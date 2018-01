NY KULTURMINISTER: Trine Skei Grande (V), her på det nye kontoret sitt i Grubbegata i Oslo mandag ettermiddag. Foto: Hansen, Frode

– Naivt å tro at man kan blokkere utenlandske spillselskaper

Publisert: 29.01.18 19:40

STATSRÅDENS KONTOR (VG) Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil samarbeide godt med Norges idrettsforbund. Samtidig hyller hun de egenorganiserte og mener det er trist at norsk idrett ikke åpner for å ta imot penger fra utenlandske spillselskaper.

To av de tre regjeringspartiene vil åpne for lisens til slike selskaper. Flertallet på Stortinget mener noe annet. Derfor anser den ferske kulturministeren saken som tapt – på kort sikt.

– Jeg synes det er trist at vi ikke klarer å tenke nytt for å få nye inntektskilder inn til frivilligheten og idretten i Norge. Jeg tror det vil skje endringer over tid, men ikke i denne fireårsperioden, sier hun.

Det er to uker siden hun fikk nøkkelkortet av forgjenger Linda Hofstad Helleland (H). Blomsterbukettene på kontoret i 7. etasje i sentrum av Oslo holder seg godt.

Trine Skei Grande holder fortsatt på å flytte inn, forteller hun idet VG ankommer kontoret hennes.

– Du tror det vil tvinge seg frem en endring i et lengre perspektiv?

– Husk at teknologien utfordrer oss hele tiden. Det handler om å finne måter å regulere på. Det er utfordringen med det forslaget som ligger i Stortinget nå også (IP-blokking av utenlandske spillselskaper): Man har en litt teoretisk tilnærming til hvordan man skal gjøre det. Det er så enkelt at selv jeg klarer å sette opp et system som går rundt det. Da gir ikke en slik regulering så mye mening. Jeg tror at alt i livet som kan føre til katastrofe, men også glede – som alkohol og spill – må reguleres. Å tro at man skal kunne blokkere alt, blir naivt, sier Skei Grande.

– Kan man ikke sperre noen ute iallfall?

– Spørsmålet er: Begrenser man for dem det er viktig å begrense? De som har trøbbel og bruker mye penger på det, vil finne omveier. Man tar bare de små fiskene og de dumme haiene, sier hun.

Over det ene skapet hennes henger et Vålerenga-skjerf – godt synlig. Rosenborg-skjerfet hun fikk av forgjengeren sin, ligger godt plassert inne i skapet.

– Jeg bor i Gamlebyen, og har aldri holdt med andre enn Vålerenga og Namsos. Jeg anser ikke at de to er i konflikt, smiler hun.

Onde tunger vil likevel ha det til at Skei Grande ikke er veldig interessert i idrett. Det er kultur hun brenner for, påstås det. Hun understreker selv at hun har valgt både politisk rådgiver og statssekretær fra idretten.

– Men så innrømmer jeg at jeg ikke kan navnet på alle utøverne som er tatt ut til OL. Men det betyr ikke at jeg ikke synes at idrett er en viktig del av kultur- og frivillighetsfeltet.

– Du er glad i idrett, men er ikke en førstevalget til folk på et quizlaget om temaet?

– Nei, det tror jeg er ganske riktig, sier Skei Grande.

Venstre-statsråden vil løfte barn og unges motivasjon for å være fysisk aktive, og fokusere på folkehelsedelen «blant oss gæmliser», sier hun. Terskelen for å for å delta skal være lav.

Skei Grande er krystallklar på at åpenhetskravene til norsk idrett vil være de samme som i dag. Hun roser forgjengerens jobb med å gi offentligheten innsyn på bilagsnivå.

– Jeg tror det har vært en oppvåkning for idretten. Det har nok vært krevende, men jeg skal hjelpe til med å dytte i riktig retning, og håper vi får en god dialog. Jeg håper de har lært noe, sier hun til VG.

– Har de håndtert situasjonen klønete når de har brukt så lang tid på å komme dit de er i dag?

– Det har jeg ikke noe behov for å kommentere.

Venstres politikk går ikke alltid hånd i hånd med det Norges idrettsforbund ønsker seg. Spillpolitikken er allerede nevnt. Men det nye regjeringspartiet er også ivrige forkjempere for X Games og egenorganisert idrett.

– Målet er å få til mest mulig aktivitet. Vi bruker masse penger gjennom NIFs system, og da må det også være rom for å støtte de egenorganiserte, sier hun.

Skei Grande hoster, før hun unnskylder seg. Hun tror hun «brygger på noe».

– Jeg forstår ikke hvorfor idrettsforbundet skulle se det som en trussel. Det er en utfordring for idretten å strekke seg mot nye grupper hele tiden. Det kan ikke være sånn at vi som politikere bare skal nå ut til dem som idrettsbevegelsen har klart å nå. Vi må se på hvor aktiviteten er, og hvordan vi støtter mest mulig aktivitet, argumenterer hun.

– Partiet ditt har tatt til orde for å bruke 50 millioner kroner årlig på egenorganisert idrett?

– Ja, vi har alltid hatt det i våre alternative budsjett. Men nå kommer jeg ikke til å si noe om det, for nå er jeg statsråd, sier Skei Grande.

Det er bare halvannen uke til OL i Pyeongchang åpner. Den ferske kulturministeren vil være til stede mot slutten av gigantarrangementet.

For fire år siden nølte hun seg omsider frem til et «ja» til et OL i Oslo. Men det var lokalpolitikeren i henne som avgjorde, bekrefter hun i dag. Prosjektet ga muligheter for byutvikling.

– Jeg mener det er Norges oppgave å stå for store idrettsarrangementer med jevne mellomrom. Men jeg ser ingen grunn til å sette i gang så store prosjekter igjen i den kommende fireårsperioden, sier hun.

Bakgrunn: Regjeringen styrer 100 mill. utenom NIF

Trine Skei Grande vokste opp med en mor som var bademester. Nå skryter hun av en tredjeplass i et kretsmesterskap i svømming en gang på 90-tallet, uten at hun virker å huske stort fra selve prestasjonen.

Hun var medlem av det lokale idrettslaget i Overhalla fordi revylaget var underlagt samme klubb da hun var ung.

– Ser du sport på TV?

– Ja. Er det ikke det som gir følelse av helg, da?

– Jo, for mange er det sånn. For deg også?

– Jo da, jeg synes det er koselig å se på ski. Og så er det morsomt å være til stede på fotballkamper. Det er litt mer varierende hvor gøy det er å se det på TV, men på stadion er det kjempegøy, sier landets nye idrettsminister.