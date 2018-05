PREMIERE-BEST: Leon Draisaitl (t.h) fikk overrakt prisen som sitt lags beste spiller av Danmarks kronprins Frederik (i midten) etter Tysklands åpningskamp mot Danmark, med Jesper Jensen Aabo (t.v) som «kampens beste». Foto: SCANPIX DENMARK / X02352

Her er NHL-stjernen Norge må stoppe

Publisert: 06.05.18 11:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-06T09:52:14Z

HERNING (VG) Leon Draisaitl (22) veier nesten hundre kilo og er NHL-klubben Edmonton Oilers best betalte spiller med årslønn 72 millioner. Norges landslagssjef Petter Thoresen (56) innrømmer at Tysklands superstjerne kan bli tung å stoppe søndag ettermiddag.

– Vi kan ikke «gi» ham pucken i stor fart. Vi kjenner hans kvaliteter, sier Petter Thoresen til VG i pressesonen umiddelbart etter ishockeylandslaget tap for Latvia i VM-premieren lørdag formiddag: 2–3 i spilleforlengelsen.

Thoresen så Danmark-Tyskland (3–2) fra tribunen i et fullsatt Jyske banken Boxen (10.000 tilskuere) sammen med sitt støtteapparat fredag kveld. Leon Draisaitl utlignet drøyt halvveis og la målgivende pasning til Tyskands andre utligning ni minutter før ordinær spilletids slutt. Han bommet imidlertid på sitt straffeslag i duellen mot Danmarks NHL-keeper Frederik Andersen.

VG Live: Følg Norges mot Tyskland fra 16.15 her!

22 år gamle Leon Draisaitl debuterte i NHL for Edmonton Oilers sesongen 2014/15. To sesonger senere scoret han 29 mål og la 48 målgivende pasninger i løpet av 82 kamper i grunnserien, pluss seks mål og 10 målgivende i løpet av 13 sluttspillkamper.

Denne sesongen: 25 mål og 45 målgivende pasninger i løpet av 78 grunnseriekamper.

– Han kan avgjøre en kamp alene. Det er selvfølgelig noe vi vet. Men Tyskland har tjue andre spillere som er relativt gode, sier Alexander Bonsaksen (31).

Ishockeylandslagets VM og OL-veteran spilte for Iserlohn i den tyske toppligaen DEL denne sesongen. Tysklands VM-tropp består av 15 spillere fra DEL. 15 spillere er borte trener Marco Sturms sølvlag som var nær ved å stoppe OAR (Russland) i OL-finalen for to og en halv måned siden.

– De så sterkere ut i OL. Men de er vonde å slå nå også. Solide defensivt og kvikke fremover, sier Petter Thoresen - som minner om at Norge tapte for Tyskland i straffeslagkonkurranse etter 1–1 i ordinær spilletid og etter spilleforlengelse i Pyeongchang.

Alexander Bonsaksen tilføyer at Norge da «følte» de spilte en dårlig kamp. Mathis Olimb, også med fortid i den tyske toppserien, tror i likhet med keeper Lars Haugen at oppgjøret mot Draisaitl & co «blir tøffere fysisk» enn det mot Latvia.

– Tyskland er et hakk eller to bedre. Tempoet vil bli høyere, Tyskland kommer til å presse mer, sier Lars Haugen.

Haugen (31), som etter tre sesonger i Färjestad foreløpig står ute klubbkontrakt, var åpenbart misfornøyd etter tre baklengsmål mot Latvia. Han mener de kom som følge av «personlige feil», og at Norge «hadde bra grep» - inn til «det ble tungt» i siste periode (bare tre skudd på Latvias keeper Elvis Merzlikins).

– Det var akkurat som om vi var preget av en hard «camp» (treningsleir før VM); jeg vet ikke hva. Vi fikk kampen dit vi ville, men ble straffet hardt for våre feil, sier Lars Haugen til VG.

Denne artikkelen handler om Hockey-VM 2018