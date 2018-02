OL-GROSSIST: Marit Bjørgen er 37 år, men har ikke stoppet å vinne OL-medaljer av den grunn. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Stafettgullet rørte Bjørgen i hjertet: Går for to nye gull

Publisert: 17.02.18 18:39 Oppdatert: 17.02.18 19:41

PYEONGCHANG (VG) Hun har aldri vært gladere for å vinne et stafettgull. Marit Bjørgen (37) vil gjerne vinne OL-gull på sprintstafetten og tremilen også. Men savnet etter Marius (2) begynner å bli stort.

– Ja, det var den morsomste stafettseieren jeg har opplevd. Denne var ekstra spennende, sier Bjørgen til VG etter å ha banket høyre hånd flere ganger på venstresiden av brystet. Ingen tvil at denne seieren rørte Bjørgen lengst nede i hjerterøttene. Og nå kan ble mer gulljubel i Sør-Korea for en Bjørgen på stigende kurs.

– Hun er helvetes jente og skiløper, beskriver gull-kollega Ingvild Flugstad Østberg.

Superveteranen gir klar beskjed om at hun onsdag ønsker å forsvare OL-gullet på teamøvelsen sammen – med nettopp Østberg – i Sotsji for fire år siden. Pyeongchang-lekene avsluttes med hennes favorittdistanse 30 km klassisk neste søndag.

Hun bekrefter at hennes siste OL-distanse er sesongen største mål.

– Ja. Klassisk har fungert best for meg i år og tremil har passet meg veldig bra før Jeg ser veldig frem til det, sier hun til VG.

– Jeg vil ha førsteetappen på sprintstafetten om jeg får gå, melder hun. Det kan i så fall ligge an til at spurtsterke Maiken Caspersen Falla bli Bjørgens lagvenninne på distansen hun bare har gått to ganger det siste tiåret.

Med et nytt gull på onsdag går Bjørgen forbi Ole Einar Bjørndal som tidenes vinterolympier (etter stafettriumfen 7 gull, 4 sølv og 2 bronse).

– Det betyr egentlig ingen ting. Det vil det gjøre første den dagen jeg legger opp. Jeg liker ikke å sammenligne idrettsfolk og rakke ned på andre. Ole Einar kommer alltid til å være en stor idrettsutøver, sier hun.

I fjor totaldominerte Bjørgen VM med fire gull. OL-sesongen har gått litt tyngre, men en opplevelse som stafettgullet kan være med på å utvide karrieren til over VM i Seefeld neste år.

– Det er klart. Når jeg er på mitt aller beste så har jeg fortsatt mulighet til å være med å kjempe om gull. Men jeg varierer mye mer enn jeg har gjort før, sier Bjørgen – som har lovet at avgjørelsen ikke kommer før hun får tenkt nøye gjennom ting til våren. Hun er først og fremst mamma. Hun kjenner at det begynner å bli lenge siden hun så toåringen.

– Savnet var størst i dag. Jeg er forberedt på at den siste uken kan bli lang i OL. Men det har gått overraskende bra. Jeg får prate med Marius på FaceTime hver morgen.

– Det er bare å ta hatten av for Marit Bjørgen . Fenomenalt. At hun våger å gå holde hele i veien i det tempoet, at hun ikke slipper seg ned noe sted i sporet. Det er grunnen til at hun avgjorde dette, sier den svenske landslagssjefen, Rikard Grip.

– Det var min beste dag i mesterskapet. jeg følte meg veldig bra, beskriver hun selv etter 5000 meter med oppvisning i langrennssportens finesser.

– Jeg hørte svenske ledere rope «hun er stressad, hun er stressad». Ikke faen om jeg var stresset, ler hun av forsøket på å psyke henne ut i den nest siste motbakken.

– Det bare trigget meg.

I den siste bakken mistet Stina Nilsson noen meter. Det var nok.

– Jeg ble veldig glad. Jeg må innrømme at jeg fryktet det verste, sier Bjørgen og brukte all sin erfaring, all sin kapasitet, all sin kløkt på de fem kilometerne. Hun sa til seg selv «lette bein, lette bein, lette bein» og fikk det svaret hun ville ha av undersåttene.

– Jeg var veldig tent på å gjøre oppgaven. Det kjennes godt å kunne matche verdens beste sprinter.

Expressen-kommentator Tomas Pettersson fikk også passet påskrevet etter at svenskene ble satt på plass – og henvist til sølv for femte gang på de seks siste mesterskapene. Bare den norske smørebommen i Sotsji-OL ga svensk stafettgull. Derfor var revansjen totalt for Bjørgen og Norge

I fjor ble svenskene knust med over minuttet i Lahti-VM. Nå måtte Bjørgen frem med spurtegenskapene som ikke har gitt en eneste internasjonale finale i sprint etter at hun ble mamma.

– Dette setter jeg veldig høyt, sier hun.

– Hun er fantastisk, mener landslagstrener Roar Hjelmeset.

– Jeg hadde ikke blitt overrasket om Stina Nilsson hadde vunnet dette. Oddsen var størst på henne. Vi kan ta feil alle mann.

I hvert fall så lenge langrennshistoriens beste kvinne ordnet opp.