KAN TANGERE PAPPA: Casper Ruud (19) er klar for andre runde i French Open i Paris. Faren Christian har gått til tredje runde i grusturneringen to ganger. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Pappa Christian Ruud: – Casper ikke skremt av sin neste motstander

Publisert: 29.05.18 06:59

SPORT 2018-05-29T04:59:24Z

Casper Ruud (19) kjenner sin neste motstander i andre runde godt. Pappa Christian Ruud (45) minner om at sønnen hadde settball mot Albert Ramos-Vinolas (30) i en kamp i fjor – og hevder at spanjolen ikke er i så god form nå.

– Han hadde vært i finalen i Monte Carlo (mot Rafael Nadal) en uke tidligere og var i sitt livs form. Casper ble ikke skremt. Han hadde settball i første sett, den traff nettkanten og gikk ut. Det er hyggeligere å møte ham i år. Vi kjenner ham godt, sier Christian Ruud til VG.

Casper Ruud avanserte mandag som første nordmann siden Jan Frode Andersen (45) for 17 år siden til andre runde i det åpne franske mesterskapet. Det gjorde han etter å ha vunnet de to første settene, og det femte og avgjørende mot australieren Jordan Thompson (24).

Albert Ramos-Vinolas brukte to timer og syv minutter på slå 30 år gamle Mikhail Kukushkin (ranket 83 i verden) fra Kasakhstan i tre strake sett i sin første kamp mandag. Ramos-Vinolas er ranket som nummer 36 i verden.

Casper Ruuds første seier i French Opens hovedturnering innebærer rundt 800.000 kroner i premiepenger og et rykk fra 157. plass på verdensrankingen ved neste revidering. Med seier over Albert Ramos-Vinolas på Roland-Garros onsdag, ja da snakker vi.

– Han har sjansen til å kopiere faren. Christians (Ruud) beste prestasjon i French Open var tredje runde (1995 og 1999), påpeker Jan Frode Andersen (45).

Han understreker at Casper Ruud vil møte en garvet proff og grusspesialist. Norges tenniskomet må også «gjennom noen mentale prosesser» etter seieren over Jordan Thompson, ranket som nummer 91 i verden, «og det å nullstille er vanskelig».

– Men med en «drømmedag», hvorfor ikke. Casper er et unikum mentalt, han er en «big match player». Han er best på grus. Dette er VM for ham i år, og så spiller han sin beste tennis her, sier Jan Frode Andersen med tanke på det han så Casper Ruud prestere mot Jordan Thompson.

– Jeg kjenner Albert Ramos-Vinolas godt. Han har gjort det veldig bra i French Open. Men han har ikke vist den formen han hadde i fjor, og Casper holdt på å slå ham i fjor, tilføyer Jan Frode Andersen.

I likhet med Christian Ruud tenker han på Casper Ruuds oppgjør mot spanjolen i Barcelona. Den endte 6–7 , 3–6 i best av tre sett-kampen. Nå er det best av fem som gjelder. Jan Frode Andersen mener at det «taler imot» ytterligere suksess for nordmannen.

Christian Ruud hevder imidlertid at han ikke var redd for at avkommet ikke skulle ha krefter nok til fem sett da Casper, som han uttrykker det, «kom litt på bakfot» i tredje og fjerde sett i første runde-kampen.

– Han ble for passiv og mistet litt for mye. Thompson er rutinert. Men Casper var bedre fra grunnlinjen. Han pumpet seg opp og fikk opp intensiteten. Det var ingen femtimerskamp (varte i tre). Men jeg var ikke redd for at han ikke skulle ha krefter nok, svarer Christian Ruud konfrontert med Casper Ruuds erkjennelse om at han klarte å hente krefter «som var litt dypt nede».

Christian Ruud forteller at Casper og spanjolen har trent sammen «på tur». De har en god dialog, og Christian Ruud tror Vinolas er «litt redd» for Casper.

– Eller; ikke redd. Men han vet at Casper kan spille stort. Vinolas er er rutinert og har mer erfaring. Han gjør få feil. Han er ikke typen som «blåser til» på alt. Casper er ung og sterk. Han vil inn i det gode selskap, sier Christian Ruud.

På spørsmål om hvordan Casper Ruud spilte mandag, sammenlignet med tidligere kamper av samme karakter, svarer han at han har sett sønnen der han gjennomgående har spilt bedre.

– Men jeg bryr meg ikke om at spillet ikke hele tiden er perfekt. Å vinne er tross alt det viktigste, sier Christian Ruud til VG.