Carina Olset, her fra en bildeseanse i 2015 før programlederjobben for «Sommeråpent» på NRK. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

NRK-Carina fant kjærestelykken på Tinder

NTB

Publisert: 12.07.18 13:23

SPORT 2018-07-12T11:23:04Z

Carina Olset (36) sprudler under fotball-VM. Full Tinder-klaff med tidligere eliteseriespiller har sørget for tidenes sommer for NRK-profilen.

Søndag leder Olset finalesendingen på Kontraskjæret (Frankrike – Kroatia). Sammen med Hønefoss-kaptein Tor Øyvind Hovda (28) så hun denne uken semifinalen mellom Frankrike og Belgia på plass i Russland.

– Vi møttes på Tinder i vår. Det satt like bra som scoringen til Pavard i åttedelsfinalen mot Argentina, det, smiler den folkekjære programlederen.

NRK -stjernen har sett en rekke Hønefoss-kamper denne sesongen. Hun følger spent med på tribunen når Hovda er i aksjon i 2. divisjon. Det forelskede paret koste seg denne uken i St. Petersburg.

– Siden TV 2 hadde semifinalesendingene, sjekket jeg mulighetene for å reise til Russland i starten av mesterskapet. Tirsdagens kamp var perfekt, siden den var lett tilgjengelig i St. Petersburg og Tor Øyvind kunne ta fri etter mandagskampen mot Stabæks 2.-lag (3-3). En veldig fin fotballopplevelse for oss, selv om vi på forhånd hadde håpet på Brasil–Argentina, sier Olset.

Les også: TV-sportens Carina Olset slet med tarmsykdom: - Gråter av glede

Livets beste sommer

Hun har i årevis ledet fotballsendingene på NRK. Olset ble raskt en yndling blant seerne med sin kvikke replikk, sitt sterke fotballengasjement og velkjente smil. I sommer har det gått slag i slag for den engasjerte programlederen.

– Fotball-VM er alltid gøy, og noe jeg har sett fram til helt siden finalesendingen i forrige mesterskap. Det har vært usedvanlig underholdende, fotballen har engasjert publikum, sendingene våre har fått gode tilbakemeldinger og de store skandalene man fryktet i Russland har uteblitt, sier Olset.

– Og så blir absolutt alt bedre når man er forelsket, så for meg har sommeren 2018 vært livets aller, aller beste, smårødmer Olset overfor NTB.

Lest denne? NRK-profil Ida Rasch er gravid

Tabubelagt sykdom

NRK-profilen har også blitt et forbilde for folk som sliter med fordøyelsessykdommer. I 2015 fortalte hun modig om hvordan livet som omreisende TV-reporter er med den ofte tabubelagte sykdommen ulcerøs kolitt.

Nå kan Olset fortelle at helsa endelig spiller på lag etter mange tunge år.

– Helsa spiller på lag, verdiene er fremdeles lave og sykdommen holdes i sjakk med medisiner, sier en lettet Olset.

Hovda var med da Hønefoss tok steget opp i eliteserien. Senere har han spilt i svenske Kalmar. Nå er 28-åringen tilbake på den sentrale midtbanen hos Hønefoss, som kjemper en hard kamp for å overleve på nivå tre i norsk fotball.

Fått med deg denne? NRK-profil Rasch ler av Northug-ryktene