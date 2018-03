OL-mesteren på skøyter i 93 km/t: – Her skulle Håvard ha vært!

Dobbel OL-vinner Kjeld Nuis (28) var oppe i 93 km/t over isen i Luleå i Sverige. Ingen har noen gang gått fortere på skøyter.

– Her skulle Håvard Holmefjord Lorentzen ha vært, er den umiddelbare reaksjonen til NRKs skøyteekspert Even Wetten når VG ringer ham i påsken.

– Jeg tror det er mulig å komme opp i 100 km/t, legger han til.

Foran Kjeld Nuis kjørte den svenske racerføreren Mikaela Ahlin-Kottulinsk med et luftskjold. Banen var 1500 meter lang - rett fram.

– Det føltes som om jeg fløy over isen, sier Nuis i en pressemelding.

– Jeg har gått 50 prosent raskere enn mitt raskeste løp noen gang. Jeg var en gang oppe i 60 km/t i et løp. Nå har jeg 93. Det er vilt!

Kjeld Nuis slå Håvard Holmefjord Lorentzen med fire hundredel og tok gullet på 1000 meter i Pyeongchang-lekene. På 1500 meter var han i en klasse for seg.

Naturisen i Sverige var naturlig nok ikke som det Nuis er vant til, men han følte det som om han «fløy» over ujevnhetene.

– Skøytene dine ristet, og dette var mye mer spennende enn jeg forventet.

– Da jeg beveget meg utenfor luftskjoldet, ble jeg presset tilbake av vinden. Det var som om å stikke hodet ut av vinduet når du kjører bil på motorveien. Den samme følelsen, men på skøyter med 1,1 millimeter brede stål!

Even Wetten hyller prosjekter, som er blitt til ved hjelp av en kjent energidrikk.

– Det var fryktelig kaldt når Nuis gikk, men det var jo flott at de hadde funnet et sted der det var mulig å sette en slik rekord, sier NRKs skøyteekspert.

– Det var nok fryktelig uvant for Nius å gå så fort. Det er nesten så han setter ned skøyta «på hælen». Derfor er det noe å gå på, men dette er en utrolig bra nyvinning. Vi har ikke for mange nyvinninger i skøytesporten, mener Even Wetten.

Han synes altså at det er synd at Håvard Holmefjord Lorentzen ikke har fått muligheten til å prøve seg:

– Men jeg håper at disse to kan fortsette å jage hverandre på 400 metersbaner, og at de i tillegg får hver sin sponsor som gjør at de kan finne ut hvor fort de kan gå rett fram!

