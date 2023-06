Line Kloster løper ikke i Polen.

Friidrettsprofiler meldte forfall til lag-EM

Line Kloster og et knippe andre friidrettsprofiler blir likevel ikke en del av Norges tropp til lag-EM i Polen kommende helg.

Det framgår av det oppdaterte uttaket på Norges Friidrettsforbunds nettsider mandag.

Line Kloster sto oppført som norsk deltaker på 400 meter hekk samt stafettene over 4 x 100 meter og 4 x 400 meter da friidrettsforbundet presenterte EM-uttaket sist fredag.

Nå er hun erstattet av allsidige Andrea Rooth på den førstnevnte distansen. Rooth skal også delta på 100 meter hekk og er aktuell for den lange stafetten i Polen. På sistnevnte distanse er Josefine Tomine Eriksen tatt ut som ny norsk løper.

Heller ikke Amalie Sæten kommer til start i Polen. Hun skulle løpt 1500 meter, men erstattes av Kristine Eikrem Engeset, som fra før var satt opp som Norges kort på 5000-meteren for kvinner.

På herresiden er det også endringer i den norske troppen. Bastian Elnan Aurstad, som imponerte på 200 meter under Bislett Games, skulle ha løpt 400 meter hekk. Han deltar i stedet på et stevne i tyske Mannheim kommende helg. Noen ny norsk løper til EM er ikke tatt ut foreløpig.

Forfall til lagmesterskapet har også Tobias Grønstad meldt. Han erstattes av Esten Hansen-Møllerud Hauen på 800-meteren i Krakow.

Til stafetten over 4 x 100 meter har både Even Meinseth og Per Tinius Fremstad-Waldron meldt forfall.

