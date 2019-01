Antidoping Norge trekker utstyr etter VG-avsløring

Tilbakekalling av beholdere og ekstra forsegling: Antidoping Norge setter inn hastetiltak etter at friidrettstalentet Sondre Guttormsen (19) klarte å åpne sin egen dopingprøve.

Det bekrefter daglig leder Anders Solheim fredag ettermiddag.

Da hadde det bare gått timer siden VG viste en video der Guttormsen forsøkte å forsegle en nylig avgitt blodprøve hele tre ganger, men uten hell.

I stedet kunne han skru opp beholderen og ta ut sin egen dopingprøve. Dette til stor forskrekkelse for både dopingkontrollørene og ham selv.

– Vi har stor forståelse for at slike episoder skaper usikkerhet blant utøvere. Det er en veldig beklagelig situasjon. Nå har vi også gjennomført egne tester, og vi er ikke i stand til å friskmelde denne saken, sier Anders Solheim.

Antidoping Norge anser altså ikke saken som løst, selv om den sveitsiske produsenten av testutstyret, Berlinger Special AG, mener episoden skyldes at utøveren brukte for mye kraft da han skrudde igjen beholderen 21. desember i fjor. I instruksjonen til utstyret, som blir benyttet i store deler av verden, står det tydelig beskrevet at man ikke skal bruke kraft.

Berlingers talsperson, Hans Klaus, har sett videoen publisert på VG, og er klar på at han mener Guttormsen skrudde igjen beholderen med for mye kraft. Antidoping Norge er ikke enig.

Glasset som inneholder en dopingprøve skal være umulig å åpne uten at det ødelegges, med mindre man har en spesialdesignet maskin som finnes på WADA -akkrediterte laboratorier rundt om i verden.

– Inntil videre vil vi benytte en ekstra forsegling på alle blodprøver, slik at det ikke bare er en forsegling på selve beholderen, men også én utenpå der igjen. Det er snakk om en forseglingspose med unik nummerering, som kontrolløren deretter signerer, sier Solheim.

I tillegg vil Antidoping Norge nå trekke tilbake andre dopingbeholdere med samme serienummer som den Sondre Guttormsen benyttet. Det skal være snakk om flere titalls sett med dopingbeholdere som nå legges til side.

– Vi har testet et utvalg beholdere i andre serier. De fungerer helt etter hensikten. I tillegg har vi overfor kontrollørene våre påpekt at de skal være særlig årvåkne i denne prosessen, sier Solheim.

– Når dere kaller tilbake andre beholdere i den samme serien, er det fordi dere har funnet feil?

– Nei. Men vi ser at det er behov for å se nærmere på det spesifikke utstyret. Jeg ønsker derfor ikke å friskmelde situasjonen.

Han forteller at man har fått inn feilmeldinger også tidligere. Det skal imidlertid ikke være snakk om så alvorlige episoder som den Sondre Guttormsen - et av landets største friidrettstalenter - opplevde rett før jul. I stedet skal det ha handlet om mindre alvorlige feil og tilbakemeldinger på utstyret.

– Nå ønsker vi å diskutere skruteknikken med produsenten i Sveits, sier Solheim.

– Skal det være nødvendig å få opplæring i det å skru igjen en kork for gjøre dette riktig?

– Nettopp derfor er vi opptatt av å diskutere dette med Berlinger. Vi opplever at rutinene har fungert bra, i den forstand at episoden ble rapportert tilbake til oss fra vår kontrollør. Feilen ble fanget opp og testen ble korrekt avbrutt og meldt videre, sier antidopinglederen.

Reagerer på VG-sak: – Utrolig betenkelig

Han understreker det samme som Berlingers representant, Hans Klaus allerede har fortalt VG: På dopinglaboratoriet ville man merket at noe var galt, dersom Guttormsen test hadde gått så langt.

I teorien kunne derimot en dopet utøver forsøkt å skru igjen en dopingprøve for hardt, og på den måten fått testen annullert.

Både IOC-medlem Kristin Kloster Aasen, Johan Kaggestad og en rekke norske utøvere som VG har vært i kontakt med i dag, har reagert på saken der Sondre Guttormsen avslører en alvorlig sikkerhetsbrist i utstyret til Berliner.

Selskapet har en markedsandel på over 90 prosent hva gjelder salg av utstyr til dopingtester over hele verden.