England tidligere i juni.

Det gjør inntrykk.

– Det var litt moro da jeg signerte autografer nå, og så sa en at han hadde fått autografen til Jordan Spieth. Da svarte jeg at den har jeg også lyst på, ler nordmannen.

– Hyggelig at Tiger sier det

Men selv om Spieth er en mann han har høy respekt for er det altså Tiger Woods som alltid har vært den store helten. Og Reitan klarer på ingen måte å skjule at her snakker vi god gammeldags idolisering.

– Dersom han hadde gått forbi oss her nå så hadde alt blitt helt stille. Han har så sinnssykt respekt. Det er noe spesielt ved ham og det han klarer å oppnå under press. Det er veldig beundringsverdig. Han er mitt største idol, rett og slett.

Da VG kan fortelle at vi på en pressekonferanse tidligere på dagen spurte Tiger Woods hvilket råd han vil gi til den unge nordmannen som i 2015 vant denne samme prestisjetunge juniorturneringen, Orange Bowl, som Woods selv vant 24 år tidligere, og Woods svarte at det må bety at nordmannen er et svært stort talent, gliser Reitan fra øre til øre.

– Det er utrolig hyggelig at Tiger Woods sier det. Jeg har aldri spurt han selv hva han synes, men det er hyggelig å få en slik bekreftelse fra det som er mitt største idol noen gang. Det er utrolig kult.

Tror han kan klare cuten

Men når første slaget går for Reitan torsdag morgen lokal tid må idoliseringen legges til side og konkurranseinstinktet komme frem. Reitan sier han håper å finne roen, slik at han kan spille sitt vanlige spill.

– Det er selvsagt mye som er nytt for meg med masse tilskuere og mange store navn, men jeg skal bare ut der og forsøke å gjøre jobben min så godt jeg kan. Så får vi se hva som skjer.

Reitan er likevel klar på at det er her, blant store stjerner og mye publikum han ønsker å være. For å lykkes må han gjøre det alle gode konkurransemennesker er ekstremt dyktige på; holde fokus på jobben som skal gjøres.

US Open Arrangeres hvert år i juni i USA. Det er en av fire Major-turneringer, sammen med The Masters, The Open og PGA Championship. Hvor: Shinnecock Hills, New York. Arrangert før første gang i 1895, for 123 år siden. Lengde: 6808 meter. Regjerende mester: Brooks Koepka (USA) Flest seirer: Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan, Jack Nicklaus – 4 ganger Eldste vinner: Hale Irwin i 1990, i en alder av 45 år og 15 dager Yngste vinner: John McDermott i 1911, i en alder av 19 år og 315 dager

– De tenker jo ikke på noe annet enn at de skal prestere. Da er det ikke noe grunn til at jeg skal gjøre noe annerledes.

Klarer han det tror Reitan at han har gode muligheter for å nå den såkalte cuten, der den beste halvparten av spillerne fra de to første dagene også får spille lørdag og søndag

Golfekspert og journalist for Norsk Golf, Christian Døvle, har tro på at 20-åringen klarer å legge nervene til side, og prestere når det gjelder som mest.

– Marius Thorp klarte cuten i The Open Championship i 2006 som 18-åring (forrige gang en norske mannlig golfspiller spilte en majorturnering journ.anm.), og jeg ser ingen grunn til at Reitan ikke skal klare det samme. I tillegg er det nok ingen annen ung, norsk spiller som har fått testet seg mer på tøffe, internasjonale baner de siste årene, enn Kristoffer. Han kommer til å stille så godt forberedt som han kan være.

Vanskelig bane

Uansett hvordan det går i helgen er Kristoffer Reitan fullt klar over at han ennå har litt igjen før han kan sammenligne seg med sitt store idol, Tiger Woods.

– Selv om jeg nå skal spille U.S. Open så betyr ikke det at jeg nå er bedre enn det jeg var da jeg prøvde å kvalifisere meg inn. Jeg må fortsette å ha innstillingen at jeg skal lære hver eneste dag. Nå får jeg den ultimate testen til å måle meg mot de beste i verden på en bane som er satt opp for de beste i verden, sier Reitan.

For Shinnecock Hills er en bane som blir regnet som uvanlig krevende. Selv om han føler treningsrundene har gått bedre og bedre utover uken, sier Reitan at dette er en av de mest krevende banene han har spilt på.

– Det er en bane det er veldig viktig å holde ballen i fairwayen på. Dersom utslaget er litt «off», og du havner i roughen har du ikke en sjanse til å komme inn til greenen, mener han.