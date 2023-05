IKKE FORNØYD: – Vi har en historie med Mr. Tierney, hevdet Jürgen Klopp etter 4–3 – seieren over Tottenham, der Tierney var hoveddommer.

Klopp i harnisk: − Vet ikke hva den mannen har imot oss

Liverpool-manager Jürgen Klopp langet ut mot dommer Paul Tierney etter den elleville 4–3-seieren over Tottenham. Påstandene hans blir nå kontant avfeid av dommerforeningen.

– Det han (Tierney) sa til meg da han ga meg det gule kortet ... Det er ikke mulig. Men det er ikke OK heller, sa Klopp til Sky Sports.

Situasjonen oppsto etter at Klopp feiret vinnermålet i søndagens seier over Tottenham ved å løpe bort til fjerdedommeren og juble nært inntil ansiktet hans. Feiringen fikk en brå slutt da Klopp pådro seg en hamstringsstrekk – og etterpå fikk han det gule kortet for opptrinnet.

Akkurat hva dommeren skal ha sagt da han ga Klopp det gule kortet, ville ikke manageren fortelle. Men det skal ifølge Klopp ha vært «noe uakseptabelt».

– Jeg sa ikke noe slemt eller unødvendig. Jeg fikk min straff ved å ryke hamstringen. Men det dommeren sa til meg da han ga meg det gule kortet, er ikke OK, mener Klopp.

Se situasjonen her:

Den tyske manageren gikk deretter langt i påstå at den erfarne Premier League-dommeren «har noe imot» Liverpool.

– Vi har en historie med Mr. Tierney. Jeg vet virkelig ikke hva den mannen har imot oss. Han vil alltid si at det er ikke noe der, men det er ikke sant.

Liverpool vant til slutt 4–3 over Tottenham, i en kamp som fikk en høydramatisk avslutning. På overtid utlignet først Tottenham til 3–3 ved Richarlison, før Liverpool slo tilbake og sikret seieren i siste liten etter en scoring av Diogo Jota.

Nå sier dommerforeningen at de har hørt lydklipp av seansen, og tar til motmæle mot Klopp.

– Dommere i Premier League blir tatt opp i alle kamper via et kommunikasjonssystem. Etter å ha gjennomgått lyden til dommer Paul Tierney fra dagens kamp, ​​kan vi bekrefte at han opptrådte profesjonelt hele veien, inkludert da han ga advarselen til Liverpool-manageren. Derfor avviser vi på det sterkeste at Tierneys handlinger var upassende, skriver de i en pressemelding.

Ifølge Sky Sports kommer Det engelske fotballforbundet (FA) i tillegg til å se på kommentarene fra Klopp om dommer Tierney.

BBC-ekspert Alan Shearer mener Klopp slapp billig unna etter å ha feiret i ansiktet til assistentdommeren.

– Han var heldig, med tanke på hvordan han gikk opp til fjerdedommeren, sa han under «Match of the day».

– Det er ikke den første gangen han har gjort noe sånt, så han er heldig som bare fikk et gult kort.

Også denne situasjonen, der Diogo Jota stemplet Oliver Skipp i hodet uten å få rødt kort, ble diskutert etter kampen:

