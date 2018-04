SENTRAL: Mangeårig landschampion, Eirik Høitomt, kjører begge VG-bankerne, Always So Easy og Handsome Hawk. Dessuten kan han vinne med luringen Hommes Ferrari som debuterer i Helgestad-regi. Bale M.B. og Valle Storm er heller ikke uten sjanser. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To pausebankere i V76

Publisert: 11.04.18 10:15

2018-04-11

Både Always So Easy og Handsome Hank kommer ut etter litt løpsopphold, men begge er gode nok til å vinne på direkten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar begge stå ugarderte.

– Always So Easy har kun vært borte i et par måneder og har fine forutsetninger. Ottersen-traveren, som vant 10 av 12 løp i fjor, kan vinne på direkten. Handsome Hank årsdebuterer, men rapporteres fin i trening. Møtte de beste i årgangen i fjor og skal regnes, sier Olsbu.

Dagens banker:

Always So Easy (V76-5) radet opp seirer i fjor. Kan lede hele veien og ta årets første triumf.

Dagens luring:

Hommes Ferrari (V76-1) innehar store fartsressurser. Feilfritt kan han runde alle i sin Helgestad-debut.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 420 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner

V76-1 (2140mv)

7 VALLE GRIM

6 RÅDIM FAKSEN

10 HOMMES FERRARI

2 DARAGON

5 BJØNNUM BAUS

9 Wiking Blesa

8 Tinas Odin

4 Faste Jerva

———————————

3 Min Kuling

1 Kaptein

11 Sør Rigo

Løpet:

Et åpent løp innleder V76-rebusen. Jeg garderer.

Favoritten:

Valle Grim var god toer bak Hugo Bäck og går gode løp hver gang. Tok to strake seirer før det, dog i langt enklere lag enn her. Kommer han seg greit av gårde fra det trange fjerdesporet, skal han regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Rådim Faksen har hatt et par måneders pause, men har trent fint og kan kjempe i fremste rekke på direkten. Har vunnet tre av sine fem siste starter og har vært meget bra.

Luringen:

Hommes Ferrari gjør en meget spennende start i Kjetil Helgestads regi. 5-åringen innehar store fartsresser, men er usikker. Klarer landschampion Høitomt å holde ham i trav hele veien, kan han meget vel vinne.

Startsiden:

Daragon overtar normalt fra de to andre strekhestene.



V76-2 (2100ma)

4 LOVE ME E.P.

5 MASSERATI G.T.

2 Somolli's Love

———————————

3 Selma Frecel

6 Sparkling

9 Remana

7 By Far Thetoughest

1 K.N. Lindys Sunshine

8 Pearl Street

Løpet:

To-tre hester kan rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Love Me E.P. var uheldig i årsdebuten sist. Fikk en galopperende konkurrent i trynet på siste bortre og fikk løpet spolert. Ble gitt et passivt løp etter pause da, og det meldes om defensiv kjøring igjen. Men klaffer det med rett ryggløp, er hun mer enn god nok til å vinne et slikt løp. Lundstrøm Wolden-traveren var god i sine fem løp i sin debutsesong i fjor. I sin siste start i fjor, som var en kvalifisering til hoppe-Kriteriet, ble hun fjerde bak Calina, My Cool Mama og Prapai R. Hun ble også tredje i kvalifiseringen til hoppeavdelingen av Märtha-løpet, kun slått av Calina og Grace B.R. Gangen før avsluttet hun solid fra køen og var nær ved å innhente nevnte Calina. Møter ingen av deres kaliber her.

Outsiderne:

Somolli's Love kommer ut etter pause, men har trent fint. Mikkelborg-traveren er kjapp fra start og kan muligens sikre seg føringen. Trenger kanskje ett løp i kroppen før hun er på topp. Skal uansett ikke avskrives, da hun er bra på sitt beste.

Luringen:

Masserati G.T. var god toer etter pause sist. Stakk til tet, me slapp til Logical Mystic etter 400 meter og hang siden bra med til annen. Også hun er bra fra start. Bare hun unngår dødens, skal hun regnes blant de tre.

Startsiden:

Somolli's Love og Masserati T.G. kjører trolig om føringen.



V76-3 (2140mv)

9 STRIKKEPRINSEN

5 ARNSPIK

12 NORDBY SLEIPNER

1 Linnstjernen

———————————

4 Missingmyr Stjernen

8 Kodran

7 Mjølner Tore

10 Bokli Teddy

3 Holt Gnist

2 Stjerne Kvikken

13 Ty Tinn

11 Remkvikk

6 Turbin

Løpet:

Fire hester kan rekke i dette travrittet.

Favoritten:

Strikkeprinsen har vært meget bra i monté og har kun tapt en gang på ni starter i den grenen. Da ble han toer, kun slått av en meget opplagt Troll Svenn. Men denne gang står han 20 m dårligere til og må heve seg fra sist for å vinne. Nest sist vant han enkelt på 1.25-tallet og var solid.

Outsiderne:

Nordby Sleipner kommer ut etter litt pause. Tapte kun for Strikkeprinsen fjerde sist og står 20 m bedre til kontra ham nå. Kommer også ut skoløs og kan være kneppet hvassere. Dyktige Kristine Kvasnes som rir, er uvanlig stor optimist.

Luringen:

Arnspik er tilbake i toppform. Vant et travløp fra tet sist og yppet seg mot Strikkeprinsen i et travritt nest sist. Arnspik står 20 m bedre til nå og skal passes.

Startsiden:

Alle på strek kan løse bra feilfritt. Muligens kan Arnspik sitte tidlig i tet.



V76-4 (2100ma)

6 HANDSOME HANK

———————————

5 Bongo

9 Willy Invalley

10 Figaro B.R.

4 Patrimony

7 Mr. Babalo

3 All Reasons

1 King N'Swing

2 Spirit Yankee

8 N.Y. Maaemo

11 Millglow

12 Personal Goals

Løpet:

Jeg sjanser på Handsome Hank i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Handsome Hank gjorde flere gode løp i fjor som 3-åring uten å slå de aller beste. Men han ble tredje bak Vainqueur R.P. og Robin G.T. i en Kriteriekvalifisering. Morten Juul-traveren var dog klart slått fra lederrygg da. I selve Kriteriet fikk han sen åpning fra fjerde innvendig og måtte nøye seg med en syvendepremie. Vallaken kommer ut etter fem måneders pause nå, men er godt forberedt. Kan vinne på direkten med posisjonsklaff.

Outsiderne:

Bongo har vært bra til tre seirer på sine fire siste forsøk. Har raske Patrimony på innsiden, og det kan bli vrient å komme foran. Men med klaff skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Willy Invalley har i likhet med favoritten hatt fem måneders pause, men han har mange heat i kroppen. Og Desserud-traverne har vært godt forberedt. Står til for et fint ryggløp og har ofte saftige avslutninger å by på. Har vært på trippelen i 14 av 29 starter. Hele ti av dem har endt med annenplasser, men jeg tror ikke han er noen antivinner. Han har tapt for hester som Rainbow Bonanza, Mira Prawo og St. Florent Decoy. En stor outsider.

Startsiden:

Patrimony skal kjøres for tet og kan sikre seg føringen.



V76-5 (2100ma)

2 ALWAYS SO EASY

———————————

3 Above From de Hess

4 Miss Åslandia

9 Calina

6 U.F. Andover Again

11 Thai Bakery

5 Global Supremacy

7 Madonna Rags

10 My Dream Come True

12 Invicta

8 Tracy Kronos

1 Nova Yamoz

Løpet:

Jeg lar Always So Easy stå ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Always So Easy har det ikke klaffet helt for i hennes to starter i år. I fjor vant hun hele 10 av 12 forsøk. Ottersen-traveren står bedre til nå, men har hatt et par måneders pause. Jeg tror hun sikrer seg føringen og kan lede hele veien.

Outsiderne:

Above From de Hess har endelig fått litt uttelling igjen etter mye utur. Avsluttet bra i V75 sist til annen bak Etna B.R. og vant i de to foregående startene. Hun er verst i mot favoritten.

Luringen:

Miss Åslandia gikk flere sterke løp i fjor og vant tre ganger på 16 forsøk. Trenger kanskje løp i kroppen etter pause, men unngår hun bare dødens, er hun aktuell blant de tre.

Startsiden:

Always So Easy er bra fra start og er mitt tetbud.



V76-6 (2600ma)

4 VIKENS BEER HUNTER

3 BIVO TORKDAHL

6 FALCON DRAGON

1 BALE M.B.

———————————

11 Ingemar Palema

5 Nogara

2 Desire S.E.

10 Muscle Mack

12 Muscleman O.

9 Othello Tilly

7 Banker Go's

Løpet:

En kvartett kan rekke i dette stayerløpet.

Favoritten:

Vikens Beer Hunter var uheldig sist. Feilet og galopperte i stengt posisjon da. Var flink toer gangen før og tok en råsterk seier fra dødens tredje sist. Fjerde sist tapte han kun for gode Valley Ivan. Brækken-traveren skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Bivo Torkdahl skuffet i norgesdebuten tredje sist. Var overlegen gangen etter, dog i billigere lag enn dette. I V76 sist sto han på flott til annen bak gode Teddy Boy O.K. Kjemper normalt i toppen på ny.

Luringen:

Falcon Dragon skuffet stort i norgesdebuten sist. Kommer nå ut etter pause og er trolig klart forbedret. Gikk på 1.14-tallet full vei ved et par anledninger i Tyskland i fjor og beviste sin kapasitet. Får stå som en stor outsider.

Startsiden:

Desire S.E. er kjapp og kan muligens ta teten, selv om både Bale M.B. og Vikens Beer Hunter er flinke fra start.



V76-7 (2100ma)

4 SOLSTAD STJERNEN

10 T.B.'S TRØLLGUTT

3 MJØLNER BRUN

9 FRØYU PETTER

1 VALLE STORM

2 ROLF MARTIN

6 IDFAXEN

7 Eldhusodin

12 Tangen Bjørn

8 Battimo

———————————

11 Stjerne Ball

5 Dallas

Løpet:

Et vidåpent løp. Kun to av hestene kan avskrives.

Favoritten:

Solstad Stjernen har vært bra til to strake seirer, men går opp en klasse nå. Vant på .127-tallet sist. Feilfritt kan han være med i striden, men får kun et ytterst knepent favorittstempel nå.

Outsiderne:

Mjølner Brun feilet seg bort sist etter flere gode løp. Er ikke helt travsikker, men holder han seg til rett gangart, skal han regnes blant de tre igjen.

Luringen:

T.B.'s Trøllgutt feilet i angrep sist og hadde minst vært annen bak Bossum Faksen ellers. Feilfritt og på sitt beste er han langt i fra ufarlig.

Startsiden:

Valle Storm skal ha ryggløp igjen. Dermed kan kanskje Rolf Martin eller Idfaxen sitte i tet.



