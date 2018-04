TUNGEN PÅ VEKTSKÅLEN: Kanadierne Josh Nicholls (t.v.) og Kodie Curran har scoret fire av Storhamars fem siste mål i NM-finalekampene mot Lillehammer. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Vant utlendings-bingoen – vinner «bøtta»

Øystein Jarlsbo (kommentar)

Publisert: 11.04.18 17:36

Storhamar endret spillerjakt-strategi etter å ha bommet grovt på «stjernekjøpene» forrige sesong. Onsdag kan klubben vinne sin første kongepokal – kalt «bøtta» – siden 2008 etter å ha vunnet utlendings-bingoen denne sesongen.

Stavanger Oilers var lenge Getligaens beste klubb når det gjelder å finne de beste utenlandske spillerforsterkningene.

Stavangers serie og mesterskapsdominans fikk en bråstopp denne sesongen. Årsak: Klubbens sjef for rekruttering av spillere med spisskompetanse, Pål Higson, feilet da han skulle finne erstattere for amerikanerne Dan Kissel og Mark van Guilder.

Storhamar trodde de hadde gjort et kupp ved å hente finske Petteri Nummelin (45) og kanadiske Joey Tenute (35) foran forrige sesong. Kjøpet av aldrende stjerner med strålende CV-er var bomkjøp. Hamar-klubben endte som nummer tre i serien og ble slått ut av Sparta Sarpsborg i NM-kvartfinalen.

Foran denne sesongen kom backankeret Jimmy Andersson (33) tilbake fra Frisk Asker til den publikums-eksploderende klubben på Hamar vest. Svensken er en meget viktig årsak til at Storhamar onsdag, fredag eller søndag kan heve kongepokalen klubbens styreleder Njål Berge har lovt sine lojale tilhengere.

Det er også OL-vrakede Robin Dahlstrøm (30) som spilte for tre klubber i Norge, Sverige og Danmark forrige sesong, samt VM-aktuelle Steffen Thoresen (32) som etter 10 sesonger i Vålerenga og Lørenskog fant veien tilbake til Hamar – samtidig med storebror Patrick Thoresens (34) bejublede, korte comeback før jul.

Men aller viktigst har Nummelin og Tenutes unge og «ukjente» erstattere vært: Kodie Curran (28), Victor Svensson (28), Josh Nicholls (25) og Jacob Berglund (26). Backartisten Curran, fra danske Esbjerg, har vært sensasjonelt god: 28 målpoeng etter 13 sluttspillkamper.

For å si ja til trenerjobben, krevde Fredrik Söderström å få «balansespilleren» Svensson – 14 mål etter 40 kamper på liganivå to i Sverige – med på flyttelasset over grensen. Senteren Svensson har gjort rekkekameratene Steffen Thoresen (9 mål i sluttspillet) og Martin Rønnild godt.

Josh Nicholls kom fra tyske Straubing Tigers og tsjekkiske Litvinov med ett mål i bagasjen, Berglund vendte tilbake foran sluttspillstartet fra én god og én dårlig sesong i Tyskland. Kanadieren har scoret tre mål i løpet av de to siste finalekampene mot Lillehammer, svenske Berglund er Storhamars nest beste målpoengjeger i sluttspillet.

Tilfeldighetene ville det slik at Berglund var lett å lokke til comeback. Han hadde tidligere funnet kjærligheten på Hamar.

Curran og Nicholls har samme agent, som også «skaffet» Frisk Asker Getligaens målpoengkonge Garry Nunn (klar for svenske AIK) og TJ Foster (til finske Vaasa).

Storhamar kom nær tilfeldig i kontakt med en annen agent foran denne sesongen. John Evans «vet» på bakgrunn av en spillerkarriere i Norge for 35 år siden hvilke spillertyper som kan passe inn her. Minnesota-bosatte Evans har overbevist mange av Lillehammers utlendinger om at de bør spille i OL-byen.

De har imidlertid ikke klart å mobilisere samme overskudd som Storhamars importerte spillere i NM-finalene.

Av Storhamars mange spillere uten norsk pass er bare Victor Svensson kontraktfestet for neste sesong. Kodie Currans allerede klargjorte «avansement» til den svenske toppserien, er imidlertid et godt kort – «Storhamar er et solid springbrett» – når Storhamar med velfylt lommebok skal fylle rommet etter de som vil finne fetere beitemarker etter suksessen på Hamar.