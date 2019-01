FJERDEPLASS: Håvard Holmefjord Lorentzen åpnet EM med fjerdeplass under distansen 400 meter. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Lorentzen skuffet under EM-åpningen: - Sammenlagt er det litt ødelagt

COLLABO/OSLO (VG) Håvard Holmefjord Lorentzen (26) skyldte på motvinden etter fjerdeplass under EM-åpningen på 500 meter. En annen nordmann, Henrik Fagerli Rukke, imponerte derimot stort.

Publisert: 11.01.19 14:10 Oppdatert: 11.01.19 14:31

– Det er frustrerende og irriterende, sier Håvard Lorentzen i den bitende kalde intervjusonen rett ved starten for 500 meter her i Collabo.

– Jeg gikk bra hele løpet og gjorde ikke én feil. Men vi hadde maks uflaks med vinden, forklarer han.

Han gikk sammen med landsmann Bjørn Magnussen i åttende par. De åpnet første de hundre meterne på 10 sekunder blank. Det gjør «slow starter» Håvard Lorentzen så å si aldri. Men den plutselige motvinden ga ham kraftig motstand under løpets første 200 meter, og de siste 100 meterne inn mot mål.

– Det var et antiklimaks, sier Even Wetten, NRK-ekspert, om løpet til Lorentzen.

Lorentzen gikk inn til 35,58 på 500 meter - over et sekund bak persen hans, 34,41, som han satte da han ble olympisk mester sist vinter. Det holdt til fjerdeplass.

– Jeg synes det var et veldig bra løp. Jeg tror vi hadde uflaks med vinden, sier Lorentzen til NRK.

– Sammenlagt er det litt ødelagt allerede. Det er litt kjipt. Nå må jeg ta rundt syv tideler på Kai Verbij på 1000 meter, sier Lorentzen.

500 meter under sprint-EM 1. Kai Verbij 35,23 2. Henrik Fagerli Rukke +0,13 3. Kjeld Nuis +0,23 4. Håvard Holmefjord Lorentzen +0,35 5. David Bosa +0,37 ... 10. Bjørn Magnussen +0,63

Både han og Bjørn Magnussen, som Lorentzen gikk i par med, slo ut med armene da de kom i mål. De følte de var uheldige med vindene ute i det itaienske solskinnet.

– Vi må ha hatt maks uflaks. Det er kjipt at det skal bli ujevne forhold, sier Magnussen til NRK.

Norsk andreplass

Vinneren ble Kai Verbij som gikk 35 hundredeler raskere enn Lorentzen.

Henrik Fagerli Rukke ble nummer to med tiden 35,36. Kjeld Nuis tok tredjeplassen 11 hundredeler bak Fagerli Rukke.

– Det var et kjempeløp. Jeg er strålende fornøyd, sier Fagerli Rukke til NRK.

EM i allround og sprint går over flere dager. For sprinterne er det 1000 meter klokken 15.31 fredag. Lørdag venter ny runde med 500 meter og 1000 meter for herrene. Bestemann totalt sett etter fire konkurranser blir europamester. Tidene fra de ulike løpene blir gjort om til en poengsum.

Njåtun på sjetteplass

Ida Njåtun ble nummer seks på 500 meter for kvinner med tiden 40,46. Hun var 1,26 sekund bak Antoinette de Jong.

Norges Ragne Wiklund satte personlig rekord i mesterskapdebuten med 40,68. Hun fikk åttende beste tid, 23 hundredeler bak Njåtun.