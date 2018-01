STYRER IDRETTEN: Trine Skei Grande (til høyre, men fra Venstre) har erstattet Linda Hofstad Helleland (til venstre, men fra Høyre) som kulturminister. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Grande før NIF-møte: Vil fortsette Hellelands åpenhetslinje

Publisert: 26.01.18 06:39

GARDERMOEN (VG) Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil bygge videre på forgjengerens krav om åpenhet i norsk idrett.

Det sier statsråden til VG etter en drøy uke i den nye jobben. Allerede fredag skal hun møte idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Karen Kvalevåg for første gang.

– Jeg gleder meg til å treffe idrettsledelsen. Idretten er vår største frivillige bevegelse, og en helt sentral samarbeidspartner for regjeringen. Jeg mener at det arbeidet som er gjort for mer åpenhet de siste årene har vært viktig, og kommer til å holde fast ved den linjen min forgjenger har hatt i de sakene, sier Grande.

Linda Hofstad Helland krevde i sin periode full åpenhet om hva idretten bruker penger når media ber om innsyn i enkeltregninger. Det bidro til å skape et svært kjølig klima mellom statsråden og ledelsen i Norges idrettsforbund.

Nå spør mange seg hvordan samarbeidet med den nye statsråden vil bli. VG har vært i kontakt med flere personer tilknyttet idretten som ikke nødvendigvis tror det blir mer hjertelig enn hva det har vært de siste par årene.

For selv om regjeringen styrer etter Jeløya-plattformen, er ikke Venstres politikk alltid lik den idrettsforbundet ønsker seg:

Partiet har programfestet at de ønsker et prøveprosjekt med lisens til utenlandske spillselskaper.

Sentrale folk i Venstre har tidligere bedt om 50 millioner kroner til egenorganisert idrett, på utsiden av NIF-familien.

Venstre vil finansiere idretten over statsbudsjettet i stedet for Norsk Tipping.

Venstre-politikere har vært varme forkjempere for X Games.

Som om ikke det er nok: Grandes nyansatte politiske rådgiver heter Frida Blomgren og kommer fra jobben som kommunikasjonssjef i nettopp X Games. Konkurransen drives av private, og har gjerne blitt uglesett av mange i norsk idrett.

– På veldig mange av kjerneområdene til NIF, er Venstre og Skei Grande uenige med idretten. Det handler om spillpolitikk, alkoholservering på idrettsarrangementer og finansiering. Så gjenstår det å se om det går partipolitikk i dette, eller om Grande behandler idretten uavhengig av partibakgrunn. Kanskje forhandlingsklimaet blir annerledes fordi det ikke ligger en personkonflikt der, som tidligere, sier Eurosports ekspert på idrettspolitikk, Andreas Selliaas, til VG.

Han har selv bakgrunn fra kommunikasjonsavdelingen til Norges idrettsforbund.

Idrettspresident Tom Tvedt ble konfrontert med uttrykt mistillit fra flere særforbund og idrettskretser under et møte på Gardermoen onsdag kveld. Det ulmer i norsk idrett etter snart tre år med Tvedt ved roret.

Selv ser han frem til å møte Trine Skei Grande fredag:

– Det blir viktig for oss å treffe kulturministeren, og opprette en god kontakt med henne og departementet hennes. Det tror jeg blir bra. Og så har vi fått signaler om at hun kommer til Sør-Korea, så da treffer vi henne der også, sier Tvedt til VG.

– Venstre har noen standpunkter som kanskje ikke går hånd i hånd med hva NIF mener. Kan det bli en utfordring?

– Det ligger en regjeringsplattform til grunn. Hva gjelder enerettsmodellen, så har vi sagt at vi er enige på teknologi: Vi må se på den verden som endrer seg. Det går vi i en positiv dialog på. Samtidig er det noen saker som forener oss veldig. Bredde og barn vil gå veldig bra. Idretten er veldig beredt på å ha en god dialog, sier Tvedt.