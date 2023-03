OVERLEGEN: Gyda Westvold Hansen under NM på ski kombinert 5 kilometer.

Kombinert: Gyda Westvold Hansen vant klart NM-gull

Gyda Westvold Hansen ledet stort og tok godt vare på ledelsen da hun gikk inn til NM-gullet i kombinert i rennet over 5 kilometer på Tolga.

Hansen ledet med hele 2.09 foran Ida Marie Hagen før langrennet og 2.32 foran hjemmehåpet Marte Leinan Lund. De to kom nærmest Hansen.

Hansen vant sitt annet individuelle VM-gull i Planica og vant samtlige verdenscuprenn for kvinner denne sesongen. Hun var også med på et norske gullaget i blandet stafett under VM.

Nå har hun totalt elleve NM og fem av dem på 5-kilometeren.