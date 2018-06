EM-håpet Amalie skjermes fra medaljepress

Publisert: 23.06.18 08:02

Amalie Iuel (24) blir skjermet fra medaljepress foran EM i august, selv om langhekkhåpet allerede for to år siden tok 6. plass i mesterskapet i Amsterdam og forrige uke senket sin norske rekord under Bislett Games etter en problemfylt oppladning.

– Jeg har veldig tro på henne. Jeg digger Amalie. Men det er viktig at hun ikke løper av seg skoene. Hun har guts så det holder. Men jeg er opptatt av at vi kjøper oss litt tid, sier Leif Olav Alnes til VG.

Han ble kåret til årets trener under Idrettsgallaen i januar som følge av Karsten Warholms (22) VM-gull på 400 meter hekk i august høst. Leif Olav Alnes har imidlertid siden Rio-OL høsten 2016 også hatt ansvaret for «danske» Amalie Iuel . Hun ble norsk statsborger og fikk lov til å konkurrere for Norge i friidretts-VM 2015.

Warholm og Ingebrigtsen best Henrik Ingebrigtsen topper årsbeste-listen på 5000 meter i Europa med 13.16,97 i California 3. mai. Karsten Warholm er også best i Europa. Norgesrekorden 47,81 i Stockholm sist søndag er den desidert beste tiden på langhekken. Regjerende europamester Yasmani Copello (31) fra Tyrkia har nest beste tid: 48,31. Karoline Bjerkeli Grøvdal er nummer to på 3000 meter hinder med 9.29,94 fra Bislett 7. juni. Hun var av flere årsaker ikke fornøyd med løpet. Hun er nummer syv på 1500 meter, en distanse hun ikke skal løpe i EM. Isabelle Pedersen er nummer fire på årsbeste-listen i Europa på 100 meter hekk med 12,76 fra Shanghai 12. mai. Tiden er 2/100 bak Christina Vukicevic Demidovs norske rekord 12,74 fra 2009. To hviterussere topper listen: Alina Talay (12,41) og Elvira Herman (12,69). Jakob Ingebrigtsen senket sin ferske personlige rekord med tre sekunder da han fikk 3.36,06 på Bislett 7. juni. Tiden er den femte beste i Europa i år. Regjerende europamester Filip Ingebrigtsen og 2012-gullvinner Henrik Ingebrigtsen har ennå ikke løpt 1500 meter denne sesongen. Amalie Iuel (55,26) har to italienere, en brite, en sveitser og dobbelt verdensmester Zuzana Hejnová (55,16) foran seg på årsbeste-listen. Ezinne Okparaebo (100 m), Hedda Hynne (800 m), Sigrid Borge (spyd) og Lene Retzius (stav) er på henholdsvis niende, niende, niende og åttende på årsbeste i Europa-listen.

Der løp hun bokstavelig talt løp inn i den første hekken i første runde på OL-stadion i Beijing. I EM-finalen på Olympiastadion i Amsterdam sesongen etter var hun også «litt for gira» etter å ha satt norsk rekord i semifinalen.

– Hun er en utålmodig type. Høyt gira, sier Leif Olav Alnes.

Han legger ikke skjul på at han vil dempe «jaget» hun i fire år ble utsatt for som allround-utøver i universitets-konkurransene.

Etter fire år som student og friidrettsutøver ved «skolen» i California, flyttet hun «hjem» til Norge i fjor. Hun var blitt matchet hardt i USA. I friidretts-VM i London var hun ett hundredel fra å gå til semifinalen. I vinter pådro hun seg influensa. Den varte «egentlig» en uke, men hun var «ute» et par måneder.

Den norske rekorden 55,26 sekunder under Oslos Diamond League-stevne 7. juni kom som en gledelig overraskelse, etter at Leif Olav Alnes hadde tydd til «en kriseplan».

– Det ble en stjernetreff, sier han.

Mens Karsten Warholm er soleklar favoritt til å ta gullmedaljen på langhekken i Berlin-EM 6. til 12. august, vil hverken Alnes eller friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom legge for stor vekt på oppturen eller Amalie Iuels skuldre.

Hun er nummer seks på årsbeste-listen til det europeiske friidrettsforbundet på 400 meter hekk, 19/100 bak Léa Sprunger (28) fra Sveits på 3. plass. Storbritannias Eilidh Doyle (31) er raskest så lang denne sesongen, med 54,80 - 46/100 raskere enn Iuel.

Norske Line Kloster (28) er på 13. plass med 56,48 fra Bislett Games.

– Ut fra resultatene nå og planene utøverne har hatt, er vi på rett spor. Vi har et medaljemål, men jeg vil ikke si hva det er. Det ligger i kortene, men det er ikke noe poeng for meg i forhold til utøverne og trenerne, svarer Håvard Tjørhom på spørsmål om Norges medaljemålsetting i Berlin.

– Det er å dra det litt langt, svarer Leif Olav Alnes på spørsmål om Amalie Iuel kan ta EM-medalje.

Forbeholdet kan være lurt. Amsterdam-EM 2016 sto ikke så høyt i kurs som Berlin-EM i år. Dengang ventet OL noen uker senere, 2018 er et VM og OL-fritt år. EM er det største.

Amalie Iuel skal løpe 200 meter flatt, som trening, under Tyrvinglekene fredag ettermiddag. Etter det er konkurranseplanene usikre, blant annet for å unngå reising. Karsten Warholm skal løpe i Diamond League i Paris om to uker, er ikke Amalie Iuel inne på selvsagt plass i friidrettens mest prestisjefylte stevneserie.

Treningsopplegget i Leif Olav Alnes lille utøvergruppe bestående av Warholm, Iuel og Elisabeth Slettholm er «bygd rundt» verdensmesteren. På spørsmål om fordeler og ulemper ved det for Amalie Iuels del, svarer treneren at han må gjøre det til en fordel «å trene i ryggen av» Warholm.