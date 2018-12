AKTUELL: Donatomite ble sittende fast etter en tøff åpning i Big Noon-løpet sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Bankerfattig V75-omgang

SPORT 2018-12-07T08:21:12Z

Ingen klare holdepunkter peker seg ut i V75-omgangen på Forus, men Deep Sea Dream og Donatomite bør rekke i sprintjakten.



Anders Olsbu

Publisert: 07.12.18 09:21

Deep Sea Dream og Donatomite peker seg klart ut i V75–4.

– Deep Sea Dream var knallgod til en enkel seier fra dødens i Prince Royals minneløp sist og hentet lengder på Lionel i Big Noon-løpet nest sist. Der satt Donatomite fast med krefter spart etter en tøff åpning. Den som kommer best i gang av duellantene, sitter trolig med de beste kortene, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Ulsrud Tea jakter ny Idsøe-seier.

– Ulsrud Tea vant Adolf Idsøes æresløp i fjor, men nå skal hun hente dobbelt tillegg på Tripsson Ø.K., som nesten løp ut av sitt skinn sist og travet radige 1.21,5 over sprintdistanse. Nå er det full vei, men det er normalt bare en fordel. Roli Eld er heller ikke sjanseløs. Han vant lett sist og tapte kun for Odd Herakles nest sist, sier Olsbu.

Det nærmeste han kommer en banker er Rebella Matters.

– Rebella Matters avsluttet solid til annen sist og vant lett fra tet gangen før. Kommer hun seg feilfritt ut fra et trangt spor, har hun sjansen igjen. Men jeg har respekt både for Come Vacation og Lightning.

Dagens banker

Ingen , men Rebella Matters kan være et alternativ. Hun står fint til på strek.

Dagens luring

Tripsson Ø.K. (V75-1) var fantastisk god i seiersløpet sist og kan muligens holde unna for Ulsrud Tea.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 400 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2700 kroner

V75-1 (2040mv)

13 ULSRUD TEA

3 TRIPSSON Ø.K.

9 Roli Eld

—————————-

10 Troll Solen

2 G. Jerken

7 B.B. Terje T.

1 Art Miklagard

4 Lille Jerkeld

12 Kleppe Fanden

6 Valle Ask

8 Solør Svarten

11 Tangen Piril

5 Vertigo Bjørn

Løpet

Tre hester peker seg ut i Adolf Idsøes æresløp.

Favoritten

Ulsrud Tea vant dette løpet fra dobbelt tillegg i fjor. Norges klart beste hoppe kan gjøre det igjen, men skal ikke ha for mange skjær i sjøen underveis. Hun har vunnet fire av sine fem siste starter og tapte kun for gode Odd Herakles tross galopp nest sist.

Outsiderne

Roli Eld vant lett sist og var solid toer bak Odd Herakles nest sist. Regnes blant de tre igjen.

Luringen

Tripsson Ø.K. fløy nærmest ut av skinnet sitt sist og vant helenkelt på 1.21,5. Står spennende til på strek og kan holde unna.

Startsiden

Tripsson Ø.K. kan muligens få overta tidlig.



V75-2 (2040mv)

2 REBELLA MATTERS

10 Come Vacation

5 Lightning

—————————-

12 Xantippe

13 Delec Hanover

1 Happy Dragon

9 Lucky Princess

11 Vertigo Unique

7 Ursula D.

6 Maksi Amour

3 N.Y. Play My Ace

8 Emmia Sensation

4 Cirkeline C.N.

Løpet

Rebella Matters er en bankerkandidat i dette hoppeløpet.

Favoritten

Rebella Matters avsluttet solid til annen bak Gogo Hall sist. Står således perfekt inne grunnlagsmessig på strek. Vant lett fra tet nest sist. Kommer hun seg feilfritt ut fra et trangt spor, kan hun vinne.

Outsiderne

Lighting ble sjenert til galopp ut av siste sving sist og mistet en topplassering på det. Har vært solid i det siste. Tapte blant annet kun for Red Shankly R.S. i V75 fjerde sist.

Luringen

Come Vacation avsluttet flott til fjerde etter sen åpning i et løp gode Sejr Gammelsbæk vant sist og hadde mye igjen. Med posisjonsklaff fra dobbelt tillegg, runder hun de fleste.

Startsiden

En feilfri Rebella Matters kan få overta fra Happy Dragon.



V75-3 (2100ma)

11 HELEN BOKO

9 VAN DER MEULEN

—————————-

6 Larry Joe

7 Golden Dooleys

3 Cabelino

5 Super Talisman

4 Goliath B.R.

10 Red Lane

1 Maksi Lady

2 Coktail Mack

12 Lily's White Sun

8 Josephine

Løpet

Tre hester peker seg litt ut. Jeg prøver to.

Favoritten

Helen Boko skuffet kanskje litt i debuten da hun ikke klarte å holde unna for Frankel D.E. som hadde langt tillegg. Nederlenderen har vært god til tre helenkle seirer etter det. Bare det ikke blir helt feil fra baksporet, kan Buer-traveren vinne igjen.

Outsiderne

Larry Joe er en kapasitetshest, som nå kommer ut i regi av Kjetil Djøseland. 4-åringen rapporteres fin i trening og er ikke ufarlig om han kommer foran. Skal uansett regnes blant de tre feilfritt og på sitt beste.

Luringen

Van Der Meulen radet opp fem strake seirer før det ble startgalopp i den siste starten. Har siden vært strøket en gang. Har ikke startet på to en en halv måned og holder usikker form. Men er han som i seiersløpene er han aktuell på direkten. En typisk outsider.

Startsiden

Cabelino og Larry Joe er begge kjappe. Sistnevnte kan muligens få overta.



V75-4 (1600mv)

6 DEEP SEA DREAM

9 DONATOMITE

—————————-

7 Radieux

8 Explosive Lane

11 Conquestador B.R.

10 Hades Håleryd

5 Paddington Face

3 Bale M.B.

4 Hopeful Tooma

1 Dave Briggs

2 Rimini Lavec

Løpet

To hester peker seg klart ut i denne sprintjakten.

Favoritten

Deep Sea Dream var knallgod til en helenkel seier fra dødens i Prince Royals minneløp sist. Tok da lett ned ledende Cokstile, som ikke var på topp. Gangen før i Big Noon-løpet på Bjerke avsluttet han best av alle som tredje bak gode hester som Global Trustworthy og VM-toeren Lionel. Fjerde sist var han også tapper fra dødens som tredjehest bak Ferrari B.R. og Donatomite i mål. Skuffet litt tredje sist, men har vært solid ellers. Lura-traveren står litt sjanseartet til i innerspor på tillegg, men kommer han seg løs på direkten, har han sjansen.

Outsiderne

Radieux har gått mange gode løp. Ga Cokstile knallhard kamp femte sist. Feilet direkte sist. Har en god trippelsjanse.

Luringen

Donatomite satt i tet sist etter 500 meter som gikk etter radige 1.07,7. Slapp føringen et par hundre meter senere og ble siden sittende fast med krefter spart. Gangen før holdt han unna fra tet i Th. Marthinsens æresløp og vant på sterke 1.12,4, dog kun knepent foran en god Hickothepooh. Tredje sist slapp han til Ferrari B.R., fikk aldri sjansen og måtte nøye seg med annen. Hamre-traveren skal være god fra start, også med volte. Kommer han seg foran Deep Sea Dream på startsiden, er det trolig han som sitter med de beste kortene.

Startsiden

Paddington Face kan muligens ta føringen i første omgang, men tilleggshestene vil komme fort direkte.



V75-5 (2040mv)

4 VALLE HUGO

15 S.K.'S KARSK

7 ODIN FAKS

3 ROS SON

5 Talent Ø.K.

—————————-

6 Lykkje Kjetil

11 Soten

8 Sima Håkon

13 Alm Tekla

9 Erga Martine

12 Flyteld

1 Kvikk Kuling

2 Pepp Jerka

14 Tysvær Odin

10 Kringelandester

Løpet

Jeg ser fem-seks hester med vinnersjanse her.

Favoritten

Valle Hugo gikk fint til femte etter galopp i E.C. Koren Lunds minneløp sist. Holdt gangen før unna for Moe Harjar, som sto 20 m bak. Tjomsland-traveren forsvarer seg fint fra tet. Kommer han dit, stiger sjansene. Skal uansett regnes.

Outsiderne

S.K.'s Karsk går gode løp hver gang. Har tatt ni seirer og fire annen på 16 starter. Vant lett fra tet sist, selv om ikke travet fløt som best. Møter klart skjerpet selskap nå. Står i annen rekke på tillegg og klarte ikke å hente tillegg på Ros Son nest sist.

Luringen

Ros Son feilet bort en topplassering sist. Tredje sist var han veldig god da han koblet grepet på S.K.'s Karsk til slutt. Feilfritt og med samme innsats kan han være aktuell.

Startsiden

Valle Hugo er flink ut. Kan få kamp av Ros Son, Lykkje Kjetil og muligens Talent Ø.K.



V75-6 (2040ma)

4 MASSERATI G.T.

3 LE RAPIDE

1 ROYCE ROLLS

2 S.K.'S MYSTIC TITAN

6 TIGER MAN E.P.

12 Broad Vision

—————————-

11 Matchplay S.S.

5 Cosmic Carpenter

9 Lucky Kentucky

7 Exploitmyday

10 Orlandostile

8 Look de Diamond

Løpet

Flere med vinnersjanse i Jærløpet.

Favoritten

Masserati G.T. har vært som forvandlet i Buer-regi. Hun har blitt mye tøffere og har gått skikkelig til mål i begge seiersløpene. Er lynrask fra start og skulle hun komme foran, kan hun lede lenge, muligens helt inn, om ikke åpningen blir alt for tøff.

Outsiderne

Royce Rolls var solid etter sisterunden i dødens sist. Presset på ledende Aida Boy og var kun knepent slått. Kan fort bli overflydd fra start, men er ikke ufarlig om det løser seg.

Luringen

Le Rapide går gode løp hver gang. Gikk et solid løp til seier foran Europa sist og vant lett fra tet gangen før. Han skal forsøke å holde Masserati G.T. ute. Om det går, er noe annet. Uansett skal han regnes blant de tre.

Startsiden

Masserati G.T. er lynrask ut og kan ta en lengde på Le Rapide. De to innerste, samt Tiger Man E.P. er heller ingen sinker.



V75-7 (2990mv)

9 GRETZKY BOKO

14 ANNIE'S BOY

12 LINS TANIC

13 DARCO

1 BRAGE HINDØ

—————————-

7 Mr. Malando

5 Super Orlando

10 I Am The Tiger

8 Glazier's Support

2 Royal Winner

3 Nu Love S.S.

6 Frankel D.E.

15 Silas Hovmand

11 Brotherman Nibs

4 John's Boy

Løpet

Jeg prøver fem hester i langløpet i V75-finalen.

Favoritten

Gretzky Boko avsluttet fort sist og tapte kun knepent for Mellby Frodo som fikk et perfekt smygløp. Var god til to strake før det. Men han er usikker med voltestart. I verste fall kan det være game over direkte.

Outsiderne

Annie's Boy avsluttet fort etter å ha fått en dårlig rygg sist. Har vunnet langløp før. Kan runde alle igjen feilfritt og på sitt beste.

Luringen

Brage Hindø har vært god i Djøseland-regi. Kan lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden

Brage Hindø kan forsvare sporet.



NØKKELKUSKEN:

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 45 år

Antall seirer i år: 20

Antall seirer totalt: 407

Har flere luringer

V75 på Forus er det samme som at Kjetil Djøseland kommer til start med flere potensielle vinnere. Lørdag har han tro på Ros Son, Brage Hindø og Larry Joe.

V75-1: - Her skal det normalt ikke være snakk om saken. Ulsrud Tea har vunnet utallige løp bakfra før og gjør det igjen. Banker.

V75-2: - Hun har en fin oppgave på papiret, Rebella Matters. Er fort vinneren i et glatt løp. Hovedutfordrerne står på 40 meter tillegg. Come Vacation og Delec Hanover er begge gode nok med flyt på veien. N.Y. Play My Ace har det vært litt stang ut for. Kan slå til.

V75-3: - Van der Meulen kommer ut etter pause. Formen er kanskje uviss, men kapasiteten stor. Knepen favoritt foran Helen Boko som har vunnet tre strake. Min egen Larry Joe har høy klasse og trener fint. Jeg har ambisjoner på direkten.

V75-4: - Normalt et to-hestersoppgjør. Den det klaffer mest for av Donatomite og Deep Sea Dream, vinner.

V75-5: - Han var veldig god sist, Odin Faks. Kan vinne igjen om det ikke blir trafikktrøbbel fra førstespor på tillegg. S.K.’s Karsk har høy klasse og er førsteutfordrer, men også han står vrient til. Min egen Ros Son feilet vekk en topplassering sist og er i form. Kan vinne. Soten kan mye i sine beste stunder.

V75-6: - Jeg tror en av hestene i de fire innerste sporene gjør opp, men innersporets Royce Rolls som min favoritt. Men Masserati G.T. kan bli lei å slå om hun får tet. Utfordres på startsiden av Le Rapide. S.K.’s Mystic Titan kan lure med i kjølvannet bak disse.

V75-7: - Åpent i finalen. Annie’s Boy skuffet kanskje på Leangen sist. Kan mye bedre og blir favoritt. Gretzky Boko er god nok, men er ikke den som takler voltestart best. Min egen Brage Hindø har gått to fine løp på rad og står spennende til på strek. Liker den lange distansen og kjemper om seieren med klaff. Mr. Malando har skrellet i langløp i V75 før og er en luring.