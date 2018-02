Zucca fikk hull på byllen i Rangers-seier

NTB

Publisert: 12.02.18 00:31

SPORT 2018-02-11T23:31:11Z

(Winnipeg Jets - New York Rangers 1–3) Mats Zuccarello (30) fikk sitt første NHL-mål på nesten to måneder da New York Rangers slo Winnipeg Jets 3-1.

Det var de canadiske vertene som fikk nettkjenning først da Nikolaj Ehlers satte inn 1-0 etter et drøyt minutts spill. Da første periode gikk mot slutten, var det endelig Zuccarellos tur.

En lang måltørke var over da nordmannen gikk alene mot mål og utlignet for Rangers i andre periode. Zucca snappet pucken ved blålinjen da Jets prøvde seg å en pasning på tvers av banen i oppbyggingen av et angrep.

Han bråvendte og gikk alene mot keeper Connor Hellebuyck, som måtte se pucken passere mellom beina hans og gli over streken.

Dermed ble det hull på byllen, og Zuccarello kunne notere seg for sin første scoring siden 16. desember. Det er hele 21 kamper siden. For øvrig fikk han drøyt 19 minutter på isen i Winnipeg søndag.

Dette er altså femte sesong på rad at Zuccarello har oppnådd 40 målpoeng eller flere.

Andre periode ble målløs, men i den tredje la Jimmy Vesey og Michael Grabner på hvert sitt mål.

Zuccarelolo var også nær sitt andre mål for kvelden i den siste perioden. Men innsiden av stolpen stoppet nordmannens skuddforsøk på stillingen 1–1.