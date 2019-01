Skjult video avslører alvorlig sikkerhetsbrist i dopingprøve: – Sjokkert

Her gjør friidrettstalentet Sondre Guttormsen (19) det som ikke skal være mulig: Han åpner sin egen dopingprøve, tilsynelatende uten synlige spor. Nå krever Antidoping Norge svar fra den sveitsiske produsenten.

Publisert: 11.01.19 04:51

Svakheter som det denne videoen avslører, kan nemlig – i ytterste konsekvens – muliggjøre at en dopingprøve manipuleres eller stemples som ugyldig.

Og problemstillingen er i høyeste grad reell: Under vinter-OL i Sotsji for fem år siden, trikset russiske hjelpere med dopingtester for å skjule at en rekke av landets utøvere hadde vært del av et omfattende og systematisk dopingsystem.

Mer om det senere. Først hopper vi tre uker tilbake i tid:

Det hadde rukket å bli mørkt da Sondre Guttormsen kom hjem fra trening 21. desember i fjor. I foreldrenes hjem i Ski, like utenfor Oslo, satt det to kontrollører fra Antidoping Norge. De ønsket både urin- og blodprøve fra et av landets store talenter på friidrettsbanen.

Som 19-åring imponerte Sondre Guttormsen stort med 5,75 meter og norsk rekord i stavhopp i fjor. Med slike prestasjoner på CV-en kommer også dopingkontrollørene på hyppigere besøk enn tidligere.

Urinprøven ble avgitt uten noen store problemer i 19-tiden før jul. Men da Guttormsen skulle gi blod, sviktet utstyret Antidoping Norge hadde med seg: For etter å ha skrudd igjen beholderen som blodprøven ble oppbevart i, skulle den unge utøveren rutinemessig forsøke åpne den igjen.

Det skal ikke være mulig uten at forseglingen brytes i form av at beholderen ødelegges.

Men til Guttormsens store overraskelse lot beholderen seg åpne på første forsøk. Deretter skjedde det samme med beholder nummer to. Og deretter med beholder nummer tre.

VG kan i dag vise en skjult video, som ble tatt av utøverens far, under det tredje forsøket på å forsegle dopingprøven. Videoen viser at dopingkontrollørene til Antidoping Norge fremstår like overrasket som Guttormsen selv.

«Vet du hva, vi dropper blodprøvene. Rett og slett. Det går ikke. Nå har vi prøvd tre kit og alle sammen var ...» utbryter en av kontrollørene umiddelbart etter det siste forsøket.

– Da jeg fikk åpnet det første glasset, så tenkte jeg at jeg hadde gjort noe feil. Det skal jo ikke være mulig. Dette har jeg lært på antidopingkurs jeg har deltatt på. Men så sjekket vi med to andre glass, og nøyaktig det samme skjedde, sier Guttormsen til VG.

– Ble det synlige merker på glassene?

– Nei, ikke som vi kunne se. De to kontrollørene ble forskrekket, så jeg regner ikke med at de hadde sett det før heller, sier 19-åringen.

Når en dopingprøve ankommer testlaboratoriet, har personene som arbeider der spesialverktøy for å åpne beholderne, som i dette tilfellet er av modellen «BEREG-Kit small».

Det skal altså ikke være mulig å skru dem opp, og deretter lukke dem igjen, slik Sondre Guttormsen fikk til. Dette for å unngå at noen skal manipulere dopingprøver, enten fra negativ til positiv eller fra positiv til negativ, etter at de er avgitt.

– Hva tenkte du etterpå?

– Jeg ble sjokkert og tenkte på de forrige kontrollene jeg har vært med på. Kunne de også åpnes? Hva med alle dem som har blitt testet, men som kanskje ikke forsøkte like hardt å åpne beholderen? Som utøver føler man plutselig ingen sikkerhet, mener Sondre Guttormsen.

Utstyret som ble brukt er levert av Berlinger Special AB. Det sveitsiske selskapet har vært i bransjen siden fotball-VM i Frankrike i 1998. I dag ligger markedsandelen på rundt 90 prosent når det gjelder salg av testutstyr til dopingkontroller rundt om i verden.

Også under sommerens fotball-VM i Russland var det Berlinger Special AB som leverte dopingglassene man benyttet.

Men dette er ikke første gang det blir stilt spørsmål rundt selskapet og sikkerheten til utøverne: Før OL i Pyeongchang, for snart et år siden, avslørte den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt alvorlige svakheter med Berlingers dopingglass. Det førte til massiv kritikk.

Den gangen var det snakk om beholdere som ble brukt ved urinprøver. Det er altså samme produsent som i Guttormsens tilfelle, men ikke helt den samme type glass.

Seppelt viste hvordan glassene enkelt kunne åpnes uten at forseglingen ble brutt. Verdens antidopingbyrå ( WADA ) bekreftet deretter dette og anbefalte IOC å bruke en tidligere modell av glassene under OL i februar 2018.

I dag, elleve måneder senere, blir altså en ny alvorlig svakhet ved Berlingers dopingutstyr kjent.

Antidoping Norge bekrefter overfor VG at de har mottatt en rapport i etterkant av hendelsen i Norge før jul. Forsøket på å få en blodprøve ble annullert etter tre mislykkede forsøk, slik reglene sier.

– Her er det snakk om en alvorlig feil på utstyret. Vi vil nå gå gjennom de andre beholderne vi har liggende, og i tillegg ta kontakt med produsenten i Sveits, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Han er ikke kjent med lignende episoder fra tidligere.

– Her kunne man i teorien åpnet og manipulert dopingprøven?

– Ja. Og det er derfor det er så viktig at kontrolløren sjekker forseglingen, slik det også ble gjort i dette tilfellet, sier Solheim.

– Forstår du at utøveren ikke liker en slik situasjon?

– Selvfølgelig. Vi liker det heller ikke. Ingen liker dette. Det har vært et tema som har vært oppe i enkelte sammenhenger. Vi vil ta det opp med Berlinger (produsenten), sier antidoping-lederen.

Men i Sveits vil Antidoping Norge etter alle solemerker bli møtt med en kald skulder.

VG har vært i kontakt med PR-ekspert Hans Klaus, som er mediekontakt for Berlinger . Han forteller at selskapet får rapporter om tre-fire lignende episoder hvert år. Han bekrefter samtidig at alle som opplever slikt, ikke nødvendigvis ringer Berlinger og forteller om det.

– Så det kan være andre tilfeller, som dere ikke hører om?

– Ja, det er mulig. Idet vi har levert fra oss produktet, så har vi ingen kontroll på selve bruken av det. Det ansvaret ligger hos brukeren. Vi kan bare utvikle produktet dersom det kommer nye tegn på juks eller lignende, sier han.

Hans Klaus går langt i å legge skylden på utøver og dopingkontrolløren som overvåker testingen. Lignende tilfeller tidligere har ifølge produsenten skyldtes utøvere som skrur glassene for hardt igjen.

– Trolig snakker man heller ikke her noe om et produktproblem, men om et utøverproblem. Det er derfor vi alltid sier til dopingkontrollørene at de må instruere utøverne riktig: Man skal skru forsiktig igjen. Likevel vil vi alltid være i kontakt med de lokale testmyndighetene når slikt skjer, slik at de sender oss prøvene og vi kan se nærmere på hver episode, sier Klaus.

Han hevder de som jobber med å analysere dopingprøver på laboratoriet ville oppdaget at noe var galt, dersom Guttormsens beholder ble sendt hele veien dit. Hvordan det ville vært synlig, ønsker han imidlertid ikke å avsløre.

Dersom slikt oppdages, vil prøven bli erklært ugyldig og droppes.

I instruksjonen til den aktuelle beholderen, som VG har sett, står det merket med fet skrift at brukeren bør skru glasset forsiktig igjen.

– Dersom man har jukset og vil gjøre en dopingprøve ugyldig: Kan man ikke bare skru for hardt og på den måten ødelegge flasken før den sendes inn?

– Du kunne selvfølgelig ha forsøkt. Og om testmyndighetene (kontrolløren, journ.anm.) ikke følger så nøye med, så er det en viss mulighet der. Om du ikke lukker den korrekt, så er ikke prøven gyldig, sier talspersonen for Berlinger.

– Kan dere ikke produsere beholdere som ikke har denne feilen, men som tåler at man skrur hardt igjen?

– Det er vanskelig, rett og slett fordi det tas enormt mange dopingprøver over hele verden i løpet av et år. Og om episoder som denne skjer i 0,0-noe prosent av tilfellene … Vi snakker om hardware som brukerne betaler en lav pris for. Et alternativ hadde vært høyteknologi som hadde kostet mye mer, sier Berlinger-representanten.

– Forstår du at utøveren blir skremt?

– Absolutt. Men selskapet vårt lager hardware. Vi står ikke for testing eller software. Det er de ulike organisasjonene som står for testingen som må stå til ansvar for dette.

Hos Antidoping Norge rister de på hodet over forklaringen fra Sveits:

– Jeg er ikke enig i at det er et utøverproblem, og vi har ikke grunnlag for å konkludere med at det at det ble skrudd igjen for hardt forklarer alle disse tilfellene. Vår kontrollør fulgte de instruksjoner og prosedyrer som vi har ved denne type prøvetaking, sier Anders Solheim.

Heller ikke familien Guttormsen er imponert.

Sondre og trenerpappa Atle befinner seg nå i Los Angeles, der førstnevnte studerer ved universitet UCLA, og lader opp til en ny sesong på friidrettsbanen.

– Det virker totalt meningsløst. Sondre strammet til akkurat som han alltid har gjort og i en slik setting kan man uansett aldri klandre utøveren: Han gjør som han får beskjed om og det bør være sikkert nok, sier Atle Guttormsen.

PS! VG har vært i kontakt med Verdens antidopingbyrå (WADA) i forbindelse med denne saken. Derfra svarer kommunikasjonsavdelingen at alle produsenter har ansvaret for utvikling, testing, distribusjon og overvåkning av utstyret de produserer på vegne av kundene sine. Men WADA understreker også at det er opp til hver enkelt antidopingorganisasjon å avgjøre hva slags godkjent utstyr de velger å benytte.