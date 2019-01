TIDEN INNE: Skal endelig Ulsrud Tea ta skalpen på Odd Herakles? Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Tea vs. Odd i V75

Kaldblodsdronningen Ulsrud Tea utfordrer kaldblodskongen Odd Herakles. Førstnevnte har vunnet sportrekningen og kan holde unna.



Anders Olsbu

Publisert: 18.01.19 10:45

Fjorårets norgesmester Odd Herakles og hoppe-NM-vinneren Ulsrud Tea gjør opp om seieren i eliteløpet for kaldblodshester på Bjerke Travbane.

– Ulsrud Tea har endelig vunnet sportrekningen kontra Odd Herakles. Sistnevnte skuffet litt sist, mens Ulsrud Tea har vist toppform. Mye taler for at hun sitter tidlig i tet og kan lede hele veien. Men jeg tør uansett ikke avskrive Odd Herakles, som var den klart beste kaldblodshesten i Norge i fjor, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I V75-mesteren, hvor de tolv beste V75-kuskene i fjor stiller til start, kan det rekke med en trio.

– Jeg sjanser på Magic Tile, Mc Vet og Polar Rocky, sier Olsbu.

Dagens banker

Ingen , men Ulsrud Tea kan være et alternativ. Jeg tør dog ikke utelate Odd Herakles.

Dagens luring

Troll Solen (V75-4) satt fast med alt igjen sist og så veldig pigg ut. Hamre-traveren kan runde alle til en velfortjent seier.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2430 kroner

V75-1 (2140mv)

9 JET VOICE

2 HUMBLE HILL

7 ULTIMO TANGO

13 RADIEUX

1 Darco

12 Denise F. Boko

——————————

6 M.S. Triple J.

10 Annie's Boy

11 Ivar Sånna

5 Uendy Z.S.

14 Stormbringer G.R.

8 S.M.K. Spirit

15 King Royal

4 Lightning

3 Vici Sun

Løpet

Jeg ser ti hester med en viss vinnersjanse, men må gå inn på seks hester.

Favoritten

Jet Voice satt fast i det lengste sist og passerte mål i fin fart med mye krefter spart. Kan vinne om det løser seg fra innerspor på tillegg.

Outsiderne

Humble Hill tok en knepen, men velfortjent seier i tøft V75-lag sist. Kan vinne igjen om han takler det trange annetsporet.

Luringen

Radieux ble det feil for fra en vanskelig utgangsposisjon sist. Med posisjonsklaff kan han overraske.

Startsiden

Nr. 1,5,6 og 7 er bra ut.

V75-2 (2100ma)

10 FAKS BLÆSEN

7 IL SOKKEN

4 ODIN FAKS

——————————

3 Ros Son

9 Løve Lomen

2 Gyldenlinn

8 Jerkla O.K.

11 Stee Raua

6 Emil

12 Solhøy Gunn

1 Stjerne Ball

Løpet

Tre hester peker seg ut i grunncupen, men ingen av dem er helt til å stole på.

Favoritten

Faks Blæsen ble sjenert til galopp snaue runden igjen sist. 5-åringen kom bra tilbake før han feilet som godtgående på ny i siste sving. Også her ligger galoppen på lur. Men feilfritt kan han bli tung å stå i mot. Lars O. Romtveit-traveren er den klart tøffeste i feltet.

Outsiderne

Odin Faks har feilet seg bort i sine to siste starter. Feilet som vinner fra tillegg i V75 på Forus nest sist og galopperte bort en premie sist. Var overlegen og meget bra til seier på Biri tredje sist. Er veldig hardt ute grunnlagsmessig, men skal ikke avskrives feilfritt og på sitt beste.

Luringen

Il Sokken er og blir en evig outsider. Per Johansen-traveren er mer enn god nok på sitt beste, men feiler for et godt ord. Kan åpne lynraskt bak bilen i en feilfri utgave. Viser han det han kan, skal han regnes i striden.

Startsiden

En feilfri Il Sokken kan ta føringen.

V75-3 (2100ma)

8 MAGIC TILE

9 MC VET

10 Polar Rocky

——————————

12 Photolicious

4 St. Raphael Decoy

1 Next Game

11 Vici Celavie

3 Balotelli

7 That's Good Chip

5 Bichette Va Bene

6 Free Million

2 I See U. One

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i V75-mesteren, et løp i bronsedivisjonen.

Favoritten

Magic Tile er god nok på sitt beste, men holder usikker form. Var bra til tredje nest sist, hvor han gikk sterke 1.14,7 over full distanse i et V75-løp gode L'Amour Bonanza vant foran Red Shankly. Står sjanseartet til ytterst på vingen og må vise seg fra sin beste side for å vinne herfra.

Outsiderne

Polar Rocky fikk en etterlengtet og velfortjent seier sist etter mange gode løp. Var suveren fra tet, da en utfordrer feilet. Med tempo på løpet stiger sjansene.

Photolicious tapte kun for gode Harley D.E. sist. Kvasnes-traveren kan ende blant de tre med overpace.

Luringen

Mc Vet står perfekt inne grunnlagsmessig. Kommer ut etter snaue to måneders pause, men er satt opp for løpet. Virker til å ha stabilisert seg en del. Er litt variabel, men er god på sitt beste. En typisk outsider.

Startsiden

De to innerste samt That's Good Chip og Magic Tile, kan løse fort om det laddes. Balotelli, St. Raphael Decoy og Bichette va Bene er heller ingen sinker. En noe åpen startside.



V75-4 (2660mv)

8 G. JERKEN

9 REMIX

7 TROLL SOLEN

3 TROLL SVENN

5 Nordby Frøy

——————————

6 Sjø Kongen

1 Odins Eld

4 Tallas

Løpet

Kun en hest er sjanseløs i dette stayerløpet for kaldblodshester. Jeg tror det kan rekke med fem hester.

Favoritten

G. Jerken har vært veldig god i det siste. Ole Gaute Gudmestad-traveren har vunnet fire av sine fem siste starter. Tapte kun for gode Ulsrud Tea i Adolf Idsøes minneløp fjerde sist. Avsluttet flott til annen da. Det har blitt tette starter i det siste, men det ser ut som han takler det fint. Kan vinne igjen.

Outsiderne

Remix har vært solid. Vant hele ni av 15 løp i fjor og jakter nå sin fjerde strake seier. 9-åringen har tjent mye penger på kort tid, men ser ut til å vokse med oppgavene. Vant tross galopp nest sist. Feilfritt skal han regnes på ny.

Troll Svenn radet opp seirer i monté i fjor. Vant hele ti løp i den grenen. Han kan også gå gode løp med sulky, men er like travsikker der. I et vanlig travløp tredje sist tapte han kun for Emil Mollyn tross en kort galopp i køen etter 500 meter. Travet i sporene siden og tapte kun for Emil Mollyn. Løvdal-traveren er i toppform og skal ikke avskrives feilfritt, tross skjerpet motstand.

Nordby Frøy er tilbake i toppform. Sist vant han lett foran Moe Svarten som sto 20 meter bak. Fikk et perfekt smygløp da. Gangen før tapte han kun for Remix og Alsaker Blest. Avsluttet bra da og står 20 meter bedre til kontra førstnevnte. Har ingen fordel av distansen, men er ikke helt ufarlig om han får det litt servert.

Sjø Kongen var klart forbedret sist. Tapte kun for Valle Ask og Troll Solen sist. Trippelaktuell feilfritt.

Luringen

Troll Solen skuffet nest sist, men har vært god ellers. Sist ble han passivt kjørt og ble sittende fast med alt igjen i lederrygg på vinneren Valle Ask. Hamre-traveren er god nok om han viser seg fra sin beste side. 6-åringen så veldig pigg ut sist og

Startsiden

Nordby Frøy kan stikke til tet i første omgang.

V75-5 (1609ma)

9 KICKING CLASSIC

1 SOUTHWIND GIZZEL

11 PEDER MYKLA

——————————

5 Kick Off Classic

4 Clint Classic

6 Lady Lane

2 Ronato

3 Ricochet Face

10 Chellas Girl

8 Frascati B.R.

7 Let's Take A Selfie

12 Welcome S.E.

Løpet

Tre hester kan rekke i dette sølvdivisjonsløpet.

Favoritten

Kicking Classic ble sittende fast med alt igjen bak Da Vinci B.R. og Always On Time sist. Gangen før var det kun Da Vinci B.R. som ble for god. Trond Anderssen-traveren har spart opp til en seier nå og står perfekt til spormessig. Det kan gå fort unna innledningsvis her, noe som er en klar fordel for Quite Easy U.S.-sønnen. Kan runde alle til en meget fortjent seier.

Outsiderne

Southwind Gizzel firte fra tet over full distanse sist, men var ikke på topp da. Rennesvik-traveren har klar fordel av sprint. Forsvarer normalt sporet, men vil få Ronato over seg. Om ikke åpningen blir alt for tøff, kan hun holde unna.

Luringen

Peder Mykla var veldig god til seier sist. Vant lett fra tet da på en dårlig bane. Står i bakspor nå og er avhegig av overpace, noe det fort kan bli. Jeg blir ikke overrasket om han skulle runde alle.

Startsiden

Southwind Gizzel og Ronato vil kjøre tøft om føringen.



V75-6 (1609ma)

4 ULSRUD TEA

10 Odd Herakles

——————————

11 Tekno Jerken

9 Jærvsørappen

6 Roli Eld

1 Tin Tveiten

7 Føynland Kongen

3 Finnskog Sjefen

8 Hellin Faxen

2 Torpa Nicklas

5 Tord Viking

Løpet

Ulrsud Tea og Odd Herakles gjør opp om seieren i dette eliteløpet for kaldblodshester. Førstnevnte blir klar favoritt etter sportrekningen.

Favoritten

Ulsrud Tea imponerer hver gang og har endelig vunnet sportrekningen kontra Odd Herakles. Hun har vunnet lett i alle sin siste starter. Har raske hester på innsiden, men alle ønsker hennes rygg. Kommer hun seg greit til tet, blir hun vrien å fange på en sprint, selv om hun er best med ryggløp. Hun kan bli hissig og dra unna i front. Men på kort distanse, kan det uansett gå veien.

Outsiderne

Tekno Jerken holder flott form, men er først og fremst trippelaktuell.

Luringen

Odd Herakles skuffet i Thor Østbys minneløp sist, selv om det ikke er lett å hente tillegg på sprint. Var bra i startene før og vant enkelt foran Ulsrud Tea tredje og femte sist. Romtveit-traveren har raske hester foran seg, men det kan uansett bli vanskelig å komme foran Ulsrud Tea. Skulle det skje, er det faktisk han som sitter med de beste kortene.

Startsiden

De tre innerste er raske, men alle ønsker ryggen til Ulsrud Tea. Odd Herakles kan skli fint igjennom fra sitt bakspor.



V75-7 (2600ma)

5 ANTIBES DECOY

9 DONATELL VIKING R.R.

11 Guy Fanatic

——————————

8 Blaze Of Glory

7 Cosmic Carpenter

6 Concerto de Lou

10 Hearthammer

2 Cool Counter M.E.

1 Gjølmes Magistrate

12 Sarek

4 Cliff Hydrup

3 Millrookie

Løpet

Fem hester kan rekke i dette stayerløpet, men jeg må dessverre nøye meg med kun tre hester.

Favoritten

Antibes Decoy har vært bra og har vunnet hele fem av åtte løp. Møter tøffere hester enn noengang. Men Forkerud-traveren er sterk, går til mål og har fordel av distansen. Bare hun ikke blir hengende for lenge i sporene innledningsvis, kan det gå veien igjen. Hun er god til å forsvare seg.

Outsiderne

Donatell Viking R.R. er veldig bra om han viser seg fra sin beste side, men han har vært litt variabel. Står til for et fint løp, og han kommer ut fra en stall i toppform. Har vunnet på distansen før og er aktuell igjen.

Luringen

Guy Fanatic ble tredje tross mageproblemer sist. Med tanke på det fullførte han flott til tredje bak Do It Fass og Sofarsogood. Skulle det bli litt kjøring i front, kan han muligens overraske.

Startsiden

Cool Counter M.E. er rask fra start og kan ta føringen i første omgang.



NØKKELKUSKEN

Navn: Adrian Solberg Akselsen

Alder: 24 år

Antall seirer i år: 4

Antall seirer totalt: 161

Tok ansvar med sjefen på ferie

Da Frode Hamre dro til Thailand på ferie på nyåret, overlot han ansvaret til stallmann Adrian Solberg Akselsen. Han har gjort jobben på prikkfritt vis med tre stallseirer. Lørdag kan han han slå folkebankeren Ulsrud Tea med Odd Herakles.

V75-1: - Jeg tror Frode tar en stallseier med Humble Hill, som tok en sterk seier for meg sist. Utfordres av Ultimo Tango som imponerte sist. Jet Voice viste også bedre takter sist og er en klassehest på sitt beste. Ivar Sånna kan være luringen. Han trener fint for oss.

V75-2: - Holder Faks Blæsen seg unna galoppen, vinner han fort et slikt løp. Ros Son har tatt to strake og har blitt bedre og bedre. Il Sokken er spennende etter pause.

V75-3: - Mc Vet kommer ut etter pause og har kapasitet til å kjempe om seieren, om formen er på plass. Vici Celavie spratt over i galopp i tet sist. Gikk veldig fine løp før det. Magic Tile står vanskelig til, men er god nok med maks klaff. Next Game virker å være i fremgang og skal passes fra et bra spor.

V75-4: - Han imponerte voldsomt sist, G. Jerken. Klar favoritt etter den innsatsen. Vår egen Troll Solen har et toppnivå som duger og må strekes sammen med Remix, som står med tre, strake V75-seirer.

V75-5: - Her tror jeg Southwind Gizzel sporer fra start til mål. Rundens klareste banker.

V75-6: - Hun har vært fenomenal i det siste, Ulsrud Tea. Har vunnet sportrekningen, sitter fort i tet og har et bra bud i løpet. Jeg har uansett ambisjoner med Odd Herakles, selv om han ikke var på topp sist. Har rygg på startraske hester. Jeg håper vi kan utfordre den store favoritten. Bør strekes.

V75-7: - Hun har vunnet tre av sine fire siste, Antibes Decoy. Kommer ut i et åpent løp og kan vinne igjen med klaff. Utfordres av Donatell Viking R.R, som er veldig bråspeedig og som kan avslutte fort etter ryggløp. Blaze Of Glory var råsterk fra dødens sist. En klar gardering. Selv kjører jeg Cool Counter M.E., som galopperte sist, men som kan mye i sine beste stunder. En luring.