HOLDEPUNKT: Dyktige Helene Kolle, som nylig fylte 19 år, er muligens på vei mot sitt første landschampion i monté. Datteren til toppkusken Lars Anvar Kolle har tatt 22 travrittseirer hittil i år og leder med tre seirer i forhold til opponenten Kristine Kvasnes. Hun har en seiersprosent på sterke 23 og trippelprosent på hele 53 hittil i år og rir VG-bankeren Troll Svenn i V76-innledningen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Banker i begge ender i V76

SPORT 2018-11-21T10:27:43Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, starter og avslutter med banker i den siste V76-rebusen på Bjerke Travbane. Fra og med neste onsdag blir det V75 på onsdager også, om alt går etter planen.



Anders Olsbu

Publisert: 21.11.18 11:27 Oppdatert: 21.11.18 11:39

Hans bankere i kveld, Troll Svenn og Always So Easy, er begge vinnerhester av rang.

– Troll Svenn har vunnet 22 av 54 løp, mens Always So Easy har vunnet 15 løp på 32 forsøk. Førstnevnte kan runde alle tross 80 meter tillegg i et travritt, mens Always So Easy står til for å lede hele veien, mener Olsbu.

Dagens banker:

Troll Svenn (V76-1) ble sjenert til galopp sist. Ellers hadde han stått med syv strake seirer i travritt.

Dagens luring:

Vollanfaks (V76-6) har gått solide løp i det siste, og en velfortjent seier er like om hjørnet.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1960 kroner

V76-1 (2140mv)

15 TROLL SVENN

—————————-

14 Lome Gant

13 Hugo

4 Kaptein

11 Spang Express

10 Faksen U.N.

3 Komnes Martin

12 Bol Odin

7 Maurstad Mina

6 Vethe Jerven

8 Drill Rosa

2 Bauers Annabella

5 Vesle Moi

1 Vik Pilen

Løpet:

Troll Svenn får stå alene i dette travrittet tross 80 meter tillegg.

Favoritten:

Troll Svenn har vært knallgod i monté. Løvdal-traveren var veldig uheldig sist da han ble sjenert til galopp i siste sving. Hadde vunnet ellers og fikk seiersrekken brutt etter fem triumfer. 6-åringen har langt tillegg, men har slått disse før og gjør det normalt igjen, om han går feilfritt og ikke får for mange skjær i sjøen underveis. Helene Kolle har tatt 22 seirer i monté i år og leder med tre seirer foran Kristine Kvasnes i kampen om landschampionatet.

Outsiderne:

Lome Gant har vært god til to strake seirer og har vunnet både travritt og sulkyløp. Han kan neppe gjøre noe med en feilfri Troll Svenn. Kjemper om plassen bak.

Luringen:

Komnes Martin montédebuterer og er vanskelig å sette inn i sammenhengen, men trener Bjørn Steinseth melder at han har trent bra under sal. Vallaken ris av rutinerte Liv Pedersen og kan være en trippelluring.

Startsiden:

Kaptein kan stikke til tet om han går feilfritt.



V76-2 (2100ma)

3 HAZIL BOKO

6 MISTER ADISAK

2 MILLERS WELL

12 GUY FANATIC

9 DO IT FASS

5 MY COOL MAMA

8 EMMET BONANZA

—————————-

4 Maestro

11 Circus Va Bene

10 Tedo O.K.

7 Spirit Yankee

1 Brand New Star

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette varmblodsløpet. Jeg garderer.

Favoritten:

Hazil Boko har stått et par måneder på formstallen til Trond Anderssen og kan være klart forbedret. Den 4-årige vallaken har vist kapasitet og kan ta årets første seier.

Outsiderne:

Mister Adisak feilet seg bort i første sving sist. Åpent i 1.10-fart i tet gangen før, fikk naturlig nok kjenne det til slutt og firte til sjette. Gikk likevel 1.15,3 full vei. 5-åringen var veldig god på tidlighøsten. Finner han tilbake til de taktene, kan han meget vel vinne. Kommer han seg foran stiger sjansene, vel og merke om åpningen ikke blir for tøff.

Luringen:

Millers Well kunne ikke hevde seg fra køen mot knallgode hester sist. Gangen før feilet han bort en topplassering i et løp Concerto de Lou vant. Tredje sist vant han kontrollert fra tet. Skulle han klare den posisjonen, kan han slå til igjen.

Startsiden:

Millers Well, Mister Adisak og Hazil Boko vil nok prøve seg en bit fra start. Emmet Bonanza er heller ingen sinke, men står langt ute.



V76-3 (2140ma)

12 KJEKK PILA

6 ARD

9 VITAL VINTER

1 VOJE ELD

—————————-

8 Årdals Lise

2 Tusse Faks

11 Perle Vilja

10 Gråberg Jokern

5 Tangen Marte

3 Wik Faksen

7 Føynland Lykke

Løpet:

Fire hester kan rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Kjekk Pila jakter sin fjerde strake seier. Den 14-årige hoppa har kun startet åtte ganger, men vunnet hele fem av dem. Er kjapp ut og kan få en fin start fra spor tolv, spesielt med tanke på at det er strøket en hest i første rekke. Kan være med der fremme på direkten.

Outsiderne:

Ard viste seg fra sin beste side sist og tok karrierens første seier. Med ytterligere fremgang kan Romtveit-traveren vinne igjen.

Luringen:

Vital Vinter feilet etter 400 m sist, men kom flott tilbake til tredje i Kjekk Pilas seiersløp. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell.

Startsiden:

Voje Eld, Wik Faksen, Føynland Lykke og Kjekk Pila kan kjøre om føringen.



V76-4 (2100ma)

9 CASH OKAY

5 LOVE VOICE

7 DANCELLI

8 GLOBAL MONEY

—————————-

6 Avery

2 Rocknroll Fi

3 Mymanyyouare

1 Denise F. Boko

4 Farmer's Julia

Løpet:

Fire hester kan rekke i eliteløpet, Jens Protectors løp.

Favoritten:

Cash Okay har gått gode løp stort sett hver gang siden han kom tilbake fra sitt Frankrike-opphold. Har fått maks i sine to siste starter, men har møtt langt tøffere lag enn dette. I de foregående startene avsluttet han flott. Muligens kan han ta en etterlengtet og årets første seier nå. Trener Anders Lundstrøm Wolden har kjørt hesten i løp en gang tidligere. Det var i seiersløpet i DNTs høstfinale. Så får vi se om han klarer å opprettholde den statistikken.

Outsiderne:

Love Voice kom ut etter pause sist og gikk mest på det jevne i et travritt. Han er nok bedre foran sulky og kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. 8-åringen kan løse bra fra start, og fra tet stiger sjansene. Skal heller ikke avskrives med et fint ryggløp. Han er vel så bra med det.

Luringen:

Dancelli har vært uheldig i sine to siste starter. Fikk en tung tur i dødens nest sist og ble sliten. Sist i Sverige feilet han bort en mulig trippelplass og en 1.12-tid over full distanse. Har vært strøket siden på grunn av et tykt bein, men han pleier å være bra etter pause. Men sporet er sjanseartet. En typisk outsider.

Startsiden:

Flere raske i første rekke, men Love Voice eller Avery kan muligens sitte tidlig i tet.



V76-5 (1609ma)

2 LADY LANE

3 GRACE B.R.

7 Luxury Tile

9 Nogara

6 Delicious Dream

—————————-

5 In Håleryd

4 Uendy Z.S.

1 Kemas Starlight

8 Ebba B.R.

10 Quite Fast

Løpet:

To hester peker seg litt ut i dette hoppeløpet, men jeg sper på med tre garderinger til.

Favoritten:

Lady Lane kommer ut etter et par måneders pause, men skal være godt forberedt. Hun er meget bra fra start og kan lede fra start til mål på direkten.

Outsiderne:

Luxury Tile går stadig fine løp og er veldig god på sitt beste. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men skal ikke avskrives om det klaffer med posisjonene.

Luringen:

Grace B.R. avsluttet styggfort til fjerde etter trafikkproblemer og sen åpning i Oaks-revansjen sist, hvor Normandie Royal vant. Avsluttet også bra til sjette i hoppe-Derby gangen før. I kvalifiseringen vant hun enkelt foran Gluwhein. Kan utfordre favoritten.

Startsiden:

Lady Lane kan sikre seg føringen, selv om flere i første rekke kan løse bra.



V76-6 (2100ma)

3 FRØYU PELLE

12 VOLLANFAKS

6 BOSSUM FAKSEN

7 Idfaxen

1 Mine

9 Ra Tore

5 Kiro Bia Balderina

—————————-

2 Mietor

8 Sol Faksa

11 Kolbu Jonatan

4 Våler Flaks

10 Hvatt Ronja

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i Steggbests løp.

Favoritten:

Frøyu Pelle var overlegen fra tet sist og klart forbedret. Med samme innsats kan det gå veien igjen.

Outsiderne:

Bosssum Faksen satt i tet etter 600 meter sist, men kunne overraskende nok ikke forsvare seg mot medsmygende Hvalstad Odin og sterke Vollanfaks til slutt og var litt under pari. Men hesten, som har vunnet 14 av 25 løp, er alltid farlig å avskrive. Det kan ha vært snakk om en litt dårlig dag.

Idfaxen fullførte bra til femte etter sisterunden i sporene i Sverige sist. Vant tre av fire før det og har vunnet syv av 18 løp hittil i år. Møter noen gode, men skal ikke avskrives.

Luringen:

Vollanfaks fortjener snart en seier. Etter en dårlig start fikk han kontakt med feltet i annen sving. Ble sendt i angrep direkte og kom ned i dødens runden igjen. Derfra kjempet han tappert og måtte kun se seg knepent slått av smygkjørte Hvalstad Odin. Avsluttet solid i de to foregående startene. Havner han ikke for langt på etterskudd fra start, kan han runde alle.

Startsiden:

Mietor og Frøyu Pelle er kjappe. Førstnevnte slipper muligens på grunn av usikker form.



V76-7 (1609ma)

1 ALWAYS SO EASY

—————————-

9 Clint Classic

3 Urakas Gilbak

6 Basic Instinct

4 Hawking

7 Kicking Classic

2 Västerbo Realhigh

12 Toto

5 King Royal

8 Charisma K.W.

11 Ronato

10 S.J.'s Victoria

Løpet:

Jeg lar Always So Easy stå alene i V76-finalen.

Favoritten:

Always So Easy sto på flott til tredje bak Wilma Leggrowbach og Normandie Royal i et stayerløp i V75 sist, tross dødens siste 500 m. Ottersen-traveren er kjapp fra start og kommer ut skoløs på alle fire og med amerikanervogn. Klarer hun å forsvare sporet, samtidig som åpningen ikke blir alt for hard, skal hun ha en fin sjanse til å holde unna på en sprint.

Outsiderne:

Clint Classic var bra til seier foran Da Vinci B.R. sist. Står til for et fint smygløp igjen. Klarer han å holde ryggen til Always So Easy fra start, er det ikke helt umulig om luken skulle by seg til slutt.

Luringen:

Urakas Gilbak har kun stått en uke på stallen til Tor Olaf Halle. Muligens kan miljøforandringen slå positivt ut. 7-åringen er veldig bra på sitt beste, men sprint er nok ingen fordel. Er uansett aktuell blant de tre.

Startsiden:

Always So Easy er kjapp ut, men kan bli utfordret av Basic Instinct og Hawking, om det laddes fra start.