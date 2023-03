PÅ TENNISKAMP 2019: I fjor ble det kjent at Shakira og Gerard Piqué har gått fra hverandre. Bruddet har fått stor oppmerksomhet. Her er eksparet på Davis Cup i Madrid i november 2019.

Piqué åpner opp om tiden etter Shakira-bruddet: − Veldig lykkelig nå

Tidligere Barcelona-stjerne Gerard Piqué (36) snakker for første gang om tiden etter bruddet med sangerinnen Shakira (46), og hevder at han bryr seg fint lite om hva folk mener om ham.

I fjor ble det kjent at den tidligere Barcelona-stopperen og den colombianske sangeren hadde gått fra hverandre etter 11 år sammen.

Bruddet fikk mye oppmerksomhet fordi Piqué forelsket seg i en annen, og Shakira brukte musikken til å fortelle om en tung tid etter bruddet.

Eksmannen delte dette bildet med sin nye kjæreste på Instagram i slutten av januar:

I et intervju med den spanske storavisen El Pais, gjengitt i Entertainement Tonight, forteller Piqué at han ikke bryr seg om hva folk sier og mener.

– Problemet er hvordan folk oppfatter ting eller hvordan pressen velger å skrive sakene. Jeg gjør fremdeles som jeg vil. Jeg vil være tro mot meg selv. Jeg kommer ikke til å kaste bort penger på å rette opp imaget mitt, sier Piqué, skriver etonline.com.

Gerard Piqué gråt da han ble hyllet etter å ha spilt sin siste kamp for Barcelona i november i fjor. Etter nesten 400 kamper, åtte serietitler og flere Champions Legaue-triumfer var fotballkarrieren over. Han ble også europamester og verdensmester med Spania.

Shakira bekreftet bruddet i juni i fjor da hun sendte ut en pressemelding, i oktober delte hun en kryptisk video med et knust hjerte.

– Den mørkeste tiden i livet mitt, sa sangeren i et intervju med magasinet Elle i fjor høst.

36-åringen er i et nytt forhold med Clara Chia Martí. Paret bekreftet forholdet i sosiale medier i januar.

– Menneskene jeg elsker og bekymrer meg for er de som kjenner meg. Resten bryr jeg meg ikke om. Jeg legger energien i de menneskene som er nærmest meg, jeg gir dem det jeg har. Jeg er veldig lykkelig. Det har vært endringer i livet mitt, og jeg har visst hvordan jeg skal holde på den lykken, sier Piqué melder etonline.com.

Shakira og Piqué har to barn, Milan (10) og Sasha (8), sammen.

– Alle har ansvar for å gjøre det som er best for barna sine. Det handler om å beskytte dem. Det er jobben til alle som har barn. Det er dét jeg har fokus på i rollen som far, sier Piqué i intervjuet.