INVITERER TIL FEST: Mats Zuccarello er engasjert når han forteller om hvilke stjernespillere han har samlet til fest hjemme i Oslo. Foto: Trond Solberg

Stjernedryss til Zuccas hockeyfest i Oslo

Publisert: 22.06.18 16:35 Oppdatert: 22.06.18 17:40

SPORT 2018-06-22T14:35:27Z

ULLEVAAL (VG) Mats Zuccarello (30) og lagkamerat Henrik Lundqvist (36) har invitert til fest på Ullevaal stadion denne sommeren. Med seg på laget kommer en lang liste toppspillere fra NHL.

– Det er utrolig kult at vi har fått med så mange på festen. Dette håper jeg kan bli en dag som inspirerer, sier Mats Zuccarello til VG.

Han og Henrik Lundqvist har hentet inn nybakt Stanley Cup-mester Nicklas Bäckström, tapende finalist William Karlsson, nylig verdensmester med Sverige Filip Forsberg, årets forsvarsspiller i NHL Victor Hedman og de svenske legendene Peter Forsberg og Mats Sundin (se hele listen i faktaboksen under).

– For dem som kjenner ishockeyen er jo dette verdensstjerner, hvor stort kan dette bli?

– Det er utrolig stort. Jeg er stolt over at det kommer så mange hit. Det viser at veldedighet og det å gi tilbake til en god sak er viktig for mange. De kommer jo helt fra Sverige, Sveits, Slovakia og USA.

Liste over spillere i Zucca og Henke Summer Classic 2018 Mats Zuccarello (New York Rangers)

Henrik Lundqvist (New York Rangers)

Mika Zibanejad (New York Rangers)

Filip Forsberg (Nashville Predators)

Roman Josi (Nashville Predators)

Matthias Ekholm (Nashville Predators)

Derick Brassard (Pittsburgh Penguins)

Carl Hagelin (Pittsburgh Penguins)

Antti Raanta (Arizona Coyotes)

Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes)

Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)

Ryan McDonagh (Tampa Bay Lightning)

Nicklas Bäckström (Washington Capitals)

William Nylander (Toronto Maple Leafs)

Zdeno Chára (Boston Bruins)

Loui Eriksson (Vancouver Canucks)

John Klingberg (Dallas Stars)

Hampus Lindholm (Anaheim Ducks)

Nino Niederreiter (Minnesota Wild)

Alexander Wennberg (Columbus Blue Jackets)

William Karlsson (Vegas Golden Knights)

Mats Sundin (NHL Alumni, Toronto Maple Leafs)

Peter Forsberg (NHL Alumni, Colorado Avalanche)

Vil vi tilbake

Mats Zuccarello som allerede er samfunnsengasjert gjennom organisasjonen Right To Play og sin egen Zuccarello-stiftelse, er svært opptatt av å bruke sin stjernestatus for å bane vei for andre.

– Det kostet så lite å gi så mye. Vi må skjønne at det finnes mange som har det vanskelig. Og det vi gjør handler om å forsøke å gjøre det litt lettere for noen.

Derfor er barn spesielt i fokus og ønsket på tribunen der stjernene barker sammen til et storoppgjør. Samtidig vil det være en kjendiskamp med svenske og norske profiler. Og i USA-inspirert Super Bowl-stil vil Madcon gjøre et «halftime»-show.

Is i august

11. august er én måned før seriestart i den norske GET-Ligaen, og en del av sommerferien her i landet. Men årstiden skal ikke bli noe problem, om man tro hovedpersonen selv.

– De gjør det i Los Angeles, så det skal vi få til. Det er profesjonelle folk på saken, forsikrer Zuccarello.

En isflate vil bli lagt på oversiden av gresset, og skal kunne brukes i sommervarme. Teknisk sett skal publikum kunne nyte kampen i shorts og T-skjorte om været tillater det, hvert fall ifølge Ullevaal stadions plan.