Slik blir Bjørgens nye liv

Publisert: 06.04.18 21:25 Oppdatert: 06.04.18 22:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-06T19:25:26Z

ALTA (VG) Marit Bjørgen (38) tar lørdag et siste farvel med hele langrennsfamilien som aktiv skiløper. Nå har hun planen klar for en ny epoke i livet – i det minste ett år frem i tid.

Skidronningen ble hyllet av alt og alle etter at hun fredag annonserte at det er slutt med langrenn på toppnivå. Hun sier hun ikke har tilstrekkelig motivasjon for å gjøre den berømte «jobben som kreves» for å drive toppidrett.

For hennes del er det snakk om rundt 850 til 900 timer i året.

Les også : Bjørgens spesielle beskjed til mamma Kristin

Men hva venter nå?

Hun spør om ikke VG kan ringe om tre år for å få svar på spørsmål om hva hun faktisk gjør i 2021. Hun vet ikke. Bjørgen sier hun er nødt til å lande og erkjenner at hun trolig aldri kommer til å klare å finne noe lignende «å brenne for», slik tilfellet har vært med idretten hennes gjennom karrieren.

«Ting blir annerledes», medgir hun.

– Jeg kan være med jentene på noen økter, men jeg skal ikke ha noen trenerrolle. Det blir helt feil når jeg har vært så tett på miljøet så lenge, sier Bjørgen.

Men planene er i det minste lagt for ett år frem i tid. Hun lyser faktisk opp når hun forteller at hun kommer til å jobbe med sin mangeårige sponsor og samarbeidspartner, Asko.

– Der skal jeg bidra med treningskurs og foredrag. Jeg skal blant annet reise med dem til VM i Seefeld for å følge Therese (Johaug). Jeg er superheldig som får jobbe med dem fortsatt, sier 38-åringen.

Les også: Slik hyller Bjørndalen Bjørgen

Annerledes økonomisk

Bjørgen tar seg god tid sammen med VG etter rennet. Hun har vært gjennom medaljeseremoni etter at nok et NM-gull på femkilometer klassisk, hennes 25. gull i mesterskapet, finner veien til medaljesamlingen i hjemmet i Holmenkollen i Oslo. Etter en rekke intervjuer med TV-mediene tar hun plass inne i klasserommet på barneskolen rett ved skistadion, som for anledningen er omgjort til presserom.

Asko, som er en del av Norgesgruppen, har vært hennes samarbeidspartner i lang tid. Hun vil ikke ut med hvor lang varighet avtalen hennes har, men sier at hun definitivt kan leve av den.

– Men jeg har jo ikke levd det luksuslivet før heller, da. Det blir jo annerledes økonomisk, i hvert fall de første årene. Men for meg er det viktig å ikke ta på meg for mye heller, men ha noe å gjøre.

Les også: «Beat for beat» må vike for Bjørgen i kveld

Lundberg må ut og jobbe

Selskapet hennes, Tiram AS, hadde inntekter på rundt tre millioner kroner i regnskapsåret 2016. Hun tok ikke ut utbytte det året. Samme år viser ligningen en formue på 37 millioner kroner og nærmere tre millioner i skattbar inntekt.

– J eg er privilegert og har tjent bra på idretten min. Jeg skal prøve å forvalte de pengene også. Men Lundberg (samboeren) kommer til å merke det nå. Nå må han ut og jobbe. Nå er han oppsagt her, sier hun og smiler.

Hun skal definitivt bruke mer tid på sønnen Marius (2). Hun føler hun ikke vil gå glipp av så veldig mye mer av hans oppvekst.

Bjørgen åpner også opp om at hun gjerne kunne tenkt seg nok et barn.

– Jeg har jo lyst på det. Men det er ikke noen selvfølge det å få barn heller. Jeg er heldig som har fått en. Jeg er heller ikke gravid nå! sier Bjørgen – og smiler godt igjen.

Les også: Her er Bjørgens ti beste gull

Vil ha Bjørgen med på prosjekt

38-åringen er sikker på at det kommer flere tilbud i tiden som kommer. Hun fleiper med at hun bare på torsdag fikk flere trenertilbud.

Også Norges Skiforbund, ved president Erik Røste og landslagssjef Vidar Løfshus, røper at de ønsker å ha Bjørgen med i et nytt prosjekt som tar sikte på å utdanne flere skiledere. Bjørgen er ikke fremmed for en slik tanke. Hun har allerede blitt spurt, men slår fast at det foreløpig må bli på rådgivningsstadiet.

Tror samboeren er glad

Når hun setter seg på flyet hjem etter sitt siste renn med Norges-eliten lørdag, venter flere showkonkurranser før hun kan koble av. Det som er sikkert er at hele langrennssirkuset, publikum, medier, utøverne og lederne kommer til å savne henne.

Bjørgen sier det blir som å ta farvel med sin andre familie.

To gutter som definitivt tenker at avgjørelsen om å legge opp er riktig, er samboer Fred Børre Lundberg og sønnen.

– Hvis jeg hadde ønsket å fortsette neste år, så hadde ikke Fred nektet for det. Men han sa han var veldig glad for at jeg tok den avgjørelsen. Jeg regner med at han ser frem til at jeg er hjemme. At vi kan leve som en normal familie og ikke ta hensyn og legge til rette for at jeg skal gjøre jobben som kreves, sier Marit Bjørgen .

Denne artikkelen handler om Vintersport

Langrenn

Marit Bjørgen