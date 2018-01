BANKER: Alessandra, her med Eirik Høitomt før en kvalifisering til hoppe-Derby, har spennende forutsetninger og kan lede hele veien i V75-innledningen. Hesten trenes og kuskes av Hans Christian Holm, som hadde stor suksess med hesten i fjor. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: V75-banker direkte

Publisert: 12.01.18 11:43

SPORT 2018-01-12T10:43:10Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte i V75-innledningen i form av Alessandra, som har innfridd som VG-banker før.



Alessandra hadde en fantastisk sesong i fjor, hvor hun vant halvparten av sine 14 starter. Kun en gang var hun utenfor pallen, og da var hun uheldig og feilet bort en trippelplass.

– Både nest og tredje sist vant hun greit etter å ha stått tilsvarende til som nå. Det er et par raske ytterst på strek, men skulle Alessandra klare å forsvare sporet, kan hun bli vrien å fange. Hun skal uansett regnes med en fin sjanse. Bak henne er det veldig åpent. En eller mange er spørsmålet, synes Olsbu.

I eliteløpet for varmblodshester ser han hele ti av tolv hester med en viss vinnersjanse, men må gå inn på åtte.

– Dagsform, tempo og posisjoner avgjør det meste. Jeg setter Deep Sea Dream, som nå kommer ut i Tom Erik Solberg-regi, knepent foran Pingus Vang, Pebbe Simoni, Love Voice og Rafolo. Men som nevnt er det flere om beinet, mener traveksperten.

Normandie Royal kan være et bankeralternativ, men Olsbu har respekt for Gringo Boko.

– Normandie Royal innfridde som VG-banker sist og er et bankeralternativ igjen. Men jeg ble imponert over Gringo Boko i hans seiersløp i norgesdebuten. Sistnevnte kan være ytterligere forbedret nå og kan muligens yppe seg mot den store favoritten, frykter han og tar med begge på det store forslaget.

Dagens banker

Alessandra (V75-1) holder stadig sin flotte form. Står fint til på strek og skal ha en bra sjanse igjen.

Dagens luring

Pebbe Simoni (V75-6) fortjener virkelig en seier etter flere solide løp i det siste. Må strekes på alle bonger.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2560 kroner

V75-1 (2100mv)

1 ALESSANDRA

-————————-

11 Rødmyrsfakså

8 Arvesølv

12 Brenne Blissi

9 Trø Hera

3 Nordlys Rosa

6 Oriola

2 Kagge Lina

4 Sol Faksa

10 Solberg Jela

13 Nadine U.N.

5 Bork Odina

7 Aine G.L.

Løpet

En eller mange er spørsmålet i hoppecupen.

Favoritten

Alessandra hadde en solid fjorårssesong. På sine fjorten starter vant hun halvparten. Kun en gang var hun utenfor trippelen. Da feilet hun bort en trippelplass. Fikk for langt frem fra dobbelt tillegg sist. Vant de to foregående startene fra tet, hvor hun sto tilsvarende til. Kan gjenta.

Outsiderne

Arvesølv tapte kun for gode Ulsrud Tea og Lykkje Borka sist. Er variabel, men trippelaktuell på sitt beste.

Luringen

Rødmyrsfakså har vært strøket en gang, men viste solide takter før det. Kan muligens yppe seg om hun yter sitt beste.

Startsiden

Alessandra kan forsvare sporet. Utfordres av Bork Odina og Sol Faksa.



V75-2 (2100ma)

3 NORMANDIE ROYAL

9 Gringo Boko

-————————-

1 Circe des Emois

4 Hazil Boko

12 Tassen H.

10 Mr. Classic

8 Bulldozer

6 Real Superb

5 Fanny B.R.

2 Enjoythespirit S.C.

11 Balotelli

7 Kerosene

Løpet

To hester peker seg ut.

Favoritten

Normandie Royal var totalt overlegen i en hoppe-Kriteriekvalifisering i høst før hun ble syk. Var uheldig nest sist i Jærløpet, hvor hun feilet bort annen bak en overlegen Silver Wing. Sist satt hun i tet etter 400 meter og vant lett som VG-banker i V76. Møter skjerpet motstand, men ikke verre enn at hun skal regnes med en flott sjanse igjen.

Outsiderne

Circe des Emois ble strøket i romjulen etter et spark i luftegården. Satt fast bak Calexico i den siste starten. Hun er bra fra start, men det signaliseres at man ønsker ryggen til favoritten. I så fall kan hun haike med til en trippelplass. Er heller ikke helt ufarlig om åpningen skulle komme.

Luringen

Gringo Boko imponerte stort i norgesdebuten for Øystein Tjomsland sist. Hollenderen fikk en tøff innledning før han satt i tet etter 800 meter. Siden var han i en egen klasse til en overlegen seier. Selskapet var billig, men måten han gjorde det på imponerte. Kan utfordre favoritten.

Startsiden

Circe des Emois og Enjoythespirit S.C. er veldig kjappe, men slipper nok gjerne til Normandie Royal.



V75-3 (2100mv)

1 MIETOR

5 NESLANDS FAKSEN

-————————-

8 Idfaxen

15 Ty Svarten

11 Smedtulla

14 Sprett Odin

13 Hr. Ford

7 Lex Odin

2 Rappalma

10 Hellestvedt Trym

9 Leikur

3 Hauglid Storm

6 Reinfaks

12 Engas Odelsjente

4 Gyldenlinn

Løpet

Jeg prøver to hester i grunncupen.

Favoritten

Mietor vant lett fra tet foran Neslands Faksen sist. Er bra fra start og klarer han å forsvare sporet, har han en god sjanse igjen. Står uansett til for et fint løp.

Outsiderne

Idfaxen var overlegen etter tidlig tetkjenning sist. Feilet bort en V75-seier nest sist. Feilfritt er han aktuell blant de tre.

Luringen

Neslands Faksen tapte klart for Mietor sist, men kan utfordre feilfritt og på sitt aller beste.

Startsiden

Nr. 1 og 5 kjører om føringen.



V75-4 (2100ma)

4 HICKOTHEPOOH

5 GUKKO RAW

3 TOUCHEE BI

11 Wizard Of Ousse

6 Whatsoflying S.S.

-————————-

7 Stormbringer G.R.

1 Bolt Action

10 Chellas Girl

8 Toto

9 Turboline D.K.

12 Miley Goal

Løpet

Jeg ser halve feltet med en viss vinnersjanse.

Favoritten

Hickothepooh gikk en bra langspurt til tredje bak gode Quite Pepper og Flashing Boko sist. Avsluttet bra også gangen før, mens han var overlegen på Åby tredje sist. Klaffer det litt med posisjonene har han en fin vinnersjanse igjen.

Outsiderne

Gukko Raw, Hickothepoohs stallkamerat, avsluttet bra fra køen sist og sto på flott til tredje etter en tung reise nest sist. Skal regnes blant de tre.

Wizard Of Ousse fortjener snart en seier etter tre strake annenplasser etter pause. Fra et dårlig spor er han avhengig av tempo innledningsvis for å rekke frem.

Luringen

Touchee Bi gikk et strålende oppløp etter stor startgalopp sist og er milevis bedre enn raden. Kommer trolig ut med ny skoning nå. Feilfritt kan hun muligens by på en overraskelse.

Startsiden

Bolt Action, Touchee Bi, Hickothepooh, Stormbringer G.R. og Toto kan alle løse bra om det laddes.



V75-5 (2100ma)

12 WAKANDA

9 ANICA FINE

10 FREIA BONANZA

3 E. STREET

1 IN HÅLERYD

2 NEEDED TIME

4 HEYHOHERESHEGOES

8 NAD AL SHEBA

-————————-

7 Quite Cool Classic

11 Monique Royal

6 I'm On Fire

5 Judys Sunrise

Løpet

Et åpent løp i hoppedivisjonen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Wakanda feilet seg bort direkte sist. Tok to sterke seirer før det og var også god til annen bak Boulevard fjerde sist. Står sjanseartet til spormessig og er avhengig av litt kjøring i front. Jo tøffere tempo, jo større sjanse. Men galoppen ligger litt på lur.

Outsiderne

Freia Bonanza holdt knepent unna fra tet foran Delicious Dream i et V75-løp sist, hvor hun var veldig hardt ute grunnlagsmessig. Gikk 1.14,5 i seiersløpet femte sist, også det fra tet. Går Eilefsen-traveren like bra bakfra, er det ikke umulig.

E. Street måtte se seg slått av Anica Fine sist. Avsluttet flott til seier nest sist.

Luringen

Anica Fine vant direkte i Hamre-regi sist. Hoppa er veldig bra på sitt beste og står til for et fint løp. Også hun har en klar fordel om det skulle bli tøff kjøring innledningsvis.

Startsiden

I'm On Fire er muligens kjappest. Needed Time, Quite Cool Classic og Nad Al Sheba er heller ingen sinker, men de to sistnevnte står sjanseartet til langt ute på vingen.



V75-6 (2100ma)

6 DEEP SEA DREAM

12 PINGUS VANG

4 PEBBE SIMONI

9 LOVE VOICE

10 RAFOLO

1 RED TEAM REX

2 GLOBAL MONEY

3 Valley Ivan

-————————-

5 Thai Navigator

11 Photo Va Bene

7 Global Oracle

8 Punk

Løpet

Vidåpent i dette eliteløpet. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Deep Sea Dream avsluttet bra til annen bak Pingus Vang sist. Har siden kommet inn på stallen til sin faste kusk Tom Erik Solberg og kan ha funnet ytterligere et gir. 10-åringen er kjapp fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Outsiderne

Pingus Vang har vært solid og vunnet tre av sine fire siste starter mot disse hestene. Har stått i dårlige spor med unntak av sist og har vist at han kan runde alle, selv herfra.

Luringen

Pebbe Simoni avsluttet lynraskt til tredje fra jumboplass sist. Avsluttet også solid til annen bak Patricia Hastrup og tapte kun knepent tredje sist. I mellom avsluttet han flott til annen bak Pingus Vang etter sen åpning etter galopp. Fjerde og femte sist ble han sittende fast. Krogh-Hanssen-traveren fortjener virkelig en seier.

Startsiden

Thai Navigator og Deep Sea Dream kan kjøre om føringen.



V75-7 (2100ma)

11 TROLL SOLEN

2 KAKSEN

10 G. Jerken

8 Tysvær Loke

-————————-

7 Eikmann

9 Eikfaksen

4 Lome Gant

12 Vill Solen

1 Wellek

3 Tangen Braute

6 Strikkeprinsen

5 Rakkerfanten

Løpet

Jeg prøver fire hester i kaldblodscupen.

Favoritten

Troll Solen fikk et tungt løp sist, men fullførte bra til fjerde. Imponerte stort i startene før og skal regnes med en god sjanse, selv fra spor elleve. Hamre-traveren tåler å gjøre en del selv.

Outsiderne

Kaksen sto på fint til sjette etter startgalopp sist. Viste solide ting tidlig i høst, og er han tilbake på det nivået, skal han ikke avskrives, selv om han er litt hardt ute grunnlagsmessig.

G. Jerken var tilbake i toppform sist. Satt i tet etter 500 meter da og vant enkelt. Møter tøffere selskap nå, med unntak av Tekno Odin som var under pari sist, og skal ikke avskrives om det klaffer litt fra baksporet. Han var tidlig en av årgangens beste.

Eikmann skal helst ha det litt servert. Står således sjanseartet til langt ute på vingen. Trippelaktuell med klaff.

Luringen

Tysvær Loke skuffet sist, men kan langt bedre. Også han imponerte i september og er ikke ufarlig om han er tilbake på det nivået. Men formen er noe usikker, selv om treningsrapportene er positive.

Startsiden

Kaksen er kjapp ut og kan ta føringen. Rakkerfanten, Eikmann og Tysvær Loke kan også åpne fort om det klemmes til.

NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antall seirer i år: 3

Antall seirer totalt: 1923

Suveren trenerchampion

Stall Frode Hamre var suverent mestvinnende på norske travbaner i 2017 med 146 seirer. 91 av dem med ham selv som kusk. På Jarlsberg lørdag tror han på to stallseirer. Selv kjører han Normandie Royal i V75-2, mens Magnus T. Gundersen kusker Troll Solen i V75-7.

V75-1: - Hun har vært enormt bra lenge, Alessandra . Står perfekt til på strek og kan lede hele veien. Utfordres innledningsvis og mot mål av kapable Kagge Lina . Brenne Blissi kan bli nærgående mot mål om det klaffer fra lange tillegg. Trø Hera går veldig bra løp innimellom og kan være en luring.

V75-2: - Jeg tror på tidlig tet med Normandie Royal , som var veldig god sist. Vi kan vinne igjen. Hestene å slå blir trolig Hazil Boko og Gringo Boko , som begge vant sist. Tassen H. er god nok, men står vrient til.

V75-3: - Måten Mietor vant på sist, gjør ham til klar favoritt her. Jeg tror han fort leder hele veien. Uromomentene er kapasitetshestene Smedtulla og Neslands Faksen som begge er gode nok. Men begge kan galoppere.

V75-4: - Hickothepooh er en veldig bra hest som står veldig fint til. Jeg tror han kan vinne både fra tet og rygg. Banker.

V75-5: - To hester skiller seg litt ut i et løp som ellers virker veldig åpent. Needed Time serverte et sterkt seiersløp sist, står bra til og er rask fra start. Men om hun får tet er usikkert. Bakfra setter høykapable Wakanda trolig tidlig fart. Hun er mer enn god nok. Av de øvrige tror jeg mest på Anica Fine , som imponerte i debuten for meg og som står til for en fin reise og In Håleryd , som er ei bra hoppe som står spennende til.

V75-6: - Nok et åpent løp. Jeg lanserer Red Team Rex som en småfrekk favoritt. Tar han tet blir han vond å slå. Global Money er vant til tøffere selskap i Sverige og tar ikke turen uten grunn. Pebbe Simoni fortjener snart en seier etter å ha være nære på flere ganger. Deep Sea Dream laddes for tet. Kommer han dit, kan han lede veldig lenge.

V75-7 : - Her kommer stallens andre seierssjanse for dagen. Troll Solen ser like fin ut i trening nå som da han vant på samme bane i november. Ryggløp er en fordel. Hestene å slå blir trolig G. Jerken , som tar turen fra Forus med en solid seier i bagasjen og kapasitetshesten Kaksen , om formen er på plass.

